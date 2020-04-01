Lista de plazas comerciales que cerrarán en CDMX

Con la declaración de emergencia sanitaria por el Covid-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que alrededor de 90% de los establecimientos de la capital deberán permanecer cerrados, con excepción de los servicios de salud, alimentación y otros indispensables, como gasolinerías y bancos.
Asimismo, informó que se cerrarán a partir de hoy los parques de acceso controlado como los bosques de Tláhuac, Aragón y Chapultepec, pero acotó que la gente puede ejercitarse y caminar en los que son abiertos, siempre respetando la sana distancia.
La medida también impacta a las 338 plazas comerciales; además de tiendas de ropa, zapatos, perfumes y joyas, entre otros rubros.
El Gobierno capitalino hizo un listado de las plazas comerciales que estarán cerradas, en el marco de pandemia por coronavirus o Covid-19.
1 PLAZA INN
INSURGENTES SUR, 1971, AC206 GUADALUPE INN 1020 ÁLVARO OBREGÓN
2 SAN JERÓNIMO
SAN JERÓNIMO, 630 , LA OTRA BANDA 1090 ÁLVARO OBREGÓN
3 PLAZA SQUARE
TOLUCA, 585 , 21 , OLIVAR DE LOS PADRES 1780 ÁLVARO OBREGÓN
4 PLAZA LAS ÁGUILAS
DE LOS LEONES, 145 LOCAL 21, LAS ÁGUILAS 1710 ÁLVARO OBREGÓN
5 GERMAN CENTER
SANTA FE, 170 , 402 , SANTA FE CENTRO CIUDAD ÁLVARO OBREGÓN
6 GREEN GARDEN
GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, 1205 , 0 , SANTA FE CENTRO CIUDAD 1210 ÁLVARO OBREGÓN
7 SAMARA
ANTONIO DOVALÍ JAIME, 70 , PISO 12 , ZEDEA SANTA FÉ 1210 ÁLVARO OBREGÓN
8 EL BAZAAR SABADO
SAN JACINTO, 11 , 89 , SAN ANGEL 1000 ÁLVARO OBREGÓN
9 CENTRO DE NEGOCIOS
CRACOVIA, 72 , 1 , SAN ÁNGEL 100 ÁLVARO OBREGÓN
10 PLAZA COMERCIAL PATIO SANTA FÉ
MÉXICO-TOLUCA (PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA), 400, PEÑA BLANCA
SANTA FÉ 1330 ÁLVARO OBREGÓN
11 PLAZA SAN FRANCISCO
DESIERTO DE LOS LEONES, 5525 , ALCANTARILLA 1729 ÁLVARO OBREGÓN
12 PABELLON ALTAVISTA
CAMINO AL DESIERTO DE LOS LEONES, 52 , 5 , SAN ANGEL 1000 ÁLVARO OBREGÓN
13 SANTA TERESA
ANILLO PERIFÉRICO (ADOLFO RUIZ CORTINES), 4020 , JARDINES DEL PEDREGAL 1900 ÁLVARO OBREGÓN
14 EXHIBIMEX
10, 132 , COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN ÁLVARO OBREGÓN
15 PLAZA CENTENARIO
CENTENARIO, 394 , MERCED GÓMEZ 1600 ÁLVARO OBREGÓN
16 PLAZA LORETO
EJE 10 SUR (RÍO MAGDALENA), 46 , TIZAPAN SAN ÁNGEL 1090 ÁLVARO OBREGÓN
17 PLAZA OBSERVATORIO
OBSERVATORIO, 457 SN, HIDALGO 1120 ÁLVARO OBREGÓN
18 PLAZA DEL CARMEN
PLAZA DEL CARMEN, 57 , SAN ANGEL 1000 ÁLVARO OBREGÓN
19 GRAND PEDREGAL
LAS FUENTES, 556 , JARDINES DEL PEDREGAL 1800 ÁLVARO OBREGÓN
20 PARK PLAZA
JAVIER BARROS SIERRA 540 ÁLVARO OBREGÓN
21 SAMARA
ANTONIO DOVALÍ JAIME 70 ÁLVARO OBREGÓN
22 GRAND PEDREGAL
AV. DE LAS FUENTES 556 Y CRÁTER 811 ÁLVARO OBREGÓN
23 JOLIE PLAZA
AV. DE LAS FUENTES 425 ÁLVARO OBREGÓN
24 TERRAZA PEDREGAL
PERIFÉRICO SUR 4131 ÁLVARO OBREGÓN
25 GRAND SAN FRANCISCO
DESIERTO DE LOS LEONES 5525 ÁLVARO OBREGÓN
26 PUERTA ALTAVISTA
DESIERTO DE LOS LEONES 24 ÁLVARO OBREGÓN
27 GARDEN SANTA FE
GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 1205 ÁLVARO OBREGÓN
28 PATIO SANTA FE
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 400 ÁLVARO OBREGÓN
29 PARKOPEDIA
INSURGENTES SUR 1741 ÁLVARO OBREGÓN
30 ARTZ PEDREGAL
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 3720 ÁLVARO OBREGÓN
31 S/N COMERCIAL
LAS FLORES 121 Y LAS ÁGUILAS 9 ÁLVARO OBREGÓN
32 PORTAL SAN ÁNGEL
AV. REVOLUCIÓN 1267 ÁLVARO OBREGÓN
33 PATIO REVOLUCIÓN
AV. REVOLUCIÓN 1817 ÁLVARO OBREGÓN
34 MAC STORE Y MÁS
ALTAVISTA 93 ÁLVARO OBREGÓN
35 TOWN CENTER
AV. EL ROSARIO 1025 AZCAPOTZALCO
36 CITY PLAZAS
AV. LAS ARMAS 312 AZCAPOTZALCO
37 PATIO CLAVERÍA
EGIPTO 142 AZCAPOTZALCO
38 PARQUE VÍA VALLEJO
CALZADA VALLEJO1090 AZCAPOTZALCO
39 PABELLÓN AZCAPOTZALCO
AQUILER SERDÁN 400 AZCAPOTZALCO
40 S/N COMERCIAL
CALZADA VALLEJO 296 AZCAPOTZALCO
41 PASAJE FERRERÍA
ANTIGUA CALZADA. DE GUADALUPE 251 AZCAPOTZALCO
42 S/N COMERCIAL
CENTENARIO 520 AZCAPOTZALCO
43 VIA VALLEJO
1 PONIENTE (CALZADA VALLEJO), 1090 , SANTA CRUZ DE LAS SALINAS 2300 AZCAPOTZALCO
44 TOWN CENTER
EL ROSARIO RÍO BLANCO, 1341 , UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO 2100 AZCAPOTZALCO
45 PRICE CENTER
NORTE 45, 1082 , INDUSTRIAL VALLEJO 2300 AZCAPOTZALCO
46 PLAZA AZCAPOTZALCO
AZCAPOTZALCO, 527 , AZCAPOTZALCO 2000 AZCAPOTZALCO
47 TECNOPARQUE
DE LAS GRANJAS, 972 , PLANTA BAJA , LOCAL 01, SANTA BARBARA 2230 AZCAPOTZALCO
48 PERISUR
ADOLFO RUIZ CORTINES (ANILLO PERIFÉRICO), 4690 , 0 , AMPLIACIÓN JARDINES DEL PEDREGAL 4500 COYOACÁN
49 GRAN SUR
GRAN SUR, 151 , 0 , PEDREGAL DE CARRASCO 4700 COYOACÁN
50 ZAPAMUNDI
1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 2600 , 95, D, LOS CIPRESES 4830 COYOACÁN
51 MERCADO ARTESANAL COYOACÁN
FELIPE CARRILLO PUERTO, 414 , 98 , VILLA DE COYOACÁN 4000 COYOACÁN
52 PLAZA CANTIL
AZTECAS, 270 SN, LA CANDELARIA 4380 COYOACÁN
53 FIESTA COAPA
RANCHO GUADALUPE, 503 , LOS GIRASOLES 4429 COYOACÁN
54 PLAZA OASIS
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 217 , PB , ROMERO DE TERRENOS 4010 COYOACÁN
55 PLAZA PATIO PEDREGAL
ADOLFO RUIZ CORTINES (ANILLO PERIFÉRICO), 5270 , 15 , PEDREGAL DE CARRASCO 4700 COYOACÁN
56 PLAZA CHEDRAUI
DEL HUESO, 670 , LOS GIRASOLES 4920 COYOACÁN
57 PLAZA FRIDA
IGNACIO ALLENDE, 45 , 7 , DEL CARMEN 4100 COYOACÁN
58 PLAZA MIRAMONTES
RANCHO SAN LORENZO, 6 , PLANTA BAJA, 7 , FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES 4920 COYOACÁN
59 PLAZA ACORA
LADERA, 16, 22 AMPLIACIÓN PEDREGAL DE SAN ÁNGEL 4500 COYOACÁN
60 VIVEROS DE COYOACÁN
MELCHOR OCAMPO, 100 , 20 , DEL CARMEN 4100 COYOACÁN
61 PLAZA GIRASOLES
DEL HUESO, 453 , LOS GIRASOLES 4240 COYOACÁN
62 RESIDENCIAL CAFETALES
DE LAS BOMBAS, 756 , RESIDENCIAL CAFETALES 4918 COYOACÁN
63 PLAZA TRÉBOL
3 ORIENTE (CAFETALES), 1792 LOCAL 15, HACIENDA DE COYOACÁN 4970 COYOACÁN
64 PLAZA DEL SUR
3 ORIENTE (ARMADA DE MÉXICO), 1450 , 4 , RESIDENCIAL CAFETALES 4918 COYOACÁN
65 PLAZA SAN MATEO
HÉROES DEL 47, 59 SN, SAN DIEGO CHURUBUSCO 4120 COYOACÁN
66 PLAZA EL MIRADOR
DEL HUESO, 990 21 Y 22, VILLA QUIETUD 4960 COYOACÁN
67 CENTRO COMERCIAL SAN IGNACIO
AVENIDA MIGUEL HIDALGO, 9 SN, DEL CARMEN 4100 COYOACÁN
68 PLAZA MANZANA
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 2943 SN, EL ROSEDAL 4330 COYOACÁN
69 CENTRO COMERCIAL REAL DE COYOACÁN
DIVISIÓN DEL NORTE, 3651 , PRIMER PISO, 14 , EL RELOJ 4640 COYOACÁN
70 PLAZA CULHUACAN
ROSA MARÍA SEQUEIRA, 140 , PLANTA BAJA , LOCAL 17, CULHUACÁN VI 4480 COYOACÁN
71 VILLA PLAZA
RANCHO TOLLOCAN, 61 , LOS GIRASOLES 4920 COYOACÁN
72 PLAZA PACÍFICO
PACÍFICO, 468 , 5 , LA CANDELARIA COYOACÁN 4330 COYOACÁN
73 PLAZA SANTA CATARINA
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 486 SN, SANTA CATARINA 4010 COYOACÁN
74 FUENTES PLAZA
DEL HUESO, 160 10-B, EXHACIENDA COAPA 4850 COYOACÁN
75 PLAZA IMAN
DEL IMÁN, 2, MANZANA 5 LOTE 2, PLANTA BAJA , LA ZORRA 4660 COYOACÁN
76 LA COMER
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 443 , PB , ROMERO DE TERREROS 4310 COYOACÁN
