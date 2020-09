Licores rebasan contenido de alcohol: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que algunos de los licores que se venden en el mercado mexicano tienen más alcohol del máximo permitido para este tipo de bebidas, entre otras irregularidades que se encontraron.

Como resultado de un estudio de calidad que realizó el laboratorio de análisis de la Profeco, advirtió: "antes de gritar ¡salud! conoce lo que contienen las bebidas que consumes".

Por ejemplo, el licor de ajenjo Frisky Moneky, el licor de hierbas Jëgs y el anís seco Refinado ucero Selecto declaran tener menos porcentaje de alcohol del que realmente tienen, además de que en dos casos la etiqueta no es veraz.

Refinado ucero Selecto dice tener 40% de alcohol pero en realidad tiene 41.31 y no indica ingredientes; y de acuerdo a la NOM-199-SCFI-2017, todos los licores deben tener al menos 1% de azúcares, pero no contiene azúcares; Jëgs tuvo hasta 38.58% del alcohol, en lugar de los 35% que indica la etiqueta.

El Frisky Monkey declara contener 55% de alcohol pero en realidad tuvo 56.49% de alcohol, además de que no indica los ingredientes que se utilizaron.

También tiene una leyenda en inglés que es engañosa pues dice "los efectos secundarios de Absinthe Frisky Monkey pueden ser causados por algunas de las hierbas e la bebida que actúan como estimulantes; Tu estado de ánimo es positivo y querrás abrazar al mundo, eleva tu conciencia y creatividad, no te preocupes no te volverás loco".

El licor de hierbas Sadar no cumple con la normatividad, ya que excede el contenido de aldehídos que establece la norma; los licores de naranja de la marca Wind4 tanto Curazao como Triple sec no indican los ingredientes que se utilizaron para su elaboración.

Otros de los licores que no declaran los ingredientes que contienen son: Fonte de Frade, Fernet Wid 4, explicó la Profeco en la Revista del Consumidor del mes de septiembre.

Para ser considerados como licores deben de tener un contenido alcohólico de 13.5% a 55%, además de que debe tener un contenido de azúcares no menor de 1%, puede ser de una sola hierba o fruta o una mezcla de cualquiera de las anteriores.