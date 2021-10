Liquidación de Accendo, con efecto reputacional en bancos pequeños: Fitch Ratings

La liquidación de Accendo Banco por las autoridades financieras mexicanas no tendrá un impacto económico material en el sistema financiero del país debido a la baja participación de mercado del banco y la baja interconectividad con el sistema, pero podría implicar un efecto reputacional en bancos del mismo tamaño, dijo Fitch Ratings.

"Accendo representó sólo 0.08% de los activos bancarios mexicanos a julio de 2021 y 0.09% de los depósitos. Sin embargo, su liquidación podría tener efectos modestos de contagio a la reputación de los depositantes e inversionistas de bancos mexicanos más pequeños similares", explicó la agencia.

Fitch Ratings resaltó que la liquidación de Accendo Banco muestra los riesgos en algunos de los bancos más pequeños del sistema mexicano, derivados de modelos de nicho, con perfiles de negocio débiles y generación de ingresos, y baja capacidad para absorber pérdidas a través del capital, los cuales se han acentuado por las presiones en la operación, con lo que en los dos últimos años se han tenido dos liquidaciones de bancos, tal y como fue el caso de Banco Ahorro Famsa.

"En los dos casos de liquidación, los registros contables fuera de lo establecido reglamentariamente, principalmente en relación con operaciones con partes relacionadas, dieron como resultado el incumplimiento de los límites de capitalización. En Accendo, el regulador también informó incumplimientos en los índices de liquidez, registros contables inadecuados en el capital y descuentos de capital no reconocidos", recordó Fitch Ratings.

En este entorno, la calificadora recordó que las adquisiciones y fusiones en el sector se han acelerado en los últimos 12 meses debido a la presión que experimentan algunos pequeños bancos mexicanos.

"Las empresas de tecnología financiera (fintechs) y otros modelos de negocio de nicho están aprovechando esta oportunidad para adquirir pequeños bancos que experimentan estrés financiero, lo que permite a los adquirentes aprovechar las licencias operativas aprobadas por los bancos. Este fue el caso del anuncio de adquisición realizado por Credijusto, al adquirir Banco Finterra y Te Creemos con Banco Forjadores, en proceso de aprobaciones regulatorias.

Fitch Ratings resaltó que este proceso de consolidación para los bancos pequeños podría continuar en un futuro próximo en respuesta a las presiones sobre su desempeño financiero y modelos de negocios en el actual entorno operativo afectado por la pandemia.

"Sin embargo, Fitch no anticipa cambios significativos en la composición del sistema bancario mexicano, dada la alta concentración de operaciones en los principales participantes. Fitch ha destacado históricamente el desafío de las concentraciones de activos y / o pasivos para los bancos más pequeños con respecto a sus perfiles crediticios, que han sido particularmente probados en el entorno operativo actual", dijo.