77 PLAZA G
2 ORIENTE (HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR), 0, SN PRESIDENTES EJIDALES 4480 COYOACÁN
78 PLAZA HACIENDA
3 ORIENTE (CAFETALES), 1752 LOCAL 9, HACIENDAS DE COYOACÁN 4970 COYOACÁN
79 CITY MARKET
SAN JERÓNIMO 190 COYOACÁN
80 OASIS COYOACÁN
AV. UNIVERSIDAD 1778 COYOACÁN
81 SUPERAMA & OTROS
CALZADA TAXQUEÁ 1752 COYOACÁN
82 PERISUR (AMPLIACIÓN)
PERIFÉRICO SUR 4690 COYOACÁN
83 CHEDARUI & OTROS
PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA 514 COYOACÁN
84 S/N COMERCIAL
AV. REVOLUCIÓN 2015 COYOACÁN
85 S/N COMERCIAL
PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA 546 COYOACÁN
86 S/N COMERCIAL
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO 1144 COYOACÁN
87 SEARS & PALACIO...
PERIFÉRICO SUR 4690 COYOACÁN
88 CENTRO COYOACAN
UNIVERSIDAD, 936 , SANTA CRUZ ATOYAC 3330 BENITO JUÁREZ
89 PLAZA UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD, 1000 , SANTA CRUZ ATOYAC 1789 BENITO JUÁREZ
90 PARQUE DELTA
CASA DEL OBRERO MUNDIAL, 462 , NARVARTE PONIENTE 3020 BENITO JUÁREZ
91 METROPOLI PATRIOTISMO
INTERIOR (AVENIDA PATRIOTISMO), 229 , SAN PEDRO DE LOS PINOS 3800 BENITO JUÁREZ
92 PLAZA BAZAR CORUÑA
CALZADA SANTA ANITA, 37 , SÓTANO, 209 , LA MODERNA 3510 BENITO JUÁREZ
93 PATIO UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD, 1046 , 0 , XOCO 3330 BENITO JUÁREZ
94 GALERÍAS INSURGENTES
PARROQUIA, 179 , 0 , INSURGENTES MIXCOAC 3100 BENITO JUÁREZ
95 PABELLÓN DEL VALLE
UNIVERSIDAD, 740 SN, SANTA CRUZ ATOYAC 3310 BENITO JUÁREZ
96 SORIANA MIXCOAC
5 SUR (SAN ANTONIO), 170, B NONOALCO 3700 BENITO JUÁREZ
97 WALMART FÉLIX CUEVAS
SAN FRANCISCO, 1621 , 15 , ACTIPAN 3230 BENITO JUÁREZ
98 CENTRO COMERCIAL INSURGENTES
INSURGENTES SUR, 1605 , SAN JOSÉ INSURGENTES 3900 BENITO JUÁREZ
99 PLAZA INSURGENTES
INSURGENTES SUR, 1352 , PISO 1 , DEL VALLE 3100 BENITO JUÁREZ
100 MEGA COMERCIAL MEXICANA
INTERIOR (AVENIDA REVOLUCIÓN), 780 SN, NONOALCO MIXCOAC 3700 BENITO JUÁREZ
101 PLAZA TIZIANO
MIGUEL ÁNGEL, 21 SN, MIXCOAC 3919 BENITO JUÁREZ
102 SUPER ISSSTE
DOCTOR JOSÉ MARÍA VÉRTIZ, 543 , 6 , NARVARTE 3020 BENITO JUÁREZ
103 WALMART
CALZADA DE TLALPAN, 1037 , 5 , AMERICAS UNIDAS 3610 BENITO JUÁREZ
104 PLAZA DAKOTA
DAKOTA, 95 , 0, L00 PB, NÁPOLES 3810 BENITO JUÁREZ
105 CITY SHOP
7 SUR (FÉLIX CUEVAS), 374 , 0 , DEL VALLE 3100 BENITO JUÁREZ
106 PLAZA DEL LIBRO
MOLINOS, 31, LOCAL 1 MIXCOAC 3910 BENITO JUÁREZ
107 PLAZA LAURENT
MIGUEL LAURENT, 510 , 5 , DEL VALLE SUR 3100 BENITO JUÁREZ
108 PLAZA ANTILLAS
ANTILLAS, 214 , 678 , NECAXA 3300 BENITO JUÁREZ
109 WTC MÉXICO
MONTECITO, 38 , NÁPOLES 3810 BENITO JUÁREZ
110 CENTRO ARMAND
INSURGENTES SUR, 1321 , INSURGENTES MIXCOAC 39200 BENITO JUÁREZ
111 WALL STRET CENTER
MONTECITO, 38 , 0 , NÁPOLES 3820 BENITO JUÁREZ
112 PLAZA LOS PORTALES
CALZADA DE TLALPAN, 1295 SN, PORTALES NORTE 3300 BENITO JUÁREZ
113 MANACAR
INSURGENTES SUR, 1457 , MIXCOAC 3920 BENITO JUÁREZ
114 INTELLIS
BARRANCA DEL MUERTO, 329 , MEZZANINE , SAN JOSÉ INSURGENTES 3900 BENITO JUÁREZ
115 Acora Delta
Obrero Mundial 296 BENITO JUÁREZ
116 Parque Delta
Cuauhtémoc #462 BENITO JUÁREZ
117 Patio Universidad
Av. Universidad 1038 BENITO JUÁREZ
118 Plaza Sama Center
Eje Central 911 BENITO JUÁREZ
119 Universidad 767
Av. Universidad 767 BENITO JUÁREZ
120 Campos Corp. Coyoacán
Av. Coyoacán 1622 BENITO JUÁREZ
121 City Shops del Valle
Félix Cuevas 374 BENITO JUÁREZ
122 SANTA FÉ
VASCO DE QUIROGA, 3800 , 1034 , SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS
123 PABELLÓN BOSQUES
LOMA DEL RECUERDO, 1813 , LOMAS DE VISTA HERMOSA 5100 CUAJIMALPA
124 CENTRO EMPRESARIAL REFORMA ALTA
JOSÉ MARÍA CASTORENA, 324 , 1 , CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA DE MORELOS
125 PLAZA CUAJIMALPA
JOSÉ MARÍA CASTORENA, 425 , PLANTA BAJA, 11 , CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA
126 ARCOS
BOSQUES PASEO DE LOS TAMARINDOS, 90 , PLANTA BAJA, 19 , PALO ALTO 5110 CUAJIMALPA
127 PLAZA LA NORIA
BOSQUE DE REFORMA, 1433 , 7 , EL CHAMIZAL 5129 CUAJIMALPA DE MORELOS
128 PLAZA CORNER
TAMAULIPAS, 15 , SANTA FE 3750 CUAJIMALPA DE MORELOS
129 PLAZA CEDROS
FEDERAL MÉXICO-TOLUCA (PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA), 5780 SN, ABDIAS GARCÍA SOTO 5530 CUAJIMALPA DE MORELOS
130 EL MOLINO
SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, 145 , SEGUNDO NIVEL , SN, SAN JOSÉ DE LOS CEDROS 5200 CUAJIMALPA DE MORELOS
131 PLAZA SAN MATEO
MINA, 15, A , SN, SAN MATEO TLALTENANGO 5600 CUAJIMALPA DE MORELOS
132 PLAZA COMERCIAL CUAJIMALPA AC
JUÁREZ, 21 , 2 , CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA DE MORELOS
133 LA PLAZA
ANTONIO NOEMI, 32 , 1 , LOMAS DE MEMETLA 5330 CUAJIMALPA DE MORELOS
134 CUAJIMALPA
JUÁREZ, 49 , CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
135 ARCOS
BOSQUE DE ALISOS, 47, B, 4 , BOSQUES DE LAS LOMAS 5120 CUAJIMALPA DE MORELOS
136 PLAZA PITS
JUÁREZ, 190 SN, CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA DE MORELOS
137 PLAZA SAN JOSÉ SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, 56 , 203 , SAN JOSÉ DE LOS CEDROS 5200 CUAJIMALPA DE
MORELOS
138 CONJUNTO GALERIAS REFORMA AC FEDERAL MÉXICO-TOLUCA, 1725 , PLANTA ALTA, 5, E, PALO ALTO 5110 CUAJIMALPA
139 SUPERAMA SANTA FÉ CENTRO COMERCIAL SANTA FE, 505 , CRUZ MANCA SANTA FE 5349 CUAJIMALPA
140 ROYAL REFORMA BOSQUE DE REFORMA, 1374 , LOMAS DEL CHAMIZAL 3A SECCIÓN 5129 CUAJIMALPA
141 PLAZA VISTA HERMOSA AVENIDA NOCHE DE PAZ, 14 , GRANJAS NAVIDAD 5219 CUAJIMALPA
142 GARDEN SANTA FE Av. Guillermo González Camarena 1205, Santa Fe 1210 CUAJIMALPA
143 WORLD PLAZA SANTA FE, 481 , 22, 2 , CRUZMANCA 5349 CUAJIMALPA
144 GRAND SANTA FE JUAN SORDO MADALENO, 1190 , 26, 2611 , CRUZMANCA 1512 CUAJIMALPA
145 CONDOMINIO HORIZONTE
SECRETARIA DE MARINA, 458 , PISO 3, 307 , LOMAS DEL CHAMIZAL 5129 CUAJIMALPA
146 ZENTRICA
FEDERAL MEXICO-TOLUCA (PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA), 1235 , SANTA FE 5300 CUAJIMALPA
147 PLAZA ESCALA
TAMAULIPAS, 37 , 2 , SANTA FE 3750 CUAJIMALPA DE MORELOS
148 PRESIDENTE INTERCONTINENTAL
TAMAULIPAS, 97, K , 0 , LAS TINAJAS CUAJIMALPA DE MORELOS
149 PLAZA DEL MONTE
JOSÉ MARÍA CASTORENA, 320 , JOSÉ MARÍA CASTORENA 5240 CUAJIMALPA DE MORELOS
150 PLAZA GARCIA
OCAMPO, 93 SN, CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
151 CORPORATIVO DIAMANTE
VASCO DE QUIROGA, 3900 , PISO 3, 3 , SANTA FE 5348 CUAJIMALPA DE MORELOS
152 PLAZA EUROTEN
JUAN SALVADOR AGRAZ, 61 , 1, 203 , SANTA FE 5109 CUAJIMALPA DE MORELOS
153 PABELLÓN BOSQUES
BOSQUES DE LA REFORMA 1813 CUAJIMALPA DE MORELOS
154 VÍA SANTA FE
VASCO DE QUIROGA 3850 CUAJIMALPA DE MORELOS
155 S/N COMERCIAL
NOCHE DE PAZ 49 CUAJIMALPA
156 ARCOS
BOSQUES TAMARINDOS 90 Y 98 CUAJIMALPA DE MORELOS
157 S/N COMERCIAL
VASCO DE QUIROGA 3880 CUAJIMALPA DE MORELOS
158 S/N COMERCIAL
VASCO DE QUIROGA 3900 CUAJIMALPA DE MORELOS
159 S/N COMERCIAL
JOSÉ MARÍA CASTORENA 395 CUAJIMALPA DE MORELOS
160 S/N COMERCIAL
JUAN SALVADOR AGRAZ 127 CUAJIMALPA DE MORELOS
161 CENTRO COMERCIAL STA FE
VASCO DE QUIROGA 3800 CUAJIMALPA DE MORELOS
162 S/N COMERCIAL
MARIO PANI 150 CUAJIMALPA DE MORELOS
163 S/N COMERCIAL
JUAN SALVADOR AGRAZ 61 CUAJIMALPA DE MORELOS
164 CENTRO INFINITO
VASCO DE QUIROGA 4299 CUAJIMALPA DE MORELOS
165 S/N COMERCIAL
BOCHE DE PAZ 38 CUAJIMALPA DE MORELOS
166 S/N COMERCIAL
JUAN SALVADOR AGRAZ 15 CUAJIMALPA DE MORELOS
167 S/N COMERCIAL
JOSÉ MARÍA CASTORENA 386 CUAJIMALPA DE MORELOS
168 REFORMA 222
PASEO DE LA REFORMA 222 CUAUHTÉMOC
169 PLAZA JUÁREZ
INDEPENDENCIA 31 CUAUHTÉMOC
170 S/N COMERCIAL
JUÁREZ 30 CUAUHTÉMOC
171 CAPITAL REFORMA
PASEO DE LA REFORMA 250 CUAUHTÉMOC
172 TORRE DIANA
RÍO LERMA 232 CUAUHTÉMOC
173 REFORMA 342
PASEO DE LA REFORMA 342 CUAUHTÉMOC
174 PLAZA TLATELOLCO
FLORES MAGÓN 210 CUAUHTÉMOC
175 PORTAL CENTRO
LORENZO BOUTURINI 258 CUAUHTÉMOC
176 FORUM BUENAVISTA
JUAN ALDAMA 187 CUAUHTÉMOC
177 PLAZA DE LA TECNOLOGÍA
REPÚBLICA DE URUGUAY, 17 , SEGUNDO PISO, 225 , CENTRO 6000 CUAUHTÉMOC
178 PLAZA MESONES
MESONES, 129 , 11, M, CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC
179 BAZAR DEL ENTRETENIMIENTO Y EL VIDEOJUEGO
CENTRAL (LÁZARO CÁRDENAS), 9 , PLANTA BAJA, 52 , CENTRO 6050 CUAUHTÉMOC
180 PLAZA VIZCAINAS
VIZCAÍNAS, 18 , CENTRO 6080 CUAUHTÉMOC
181 PABELLÓN CUAUHTÉMOC
ANTONIO M. ANZA, 20, PB ROMA SUR 6700 CUAUHTÉMOC
182 PLAZA COMERCIAL PINO SUÁREZ
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 0, SN , 14, A, CENTRO 6020 CUAUHTÉMOC
183 PLAZA FÓRUM
BUENAVISTA 1 NORTE (MOSQUETA), 259 , 0 , BUENAVISTA CUAUHTÉMOC
184 CENTRO CULTURAL TELMEX
CHAPULTEPEC, 92 LOCAL 7, ROMA NORTE 6700 CUAUHTÉMOC
185 PLAZA LA ROSA
LONDRES, 127 , JUÁREZ 6600 CUAUHTÉMOC
186 CENTRO JOYERO
PALMA, 35 , 3, 301 , CENTRO 6000 CUAUHTÉMOC
187 PLAZA CENTENARIO
VICTORIA, 7 , PLANTA BAJA, 8 , CENTRO 6040 CUAUHTÉMOC
188 PLAZA TORRES DE PLATA
RODRÍGUEZ PUEBLA, 21 , 24 , CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC
189 PLAZA CENTRAL 87
CENTRAL (LÁZARO CÁRDENAS), 87 SN, CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC
190 REFORMA 222
PASEO DE LA REFORMA, 222 , 0 , JUAREZ 6600 CUAUHTÉMOC
191 PARQUE ALAMEDA
JUÁREZ, 76 , CENTRO CUAUHTÉMOC
192 PLAZA DE LAS ESTRELLAS
LEONA VICARIO, 51 , 12 , CENTRO 6020 CUAUHTÉMOC
193 PLAZA DEL SOL
MANUEL DOBLADO, 40 , PRIMER NIVEL, 40 , CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC
194 PLAZA DE LAS MANUALIDADES
VENUSTIANO CARRANZA, 109 , 2 PISO, 112 , CENTRO 6060 CUAUHTÉMOC
195 PLAZA VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, 152 , 41 , CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC
196 PARQUE LINDAVISTA
COLECTOR 13, 280 , MAGDALENA DE LAS SALINAS 7300 GUSTAVO A. MADERO
197 PLAZA LINDAVISTA
5 NORTE (MONTEVIDEO), 363 , PA , LINDAVISTA 7300 GUSTAVO A. MADERO
198 MERCADO GUADALUPANO
FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, 0, SN , SN, GUSTAVO A MADERO 7050 GUSTAVO A. MADERO
199 PLAZA TORRES LINDAVISTA
MIGUEL OTHÓN DE MENDIZABAL ORIENTE, 343 E 07, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO 7700 GUSTAVO A. MADERO
200 LA PLAZA ORIENTE
INGENIERO EDUARDO MOLINA EJE 3 ORIENTE, 1623 , 3, K3B, EL COYOL 7420 GUSTAVO A. MADERO
201 PLAZA 2000
SANTA TERESA, 0, SN, 1ER PISO , SN, UNIDAD HABITACIONAL ARBOLILLO 2 7240 GUSTAVO A. MADERO
202 WALMART
TEPEYAC DE GUADALUPE, 431 , GUADALUPE TEPEYAC 7840 GUSTAVO A. MADERO
203 PLAZA SAN JUAN
SAN JUAN DE ARAGÓN EJE 5 NORTE, 259 , 17, A, GRANJAS MODERNAS 7470 GUSTAVO A. MADERO
204 PLAZA AMATISTA
MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 247, 0 , 0 , NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO GUSTAVO A. MADERO
205 PLAZA BASILICA DE GUADALUPE
FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, 0, SN , LOCAL 23, GUSTAVO A. MADERO 7050 GUSTAVO A. MADERO
206 PLAZA BARRIO MAGICO GUADALUPE
DE GUADALUPE, 717 SN, ARAGÓN LA VILLA 7000 GUSTAVO A. MADERO
207 PLAZA VALLEJO
MIGUEL OTHÓN DE MENDIZABAL ORIENTE, 111 L 9 10, PLAYA SIN NÚMERO 7710 GUSTAVO A. MADERO
208 PLACITA RIOBAMBA
RIOBAMBA, 737 , PLANTA BAJA, 1 , LINDAVISTA 7300 GUSTAVO A. MADERO
209 TORRES LINDAVISTA
OTHON DE MENDIZÁBAL 343 GUSTAVO A. MADERO
210 S/N COMERCIAL
CALLE 1561, NÚMERO 14 GUSTAVO A. MADERO
211 PARQUE LINDAVISTA
COLECTOR 13, NÚMERO 280 GUSTAVO A. MADERO
212 VISTA NORTE
ACUEDUCTO 650 GUSTAVO A. MADERO
213 S/N COMERCIAL
AV. TÉ 846 IZTACALCO
214 PARQUE TEZONTLE
CANAL DE TEZONTLE, 1512 , ALFONSO ORTIZ TIRADO 9020 IZTAPALAPA
215 LA PLAZA DEL SALADO
JESÚS CARRILLO, 3254 LOCAL H-07, SANTA MARTHA ACATITLA 9510 IZTAPALAPA
216 PLAZA TULYEHUALCO
TLÁHUAC, 1577 SN, MIRASOLES 9880 IZTAPALAPA
217 PLAZA ERMITA
EJE 8 SUR (CALZADA ERMITA IZTAPALAPA), 3417 SN, XALPA 9640 IZTAPALAPA
218 PLAZA ZENTRALIA
CHURUBUSCO INTERIOR (AVENIDA RÍO CHURUBUSCO), 1072 , PLANTA BAJA , LB-24, PICOS VI B 9420 IZTAPALAPA
219 PLAZA CENTRAL
EJE 5 SUR (LEYES DE REFORMA), 1635 , CENTRAL DE ABASTO 9040 IZTAPALAPA
220 PLAZA GUELATAO
IGNACIO ZARAGOZA, 2006 , 78 , JUAN ESCUTIA 9100 IZTAPALAPA
221 ESTRELLA PLAZA DE ABASTOS
SAN LORENZO, 274 , 75 , CERRO DE LA ESTRELLA 9860 IZTAPALAPA
222 PORTAL CHURUBUSCO
INTERIOR (AVENIDA RÍO CHURUBUSCO), 583 , 20, IS, SECTOR POPULAR 6090 IZTAPALAPA
223 ESTRELLA
TLÁHUAC, 1138 SN, GRANJAS ESTRELLA 9880 IZTAPALAPA
224 S/N Comercial
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA IZTAPALAPA
225 S/N Comercial
AVENIDA 5 EJE 3 ORIENTE IZTAPALAPA
226 S/N Comercial
CALZADA ERMITA IZTAPALAPA IZTAPALAPA
227 S/N Comercial
MUNICIPIO LIBRE IZTAPALAPA
228 S/N Comercial
AV. 5 EJE 3 ORIENTE IZTAPALAPA
229 S/N Comercial
CONTADORES IZTAPALAPA
230 S/N Comercial
RIO TUXPAN IZTAPALAPA
231 S/N Comercial
CALZ. ERMITA IZTAPALAPA IZTAPALAPA
232 S/N Comercial
AV. TLAHUAC IZTAPALAPA
233 S/N Comercial
GRANJAS SAN ANTONIO 10 IZTAPALAPA
234 S/N Comercial
VILLA BRAZ IZTAPALAPA
235 S/N Comercial
AV. TLAHUAC IZTAPALAPA
236 S/N Comercial
AV. IGNACIO ZARAGOZA IZTAPALAPA
237 S/N Comercial
CALZ. DE LA VIGA, EJE 2 OTE. IZTAPALAPA
238 S/N Comercial
CALZ. ERMITA IZTAPALAPA IZTAPALAPA
239 Parque Tezontle
AV. CANAL DE TEZONTLE IZTAPALAPA
240 S/N Comercial
AVENIDA 5 EJE 3 ORIENTE IZTAPALAPA
241 S/N Comercial
AV. TLAHUAC IZTAPALAPA
242 S/N Comercial
ANILLO PERIFERICO IZTAPALAPA
243 S/N Comercial
CANAL DE SAN JUAN IZTAPALAPA
244 PLAZA LÍDICE
HEROES DE PADIERNA 132 MAGDALENA CONTRERAS
245 PLAZA SAN JERÓNIMO
SAN JERÓNIMO 819 MAGDALENA CONTRERAS
246 S/N COMERCIAL
HEROES DE PADIERNA 138 MAGDALENA CONTRERAS
247 S/N COMERCIAL
SAN JERÓNIMO 1130 MAGDALENA CONTRERAS
248 CENTRO COMERCIAL POLANCO
CERVANTES DE SAAVEDRA 397 MIGUEL HIDALGO
249 PLAZA MAZARYK
MAZARYK 445 MIGUEL HIDALGO
250 ANTARA
EJÉRCITO NACIONAL 843 MIGUEL HIDALGO
251 PLAZA CARSO
LAGO ZURICH 245 MIGUEL HIDALGO
252 GALERIAS PLAZA DE LAS ESTRELLAS BICENTENARIO
(CALZADA MELCHOR OCAMPO), 193 , 0 , VERONICA ANZURES 11305 MIGUEL HIDALGO
253 PLAZA DE LA TECNOLOGÍA
BOULEVARD PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, 681 , PLANTA BAJA, 90 ,LOMAS DE SOTELO 11200 MIGUEL HIDALGO
254 PLAZA CARSO
LAGO ZÚRICH, 245 , 11 , AMPLIACIÓN GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
255 ANTARA POLANCO
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 843, B GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
256 PLAZA BOSQUES
BOSQUE DE DURAZNOS, 39 , SN, SN, BOSQUE DE LAS LOMAS 1170 MIGUEL HIDALGO
257 CHEDRAUI
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 397 , PLANTA BAJA , SN, IRRIGACION 11500 MIGUEL HIDALGO
258 CENTRO COMERCIAL PLAZA POLANCO
JAIME BALMES, 11 , 801, B2, LOS MORALES POLANCO 11510 MIGUEL HIDALGO
259 PARQUES POLANCO
LAGO ALBERTO, 320 , PRIMER PISO , A10, GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
260 PABELLÓN POLANCO
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 980 , 0, LOCAL 224, LOS MORALES 11510 MIGUEL HIDALGO
261 LOMAS PLAZA
BOULEVARD PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, 66 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
262 PLAZA LILAS
PASEO DE LAS LILAS, 92 , PLANTA BAJA, 47 , BOSQUES DE LAS LOMAS 5120 MIGUEL HIDALGO
263 CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA MILITARES RETIRADOS
INDUSTRIA MILITAR, 1050 SN, RESIDENCIAL MILITAR 11600 MIGUEL HIDALGO
264 PLAZA BANDERAS
BAHÍA ESPÍRITU SANTO, 21, LOCAL 2, 3, 8, 9 Y 10 ANÁHUAC 11320 MIGUEL HIDALGO
265 PLAZA ARQUIMIDES
ARQUÍMEDES, 130 , 21 , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
266 PLAZA MOLIERE
MOLIERE, 222 , PISO 2, 0 , POLANCO 11540 MIGUEL HIDALGO
267 PLAZA COMERCIAL
GABRIEL JALISCO, 253 , 7 , TACUBAYA 11800 MIGUEL HIDALGO
268 MILLANA
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 769 , GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
269 PLAZA SOTELO
CALZADA MÉXICO-TACUBA, 160 , ARGENTINA PONIENTE 11230 MIGUEL HIDALGO
270 PLAZA MASARIK
PRESIDENTE MASARYK, 393 , PLANTA BAJA , LOCAL 13 Y 15, POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
271 PALMAS 530
PASEO DE LAS PALMAS, 530 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
272 PLAZA MAGNA
PRESIDENTE MASARYK, 214 , 2 , PISO 2, PLAZA MAGNA 11560 MIGUEL HIDALGO
273 CORPORATIVO PALMAS
PASEO DE LAS PALMAS, 250 , PLANTA BAJA , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
274 GALERIAS PRADO NORTE
PRADO NORTE, 530 , PRIMER NIVEL , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
275 CORPORATIVO DIAMANTE
TOREO RODOLFO GAONA, 3, 0 , 0 , EL PERIODISTA 11220 MIGUEL HIDALGO
276 PLAZA LEGARIA
CALZADA LEGARIA, 238 , 201 , VENTURA PEREZ DE ALBA 11430 MIGUEL HIDALGO
277 CORPORATIVO POLANCO
JAIME BALMES, 8 , 7 , LOS MORALES POLANCO 11510 MIGUEL HIDALGO
278 PLAZA SALINILLAS
PRESA SALINILLAS, 370 , 0 , IRRIGACION 11500 MIGUEL HIDALGO
279 ZENTRO PLAZA
PRESIDENTE MASARYK, 407 , PLANTA BAJA , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
280 ATHOS
MONTE ATHOS, 155 , LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN 11000 MIGUEL HIDALGO
281 ARISTÓTELES 124
ARISTÓTELES 124, POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
282 TORRE PALMAS
PASEO DE LAS PALMAS, 735 , 1106 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
283 DEL DOMO
PRADO NORTE, 450 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
284 WALMART
TOREO BOULEVARD PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, 631 , 1 , PERIODISTA 11220 MIGUEL HIDALGO
285 MERCADO DE TACUBA
CALZADA MÉXICO-TACUBA, 0, SN , SN, TACUBA 11410 MIGUEL HIDALGO
286 CENTRO COMERCIAL
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 926 , PLANTA BAJA, 0 , POLANCO 11560 MIGUEL HIDALGO
287 PLAZA TACUBA
CALZADA MÉXICO-TACUBA, 14 , 13, LOCAL, TLAXPANA 11370 MIGUEL HIDALGO
288 CÁMARA FRANCO MEXICANA
GOBERNADOR PROTASIO PÉREZ DE TAGLE, 104 , SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 3810 MIGUEL HIDALGO
289 PLAZA SAN JOAQUIN
CALZADA LEGARIA, 549 PA 05, 10 DE ABRIL 11250 MIGUEL HIDALGO
290 ALCE BLANCO RÍO SAN JOAQUÍN, 325, SN PENCIL 53569 MIGUEL HIDALGO
291 PASAJE METRO CHAPULTEPEC
CHAPULTEPEC, 0, SN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO
292 MONTE ATHOS
MONTE ATHOS, 310 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
293 PALMAS 810
PASEO DE LAS PALMAS, 810 , LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN 11000 MIGUEL HIDALGO
294 COMMON PEOPLE
EMILIO CASTELAR, 149 , PRIMER PISO , POLANCO CHAPULTEPEC 11560 MIGUEL HIDALGO
295 GALERIAS POLANCO
EDGAR ALLAN POE, 30 , 0 , POLANCO 11560 MIGUEL HIDALGO
296 SEDENA
INDUSTRIA MILITAR , ENTRADA 7 LOMAS DE SOTELO 11200 MIGUEL HIDALGO
297 MASARIK
PRESIDENTE MASARYK, 433 , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
298 PLAZA TOREO
RÍO SAN JOAQUÍN, 5 , FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO 11220 MIGUEL HIDALGO
299 PLAZA MIYANA CIUDAD MOLIERE
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 769 , AMPLIACIÓN GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
300 BODEGA COMERCIAL MEXICANA
CALZADA MÉXICO-TACUBA, 911 , SAN DIEGO OCOYOACAC 11290 MIGUEL HIDALGO
301 EDIFICIO VYVE
BAHÍA SANTA BÁRBARA, 369 , 1 , ANÁHUAC 11320 MIGUEL HIDALGO
302 PLAZA CENTRAL
CENTRAL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 1635 , CENTRAL DE ABASTO 9040 MIGUEL HIDALGO
303 PLAZA DURAZNOS
BOSQUE DE DURAZNOS, 61 , 8 , BOSQUES DE LAS LOMAS 11700 MIGUEL HIDALGO
304 VENTANA POLANCO
LAGO ZÚRICH, 168. PB TORRE B, AMPLIACIÓN GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
305 SUPERAMA POLANCO
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 380 , IRRIGACIÓN 11500 MIGUEL HIDALGO
306 POLANCO
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 1112 , LOS MORALES 11510 MIGUEL HIDALGO
307 PLAZA ODEON
PASEO DE LAS PALMAS, 530 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
308 PLAZA MUSSET
ALFREDO DE MUSSET, 3 , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
309 PLAZA INDUSTRIAL TLAHUAC
TLÁHUAC, 5504 , LOS OLIVOS 13210 TLÁHUAC
310 PASEO ACOXPA
ACOXPA, 430 , 15, B, EX HACIENDA COAPA 14300 TLALPAN
311 CENTRO COMERCIAL GALERÍAS CO
DEL HUESO, 519 , FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ACOXP 14070 TLALPAN
312 PEDREGAL DEL LAGO
FUENTE DE LOS MOLINOS, 13 , NIVEL 1, 5 , PEDREGAL DEL LAGO 14110 TLALPAN
313 PLAZA PABELLÓN ESMERALDA
DEL HUESO, 921 , GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN
314 PLAZA PICACHO
AJUSCO BOULEVARD PICACHO AJUSCO, 175 , 61 , HÉROES DE PADIERNA 14200 TLALPAN
315 PABELLÓN CUEMANCO
CAÑAVERALES, 222, SA01 GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN
316 BAZAR PERICOAPA
1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 3155 , VERGEL COPAPA 14320 TLALPAN
317 PLAZA LA GUIA
ALFALFARES, 10 , GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN
318 PLAZA LA JOYA
DE TLALPAN, 5057 SN, LA JOYA 14090 TLALPAN
319 PLAZA CUICUILCO
NINGUNO, 0, SN ISIDRO FABELA 14030 TLALPAN
320 MIRACOAPA
1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 7620 , VILLA COAPA 14390 TLALPAN
321 PABELLÓN CUEMANCO
CAÑAVERALES, 222, SA01 GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN
322 PARQUE LORETO Y PEÑA POBRE
SAN FERNANDO, 765 , ISIDRO FABELA 14030 TLALPAN
323 MARKET PLACE
ESCUELA, 0, SN EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS 14387 TLALPAN
324 PLAZA COMERCIAL SEDENA
NINGUNO, 15 , HEROICO COLEGIO MILITAR 14653 TLALPAN
325 PLAZA TLALPAN
DE TLALPAN, 4456 , PLANTA BAJA , TORIELLO GUERRA TLALPAN
326 COAPLAZA
1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 3280 , VILLA COAPA 14390 TLALPAN
327 PLAZA PABELLÓN ESMERALDA
CALZADA DEL HUESO 921 TLALPAN
328 S/N COMERCIAL
PICACHO AJUSCO 140 TLALPAN
329 PASEO ACOXPA
ACOXPA 430 TLALPAN
330 PLAZA SAVONA
CANAL DE MIRAMONTES 3268 TLALPAN
331 PABELLÓN CUEMANCO
CAÑAVERALES 222 TLALPAN
332 GRAN TERRAZA
COAPA ACOXPA 610 TLALPAN
333 PATIO TLALPAN
INSURGENTES SUR 4177 TLALPAN
334 S/N COMERCIAL
TENORIOS 36 TLALPAN
335 PLAZA CAFETALES
CAFETALES 39 TLALPAN
336 S/N COMERCIAL
CARRETERA XOCHIMILCO 200 XOCHIMILCO
337 ARENAL
CALZADA ARENAL 651 XOCHIMILCO
338 S/N COMERCIAL
AQUILES SERDÁN 360
Asimismo, informó que se cerrarán a partir de hoy los parques de acceso controlado como los bosques de Tláhuac, Aragón y Chapultepec, pero acotó que la gente puede ejercitarse y caminar en los que son abiertos, siempre respetando la sana distancia.
La medida también impacta a las 338 plazas comerciales; además de tiendas de ropa, zapatos, perfumes y joyas, entre otros rubros.
El Gobierno capitalino hizo un listado de las plazas comerciales que estarán cerradas, en el marco de pandemia por coronavirus o Covid-19.
1 PLAZA INN
INSURGENTES SUR, 1971, AC206 GUADALUPE INN 1020 ÁLVARO OBREGÓN
2 SAN JERÓNIMO
SAN JERÓNIMO, 630 , LA OTRA BANDA 1090 ÁLVARO OBREGÓN
3 PLAZA SQUARE
TOLUCA, 585 , 21 , OLIVAR DE LOS PADRES 1780 ÁLVARO OBREGÓN
4 PLAZA LAS ÁGUILAS
DE LOS LEONES, 145 LOCAL 21, LAS ÁGUILAS 1710 ÁLVARO OBREGÓN
5 GERMAN CENTER
SANTA FE, 170 , 402 , SANTA FE CENTRO CIUDAD ÁLVARO OBREGÓN
6 GREEN GARDEN
GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, 1205 , 0 , SANTA FE CENTRO CIUDAD 1210 ÁLVARO OBREGÓN
7 SAMARA
ANTONIO DOVALÍ JAIME, 70 , PISO 12 , ZEDEA SANTA FÉ 1210 ÁLVARO OBREGÓN
8 EL BAZAAR SABADO
SAN JACINTO, 11 , 89 , SAN ANGEL 1000 ÁLVARO OBREGÓN
9 CENTRO DE NEGOCIOS
CRACOVIA, 72 , 1 , SAN ÁNGEL 100 ÁLVARO OBREGÓN
10 PLAZA COMERCIAL PATIO SANTA FÉ
MÉXICO-TOLUCA (PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA), 400, PEÑA BLANCA
SANTA FÉ 1330 ÁLVARO OBREGÓN
11 PLAZA SAN FRANCISCO
DESIERTO DE LOS LEONES, 5525 , ALCANTARILLA 1729 ÁLVARO OBREGÓN
12 PABELLON ALTAVISTA
CAMINO AL DESIERTO DE LOS LEONES, 52 , 5 , SAN ANGEL 1000 ÁLVARO OBREGÓN
13 SANTA TERESA
ANILLO PERIFÉRICO (ADOLFO RUIZ CORTINES), 4020 , JARDINES DEL PEDREGAL 1900 ÁLVARO OBREGÓN
14 EXHIBIMEX
10, 132 , COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN ÁLVARO OBREGÓN
15 PLAZA CENTENARIO
CENTENARIO, 394 , MERCED GÓMEZ 1600 ÁLVARO OBREGÓN
16 PLAZA LORETO
EJE 10 SUR (RÍO MAGDALENA), 46 , TIZAPAN SAN ÁNGEL 1090 ÁLVARO OBREGÓN
17 PLAZA OBSERVATORIO
OBSERVATORIO, 457 SN, HIDALGO 1120 ÁLVARO OBREGÓN
18 PLAZA DEL CARMEN
PLAZA DEL CARMEN, 57 , SAN ANGEL 1000 ÁLVARO OBREGÓN
19 GRAND PEDREGAL
LAS FUENTES, 556 , JARDINES DEL PEDREGAL 1800 ÁLVARO OBREGÓN
20 PARK PLAZA
JAVIER BARROS SIERRA 540 ÁLVARO OBREGÓN
21 SAMARA
ANTONIO DOVALÍ JAIME 70 ÁLVARO OBREGÓN
22 GRAND PEDREGAL
AV. DE LAS FUENTES 556 Y CRÁTER 811 ÁLVARO OBREGÓN
23 JOLIE PLAZA
AV. DE LAS FUENTES 425 ÁLVARO OBREGÓN
24 TERRAZA PEDREGAL
PERIFÉRICO SUR 4131 ÁLVARO OBREGÓN
25 GRAND SAN FRANCISCO
DESIERTO DE LOS LEONES 5525 ÁLVARO OBREGÓN
26 PUERTA ALTAVISTA
DESIERTO DE LOS LEONES 24 ÁLVARO OBREGÓN
27 GARDEN SANTA FE
GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 1205 ÁLVARO OBREGÓN
28 PATIO SANTA FE
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 400 ÁLVARO OBREGÓN
29 PARKOPEDIA
INSURGENTES SUR 1741 ÁLVARO OBREGÓN
30 ARTZ PEDREGAL
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 3720 ÁLVARO OBREGÓN
31 S/N COMERCIAL
LAS FLORES 121 Y LAS ÁGUILAS 9 ÁLVARO OBREGÓN
32 PORTAL SAN ÁNGEL
AV. REVOLUCIÓN 1267 ÁLVARO OBREGÓN
33 PATIO REVOLUCIÓN
AV. REVOLUCIÓN 1817 ÁLVARO OBREGÓN
34 MAC STORE Y MÁS
ALTAVISTA 93 ÁLVARO OBREGÓN
35 TOWN CENTER
AV. EL ROSARIO 1025 AZCAPOTZALCO
36 CITY PLAZAS
AV. LAS ARMAS 312 AZCAPOTZALCO
37 PATIO CLAVERÍA
EGIPTO 142 AZCAPOTZALCO
38 PARQUE VÍA VALLEJO
CALZADA VALLEJO1090 AZCAPOTZALCO
39 PABELLÓN AZCAPOTZALCO
AQUILER SERDÁN 400 AZCAPOTZALCO
40 S/N COMERCIAL
CALZADA VALLEJO 296 AZCAPOTZALCO
41 PASAJE FERRERÍA
ANTIGUA CALZADA. DE GUADALUPE 251 AZCAPOTZALCO
42 S/N COMERCIAL
CENTENARIO 520 AZCAPOTZALCO
43 VIA VALLEJO
1 PONIENTE (CALZADA VALLEJO), 1090 , SANTA CRUZ DE LAS SALINAS 2300 AZCAPOTZALCO
44 TOWN CENTER
EL ROSARIO RÍO BLANCO, 1341 , UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO 2100 AZCAPOTZALCO
45 PRICE CENTER
NORTE 45, 1082 , INDUSTRIAL VALLEJO 2300 AZCAPOTZALCO
46 PLAZA AZCAPOTZALCO
AZCAPOTZALCO, 527 , AZCAPOTZALCO 2000 AZCAPOTZALCO
47 TECNOPARQUE
DE LAS GRANJAS, 972 , PLANTA BAJA , LOCAL 01, SANTA BARBARA 2230 AZCAPOTZALCO
48 PERISUR
ADOLFO RUIZ CORTINES (ANILLO PERIFÉRICO), 4690 , 0 , AMPLIACIÓN JARDINES DEL PEDREGAL 4500 COYOACÁN
49 GRAN SUR
GRAN SUR, 151 , 0 , PEDREGAL DE CARRASCO 4700 COYOACÁN
50 ZAPAMUNDI
1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 2600 , 95, D, LOS CIPRESES 4830 COYOACÁN
51 MERCADO ARTESANAL COYOACÁN
FELIPE CARRILLO PUERTO, 414 , 98 , VILLA DE COYOACÁN 4000 COYOACÁN
52 PLAZA CANTIL
AZTECAS, 270 SN, LA CANDELARIA 4380 COYOACÁN
53 FIESTA COAPA
RANCHO GUADALUPE, 503 , LOS GIRASOLES 4429 COYOACÁN
54 PLAZA OASIS
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 217 , PB , ROMERO DE TERRENOS 4010 COYOACÁN
55 PLAZA PATIO PEDREGAL
ADOLFO RUIZ CORTINES (ANILLO PERIFÉRICO), 5270 , 15 , PEDREGAL DE CARRASCO 4700 COYOACÁN
56 PLAZA CHEDRAUI
DEL HUESO, 670 , LOS GIRASOLES 4920 COYOACÁN
57 PLAZA FRIDA
IGNACIO ALLENDE, 45 , 7 , DEL CARMEN 4100 COYOACÁN
58 PLAZA MIRAMONTES
RANCHO SAN LORENZO, 6 , PLANTA BAJA, 7 , FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES 4920 COYOACÁN
59 PLAZA ACORA
LADERA, 16, 22 AMPLIACIÓN PEDREGAL DE SAN ÁNGEL 4500 COYOACÁN
60 VIVEROS DE COYOACÁN
MELCHOR OCAMPO, 100 , 20 , DEL CARMEN 4100 COYOACÁN
61 PLAZA GIRASOLES
DEL HUESO, 453 , LOS GIRASOLES 4240 COYOACÁN
62 RESIDENCIAL CAFETALES
DE LAS BOMBAS, 756 , RESIDENCIAL CAFETALES 4918 COYOACÁN
63 PLAZA TRÉBOL
3 ORIENTE (CAFETALES), 1792 LOCAL 15, HACIENDA DE COYOACÁN 4970 COYOACÁN
64 PLAZA DEL SUR
3 ORIENTE (ARMADA DE MÉXICO), 1450 , 4 , RESIDENCIAL CAFETALES 4918 COYOACÁN
65 PLAZA SAN MATEO
HÉROES DEL 47, 59 SN, SAN DIEGO CHURUBUSCO 4120 COYOACÁN
66 PLAZA EL MIRADOR
DEL HUESO, 990 21 Y 22, VILLA QUIETUD 4960 COYOACÁN
67 CENTRO COMERCIAL SAN IGNACIO
AVENIDA MIGUEL HIDALGO, 9 SN, DEL CARMEN 4100 COYOACÁN
68 PLAZA MANZANA
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 2943 SN, EL ROSEDAL 4330 COYOACÁN
69 CENTRO COMERCIAL REAL DE COYOACÁN
DIVISIÓN DEL NORTE, 3651 , PRIMER PISO, 14 , EL RELOJ 4640 COYOACÁN
70 PLAZA CULHUACAN
ROSA MARÍA SEQUEIRA, 140 , PLANTA BAJA , LOCAL 17, CULHUACÁN VI 4480 COYOACÁN
71 VILLA PLAZA
RANCHO TOLLOCAN, 61 , LOS GIRASOLES 4920 COYOACÁN
72 PLAZA PACÍFICO
PACÍFICO, 468 , 5 , LA CANDELARIA COYOACÁN 4330 COYOACÁN
73 PLAZA SANTA CATARINA
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 486 SN, SANTA CATARINA 4010 COYOACÁN
74 FUENTES PLAZA
DEL HUESO, 160 10-B, EXHACIENDA COAPA 4850 COYOACÁN
75 PLAZA IMAN
DEL IMÁN, 2, MANZANA 5 LOTE 2, PLANTA BAJA , LA ZORRA 4660 COYOACÁN
76 LA COMER
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, 443 , PB , ROMERO DE TERREROS 4310 COYOACÁN
77 PLAZA G
2 ORIENTE (HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR), 0, SN PRESIDENTES EJIDALES 4480 COYOACÁN
78 PLAZA HACIENDA
3 ORIENTE (CAFETALES), 1752 LOCAL 9, HACIENDAS DE COYOACÁN 4970 COYOACÁN
79 CITY MARKET
SAN JERÓNIMO 190 COYOACÁN
80 OASIS COYOACÁN
AV. UNIVERSIDAD 1778 COYOACÁN
81 SUPERAMA & OTROS
CALZADA TAXQUEÁ 1752 COYOACÁN
82 PERISUR (AMPLIACIÓN)
PERIFÉRICO SUR 4690 COYOACÁN
83 CHEDARUI & OTROS
PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA 514 COYOACÁN
84 S/N COMERCIAL
AV. REVOLUCIÓN 2015 COYOACÁN
85 S/N COMERCIAL
PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA 546 COYOACÁN
86 S/N COMERCIAL
MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO 1144 COYOACÁN
87 SEARS & PALACIO...
PERIFÉRICO SUR 4690 COYOACÁN
88 CENTRO COYOACAN
UNIVERSIDAD, 936 , SANTA CRUZ ATOYAC 3330 BENITO JUÁREZ
89 PLAZA UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD, 1000 , SANTA CRUZ ATOYAC 1789 BENITO JUÁREZ
90 PARQUE DELTA
CASA DEL OBRERO MUNDIAL, 462 , NARVARTE PONIENTE 3020 BENITO JUÁREZ
91 METROPOLI PATRIOTISMO
INTERIOR (AVENIDA PATRIOTISMO), 229 , SAN PEDRO DE LOS PINOS 3800 BENITO JUÁREZ
92 PLAZA BAZAR CORUÑA
CALZADA SANTA ANITA, 37 , SÓTANO, 209 , LA MODERNA 3510 BENITO JUÁREZ
93 PATIO UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD, 1046 , 0 , XOCO 3330 BENITO JUÁREZ
94 GALERÍAS INSURGENTES
PARROQUIA, 179 , 0 , INSURGENTES MIXCOAC 3100 BENITO JUÁREZ
95 PABELLÓN DEL VALLE
UNIVERSIDAD, 740 SN, SANTA CRUZ ATOYAC 3310 BENITO JUÁREZ
96 SORIANA MIXCOAC
5 SUR (SAN ANTONIO), 170, B NONOALCO 3700 BENITO JUÁREZ
97 WALMART FÉLIX CUEVAS
SAN FRANCISCO, 1621 , 15 , ACTIPAN 3230 BENITO JUÁREZ
98 CENTRO COMERCIAL INSURGENTES
INSURGENTES SUR, 1605 , SAN JOSÉ INSURGENTES 3900 BENITO JUÁREZ
99 PLAZA INSURGENTES
INSURGENTES SUR, 1352 , PISO 1 , DEL VALLE 3100 BENITO JUÁREZ
100 MEGA COMERCIAL MEXICANA
INTERIOR (AVENIDA REVOLUCIÓN), 780 SN, NONOALCO MIXCOAC 3700 BENITO JUÁREZ
101 PLAZA TIZIANO
MIGUEL ÁNGEL, 21 SN, MIXCOAC 3919 BENITO JUÁREZ
102 SUPER ISSSTE
DOCTOR JOSÉ MARÍA VÉRTIZ, 543 , 6 , NARVARTE 3020 BENITO JUÁREZ
103 WALMART
CALZADA DE TLALPAN, 1037 , 5 , AMERICAS UNIDAS 3610 BENITO JUÁREZ
104 PLAZA DAKOTA
DAKOTA, 95 , 0, L00 PB, NÁPOLES 3810 BENITO JUÁREZ
105 CITY SHOP
7 SUR (FÉLIX CUEVAS), 374 , 0 , DEL VALLE 3100 BENITO JUÁREZ
106 PLAZA DEL LIBRO
MOLINOS, 31, LOCAL 1 MIXCOAC 3910 BENITO JUÁREZ
107 PLAZA LAURENT
MIGUEL LAURENT, 510 , 5 , DEL VALLE SUR 3100 BENITO JUÁREZ
108 PLAZA ANTILLAS
ANTILLAS, 214 , 678 , NECAXA 3300 BENITO JUÁREZ
109 WTC MÉXICO
MONTECITO, 38 , NÁPOLES 3810 BENITO JUÁREZ
110 CENTRO ARMAND
INSURGENTES SUR, 1321 , INSURGENTES MIXCOAC 39200 BENITO JUÁREZ
111 WALL STRET CENTER
MONTECITO, 38 , 0 , NÁPOLES 3820 BENITO JUÁREZ
112 PLAZA LOS PORTALES
CALZADA DE TLALPAN, 1295 SN, PORTALES NORTE 3300 BENITO JUÁREZ
113 MANACAR
INSURGENTES SUR, 1457 , MIXCOAC 3920 BENITO JUÁREZ
114 INTELLIS
BARRANCA DEL MUERTO, 329 , MEZZANINE , SAN JOSÉ INSURGENTES 3900 BENITO JUÁREZ
115 Acora Delta
Obrero Mundial 296 BENITO JUÁREZ
116 Parque Delta
Cuauhtémoc #462 BENITO JUÁREZ
117 Patio Universidad
Av. Universidad 1038 BENITO JUÁREZ
118 Plaza Sama Center
Eje Central 911 BENITO JUÁREZ
119 Universidad 767
Av. Universidad 767 BENITO JUÁREZ
120 Campos Corp. Coyoacán
Av. Coyoacán 1622 BENITO JUÁREZ
121 City Shops del Valle
Félix Cuevas 374 BENITO JUÁREZ
122 SANTA FÉ
VASCO DE QUIROGA, 3800 , 1034 , SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS
123 PABELLÓN BOSQUES
LOMA DEL RECUERDO, 1813 , LOMAS DE VISTA HERMOSA 5100 CUAJIMALPA
124 CENTRO EMPRESARIAL REFORMA ALTA
JOSÉ MARÍA CASTORENA, 324 , 1 , CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA DE MORELOS
125 PLAZA CUAJIMALPA
JOSÉ MARÍA CASTORENA, 425 , PLANTA BAJA, 11 , CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA
126 ARCOS
BOSQUES PASEO DE LOS TAMARINDOS, 90 , PLANTA BAJA, 19 , PALO ALTO 5110 CUAJIMALPA
127 PLAZA LA NORIA
BOSQUE DE REFORMA, 1433 , 7 , EL CHAMIZAL 5129 CUAJIMALPA DE MORELOS
128 PLAZA CORNER
TAMAULIPAS, 15 , SANTA FE 3750 CUAJIMALPA DE MORELOS
129 PLAZA CEDROS
FEDERAL MÉXICO-TOLUCA (PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA), 5780 SN, ABDIAS GARCÍA SOTO 5530 CUAJIMALPA DE MORELOS
130 EL MOLINO
SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, 145 , SEGUNDO NIVEL , SN, SAN JOSÉ DE LOS CEDROS 5200 CUAJIMALPA DE MORELOS
131 PLAZA SAN MATEO
MINA, 15, A , SN, SAN MATEO TLALTENANGO 5600 CUAJIMALPA DE MORELOS
132 PLAZA COMERCIAL CUAJIMALPA AC
JUÁREZ, 21 , 2 , CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA DE MORELOS
133 LA PLAZA
ANTONIO NOEMI, 32 , 1 , LOMAS DE MEMETLA 5330 CUAJIMALPA DE MORELOS
134 CUAJIMALPA
JUÁREZ, 49 , CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
135 ARCOS
BOSQUE DE ALISOS, 47, B, 4 , BOSQUES DE LAS LOMAS 5120 CUAJIMALPA DE MORELOS
136 PLAZA PITS
JUÁREZ, 190 SN, CUAJIMALPA 5000 CUAJIMALPA DE MORELOS
137 PLAZA SAN JOSÉ SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, 56 , 203 , SAN JOSÉ DE LOS CEDROS 5200 CUAJIMALPA DE
MORELOS
138 CONJUNTO GALERIAS REFORMA AC FEDERAL MÉXICO-TOLUCA, 1725 , PLANTA ALTA, 5, E, PALO ALTO 5110 CUAJIMALPA
139 SUPERAMA SANTA FÉ CENTRO COMERCIAL SANTA FE, 505 , CRUZ MANCA SANTA FE 5349 CUAJIMALPA
140 ROYAL REFORMA BOSQUE DE REFORMA, 1374 , LOMAS DEL CHAMIZAL 3A SECCIÓN 5129 CUAJIMALPA
141 PLAZA VISTA HERMOSA AVENIDA NOCHE DE PAZ, 14 , GRANJAS NAVIDAD 5219 CUAJIMALPA
142 GARDEN SANTA FE Av. Guillermo González Camarena 1205, Santa Fe 1210 CUAJIMALPA
143 WORLD PLAZA SANTA FE, 481 , 22, 2 , CRUZMANCA 5349 CUAJIMALPA
144 GRAND SANTA FE JUAN SORDO MADALENO, 1190 , 26, 2611 , CRUZMANCA 1512 CUAJIMALPA
145 CONDOMINIO HORIZONTE
SECRETARIA DE MARINA, 458 , PISO 3, 307 , LOMAS DEL CHAMIZAL 5129 CUAJIMALPA
146 ZENTRICA
FEDERAL MEXICO-TOLUCA (PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA), 1235 , SANTA FE 5300 CUAJIMALPA
147 PLAZA ESCALA
TAMAULIPAS, 37 , 2 , SANTA FE 3750 CUAJIMALPA DE MORELOS
148 PRESIDENTE INTERCONTINENTAL
TAMAULIPAS, 97, K , 0 , LAS TINAJAS CUAJIMALPA DE MORELOS
149 PLAZA DEL MONTE
JOSÉ MARÍA CASTORENA, 320 , JOSÉ MARÍA CASTORENA 5240 CUAJIMALPA DE MORELOS
150 PLAZA GARCIA
OCAMPO, 93 SN, CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
151 CORPORATIVO DIAMANTE
VASCO DE QUIROGA, 3900 , PISO 3, 3 , SANTA FE 5348 CUAJIMALPA DE MORELOS
152 PLAZA EUROTEN
JUAN SALVADOR AGRAZ, 61 , 1, 203 , SANTA FE 5109 CUAJIMALPA DE MORELOS
153 PABELLÓN BOSQUES
BOSQUES DE LA REFORMA 1813 CUAJIMALPA DE MORELOS
154 VÍA SANTA FE
VASCO DE QUIROGA 3850 CUAJIMALPA DE MORELOS
155 S/N COMERCIAL
NOCHE DE PAZ 49 CUAJIMALPA
156 ARCOS
BOSQUES TAMARINDOS 90 Y 98 CUAJIMALPA DE MORELOS
157 S/N COMERCIAL
VASCO DE QUIROGA 3880 CUAJIMALPA DE MORELOS
158 S/N COMERCIAL
VASCO DE QUIROGA 3900 CUAJIMALPA DE MORELOS
159 S/N COMERCIAL
JOSÉ MARÍA CASTORENA 395 CUAJIMALPA DE MORELOS
160 S/N COMERCIAL
JUAN SALVADOR AGRAZ 127 CUAJIMALPA DE MORELOS
161 CENTRO COMERCIAL STA FE
VASCO DE QUIROGA 3800 CUAJIMALPA DE MORELOS
162 S/N COMERCIAL
MARIO PANI 150 CUAJIMALPA DE MORELOS
163 S/N COMERCIAL
JUAN SALVADOR AGRAZ 61 CUAJIMALPA DE MORELOS
164 CENTRO INFINITO
VASCO DE QUIROGA 4299 CUAJIMALPA DE MORELOS
165 S/N COMERCIAL
BOCHE DE PAZ 38 CUAJIMALPA DE MORELOS
166 S/N COMERCIAL
JUAN SALVADOR AGRAZ 15 CUAJIMALPA DE MORELOS
167 S/N COMERCIAL
JOSÉ MARÍA CASTORENA 386 CUAJIMALPA DE MORELOS
168 REFORMA 222
PASEO DE LA REFORMA 222 CUAUHTÉMOC
169 PLAZA JUÁREZ
INDEPENDENCIA 31 CUAUHTÉMOC
170 S/N COMERCIAL
JUÁREZ 30 CUAUHTÉMOC
171 CAPITAL REFORMA
PASEO DE LA REFORMA 250 CUAUHTÉMOC
172 TORRE DIANA
RÍO LERMA 232 CUAUHTÉMOC
173 REFORMA 342
PASEO DE LA REFORMA 342 CUAUHTÉMOC
174 PLAZA TLATELOLCO
FLORES MAGÓN 210 CUAUHTÉMOC
175 PORTAL CENTRO
LORENZO BOUTURINI 258 CUAUHTÉMOC
176 FORUM BUENAVISTA
JUAN ALDAMA 187 CUAUHTÉMOC
177 PLAZA DE LA TECNOLOGÍA
REPÚBLICA DE URUGUAY, 17 , SEGUNDO PISO, 225 , CENTRO 6000 CUAUHTÉMOC
178 PLAZA MESONES
MESONES, 129 , 11, M, CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC
179 BAZAR DEL ENTRETENIMIENTO Y EL VIDEOJUEGO
CENTRAL (LÁZARO CÁRDENAS), 9 , PLANTA BAJA, 52 , CENTRO 6050 CUAUHTÉMOC
180 PLAZA VIZCAINAS
VIZCAÍNAS, 18 , CENTRO 6080 CUAUHTÉMOC
181 PABELLÓN CUAUHTÉMOC
ANTONIO M. ANZA, 20, PB ROMA SUR 6700 CUAUHTÉMOC
182 PLAZA COMERCIAL PINO SUÁREZ
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 0, SN , 14, A, CENTRO 6020 CUAUHTÉMOC
183 PLAZA FÓRUM
BUENAVISTA 1 NORTE (MOSQUETA), 259 , 0 , BUENAVISTA CUAUHTÉMOC
184 CENTRO CULTURAL TELMEX
CHAPULTEPEC, 92 LOCAL 7, ROMA NORTE 6700 CUAUHTÉMOC
185 PLAZA LA ROSA
LONDRES, 127 , JUÁREZ 6600 CUAUHTÉMOC
186 CENTRO JOYERO
PALMA, 35 , 3, 301 , CENTRO 6000 CUAUHTÉMOC
187 PLAZA CENTENARIO
VICTORIA, 7 , PLANTA BAJA, 8 , CENTRO 6040 CUAUHTÉMOC
188 PLAZA TORRES DE PLATA
RODRÍGUEZ PUEBLA, 21 , 24 , CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC
189 PLAZA CENTRAL 87
CENTRAL (LÁZARO CÁRDENAS), 87 SN, CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC
190 REFORMA 222
PASEO DE LA REFORMA, 222 , 0 , JUAREZ 6600 CUAUHTÉMOC
191 PARQUE ALAMEDA
JUÁREZ, 76 , CENTRO CUAUHTÉMOC
192 PLAZA DE LAS ESTRELLAS
LEONA VICARIO, 51 , 12 , CENTRO 6020 CUAUHTÉMOC
193 PLAZA DEL SOL
MANUEL DOBLADO, 40 , PRIMER NIVEL, 40 , CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC
194 PLAZA DE LAS MANUALIDADES
VENUSTIANO CARRANZA, 109 , 2 PISO, 112 , CENTRO 6060 CUAUHTÉMOC
195 PLAZA VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, 152 , 41 , CENTRO 6010 CUAUHTÉMOC
196 PARQUE LINDAVISTA
COLECTOR 13, 280 , MAGDALENA DE LAS SALINAS 7300 GUSTAVO A. MADERO
197 PLAZA LINDAVISTA
5 NORTE (MONTEVIDEO), 363 , PA , LINDAVISTA 7300 GUSTAVO A. MADERO
198 MERCADO GUADALUPANO
FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, 0, SN , SN, GUSTAVO A MADERO 7050 GUSTAVO A. MADERO
199 PLAZA TORRES LINDAVISTA
MIGUEL OTHÓN DE MENDIZABAL ORIENTE, 343 E 07, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO 7700 GUSTAVO A. MADERO
200 LA PLAZA ORIENTE
INGENIERO EDUARDO MOLINA EJE 3 ORIENTE, 1623 , 3, K3B, EL COYOL 7420 GUSTAVO A. MADERO
201 PLAZA 2000
SANTA TERESA, 0, SN, 1ER PISO , SN, UNIDAD HABITACIONAL ARBOLILLO 2 7240 GUSTAVO A. MADERO
202 WALMART
TEPEYAC DE GUADALUPE, 431 , GUADALUPE TEPEYAC 7840 GUSTAVO A. MADERO
203 PLAZA SAN JUAN
SAN JUAN DE ARAGÓN EJE 5 NORTE, 259 , 17, A, GRANJAS MODERNAS 7470 GUSTAVO A. MADERO
204 PLAZA AMATISTA
MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 247, 0 , 0 , NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO GUSTAVO A. MADERO
205 PLAZA BASILICA DE GUADALUPE
FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, 0, SN , LOCAL 23, GUSTAVO A. MADERO 7050 GUSTAVO A. MADERO
206 PLAZA BARRIO MAGICO GUADALUPE
DE GUADALUPE, 717 SN, ARAGÓN LA VILLA 7000 GUSTAVO A. MADERO
207 PLAZA VALLEJO
MIGUEL OTHÓN DE MENDIZABAL ORIENTE, 111 L 9 10, PLAYA SIN NÚMERO 7710 GUSTAVO A. MADERO
208 PLACITA RIOBAMBA
RIOBAMBA, 737 , PLANTA BAJA, 1 , LINDAVISTA 7300 GUSTAVO A. MADERO
209 TORRES LINDAVISTA
OTHON DE MENDIZÁBAL 343 GUSTAVO A. MADERO
210 S/N COMERCIAL
CALLE 1561, NÚMERO 14 GUSTAVO A. MADERO
211 PARQUE LINDAVISTA
COLECTOR 13, NÚMERO 280 GUSTAVO A. MADERO
212 VISTA NORTE
ACUEDUCTO 650 GUSTAVO A. MADERO
213 S/N COMERCIAL
AV. TÉ 846 IZTACALCO
214 PARQUE TEZONTLE
CANAL DE TEZONTLE, 1512 , ALFONSO ORTIZ TIRADO 9020 IZTAPALAPA
215 LA PLAZA DEL SALADO
JESÚS CARRILLO, 3254 LOCAL H-07, SANTA MARTHA ACATITLA 9510 IZTAPALAPA
216 PLAZA TULYEHUALCO
TLÁHUAC, 1577 SN, MIRASOLES 9880 IZTAPALAPA
217 PLAZA ERMITA
EJE 8 SUR (CALZADA ERMITA IZTAPALAPA), 3417 SN, XALPA 9640 IZTAPALAPA
218 PLAZA ZENTRALIA
CHURUBUSCO INTERIOR (AVENIDA RÍO CHURUBUSCO), 1072 , PLANTA BAJA , LB-24, PICOS VI B 9420 IZTAPALAPA
219 PLAZA CENTRAL
EJE 5 SUR (LEYES DE REFORMA), 1635 , CENTRAL DE ABASTO 9040 IZTAPALAPA
220 PLAZA GUELATAO
IGNACIO ZARAGOZA, 2006 , 78 , JUAN ESCUTIA 9100 IZTAPALAPA
221 ESTRELLA PLAZA DE ABASTOS
SAN LORENZO, 274 , 75 , CERRO DE LA ESTRELLA 9860 IZTAPALAPA
222 PORTAL CHURUBUSCO
INTERIOR (AVENIDA RÍO CHURUBUSCO), 583 , 20, IS, SECTOR POPULAR 6090 IZTAPALAPA
223 ESTRELLA
TLÁHUAC, 1138 SN, GRANJAS ESTRELLA 9880 IZTAPALAPA
224 S/N Comercial
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA IZTAPALAPA
225 S/N Comercial
AVENIDA 5 EJE 3 ORIENTE IZTAPALAPA
226 S/N Comercial
CALZADA ERMITA IZTAPALAPA IZTAPALAPA
227 S/N Comercial
MUNICIPIO LIBRE IZTAPALAPA
228 S/N Comercial
AV. 5 EJE 3 ORIENTE IZTAPALAPA
229 S/N Comercial
CONTADORES IZTAPALAPA
230 S/N Comercial
RIO TUXPAN IZTAPALAPA
231 S/N Comercial
CALZ. ERMITA IZTAPALAPA IZTAPALAPA
232 S/N Comercial
AV. TLAHUAC IZTAPALAPA
233 S/N Comercial
GRANJAS SAN ANTONIO 10 IZTAPALAPA
234 S/N Comercial
VILLA BRAZ IZTAPALAPA
235 S/N Comercial
AV. TLAHUAC IZTAPALAPA
236 S/N Comercial
AV. IGNACIO ZARAGOZA IZTAPALAPA
237 S/N Comercial
CALZ. DE LA VIGA, EJE 2 OTE. IZTAPALAPA
238 S/N Comercial
CALZ. ERMITA IZTAPALAPA IZTAPALAPA
239 Parque Tezontle
AV. CANAL DE TEZONTLE IZTAPALAPA
240 S/N Comercial
AVENIDA 5 EJE 3 ORIENTE IZTAPALAPA
241 S/N Comercial
AV. TLAHUAC IZTAPALAPA
242 S/N Comercial
ANILLO PERIFERICO IZTAPALAPA
243 S/N Comercial
CANAL DE SAN JUAN IZTAPALAPA
244 PLAZA LÍDICE
HEROES DE PADIERNA 132 MAGDALENA CONTRERAS
245 PLAZA SAN JERÓNIMO
SAN JERÓNIMO 819 MAGDALENA CONTRERAS
246 S/N COMERCIAL
HEROES DE PADIERNA 138 MAGDALENA CONTRERAS
247 S/N COMERCIAL
SAN JERÓNIMO 1130 MAGDALENA CONTRERAS
248 CENTRO COMERCIAL POLANCO
CERVANTES DE SAAVEDRA 397 MIGUEL HIDALGO
249 PLAZA MAZARYK
MAZARYK 445 MIGUEL HIDALGO
250 ANTARA
EJÉRCITO NACIONAL 843 MIGUEL HIDALGO
251 PLAZA CARSO
LAGO ZURICH 245 MIGUEL HIDALGO
252 GALERIAS PLAZA DE LAS ESTRELLAS BICENTENARIO
(CALZADA MELCHOR OCAMPO), 193 , 0 , VERONICA ANZURES 11305 MIGUEL HIDALGO
253 PLAZA DE LA TECNOLOGÍA
BOULEVARD PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, 681 , PLANTA BAJA, 90 ,LOMAS DE SOTELO 11200 MIGUEL HIDALGO
254 PLAZA CARSO
LAGO ZÚRICH, 245 , 11 , AMPLIACIÓN GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
255 ANTARA POLANCO
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 843, B GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
256 PLAZA BOSQUES
BOSQUE DE DURAZNOS, 39 , SN, SN, BOSQUE DE LAS LOMAS 1170 MIGUEL HIDALGO
257 CHEDRAUI
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 397 , PLANTA BAJA , SN, IRRIGACION 11500 MIGUEL HIDALGO
258 CENTRO COMERCIAL PLAZA POLANCO
JAIME BALMES, 11 , 801, B2, LOS MORALES POLANCO 11510 MIGUEL HIDALGO
259 PARQUES POLANCO
LAGO ALBERTO, 320 , PRIMER PISO , A10, GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
260 PABELLÓN POLANCO
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 980 , 0, LOCAL 224, LOS MORALES 11510 MIGUEL HIDALGO
261 LOMAS PLAZA
BOULEVARD PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, 66 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
262 PLAZA LILAS
PASEO DE LAS LILAS, 92 , PLANTA BAJA, 47 , BOSQUES DE LAS LOMAS 5120 MIGUEL HIDALGO
263 CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL PARA MILITARES RETIRADOS
INDUSTRIA MILITAR, 1050 SN, RESIDENCIAL MILITAR 11600 MIGUEL HIDALGO
264 PLAZA BANDERAS
BAHÍA ESPÍRITU SANTO, 21, LOCAL 2, 3, 8, 9 Y 10 ANÁHUAC 11320 MIGUEL HIDALGO
265 PLAZA ARQUIMIDES
ARQUÍMEDES, 130 , 21 , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
266 PLAZA MOLIERE
MOLIERE, 222 , PISO 2, 0 , POLANCO 11540 MIGUEL HIDALGO
267 PLAZA COMERCIAL
GABRIEL JALISCO, 253 , 7 , TACUBAYA 11800 MIGUEL HIDALGO
268 MILLANA
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 769 , GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
269 PLAZA SOTELO
CALZADA MÉXICO-TACUBA, 160 , ARGENTINA PONIENTE 11230 MIGUEL HIDALGO
270 PLAZA MASARIK
PRESIDENTE MASARYK, 393 , PLANTA BAJA , LOCAL 13 Y 15, POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
271 PALMAS 530
PASEO DE LAS PALMAS, 530 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
272 PLAZA MAGNA
PRESIDENTE MASARYK, 214 , 2 , PISO 2, PLAZA MAGNA 11560 MIGUEL HIDALGO
273 CORPORATIVO PALMAS
PASEO DE LAS PALMAS, 250 , PLANTA BAJA , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
274 GALERIAS PRADO NORTE
PRADO NORTE, 530 , PRIMER NIVEL , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
275 CORPORATIVO DIAMANTE
TOREO RODOLFO GAONA, 3, 0 , 0 , EL PERIODISTA 11220 MIGUEL HIDALGO
276 PLAZA LEGARIA
CALZADA LEGARIA, 238 , 201 , VENTURA PEREZ DE ALBA 11430 MIGUEL HIDALGO
277 CORPORATIVO POLANCO
JAIME BALMES, 8 , 7 , LOS MORALES POLANCO 11510 MIGUEL HIDALGO
278 PLAZA SALINILLAS
PRESA SALINILLAS, 370 , 0 , IRRIGACION 11500 MIGUEL HIDALGO
279 ZENTRO PLAZA
PRESIDENTE MASARYK, 407 , PLANTA BAJA , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
280 ATHOS
MONTE ATHOS, 155 , LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN 11000 MIGUEL HIDALGO
281 ARISTÓTELES 124
ARISTÓTELES 124, POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
282 TORRE PALMAS
PASEO DE LAS PALMAS, 735 , 1106 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
283 DEL DOMO
PRADO NORTE, 450 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
284 WALMART
TOREO BOULEVARD PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, 631 , 1 , PERIODISTA 11220 MIGUEL HIDALGO
285 MERCADO DE TACUBA
CALZADA MÉXICO-TACUBA, 0, SN , SN, TACUBA 11410 MIGUEL HIDALGO
286 CENTRO COMERCIAL
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 926 , PLANTA BAJA, 0 , POLANCO 11560 MIGUEL HIDALGO
287 PLAZA TACUBA
CALZADA MÉXICO-TACUBA, 14 , 13, LOCAL, TLAXPANA 11370 MIGUEL HIDALGO
288 CÁMARA FRANCO MEXICANA
GOBERNADOR PROTASIO PÉREZ DE TAGLE, 104 , SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 3810 MIGUEL HIDALGO
289 PLAZA SAN JOAQUIN
CALZADA LEGARIA, 549 PA 05, 10 DE ABRIL 11250 MIGUEL HIDALGO
290 ALCE BLANCO RÍO SAN JOAQUÍN, 325, SN PENCIL 53569 MIGUEL HIDALGO
291 PASAJE METRO CHAPULTEPEC
CHAPULTEPEC, 0, SN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO
292 MONTE ATHOS
MONTE ATHOS, 310 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
293 PALMAS 810
PASEO DE LAS PALMAS, 810 , LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN 11000 MIGUEL HIDALGO
294 COMMON PEOPLE
EMILIO CASTELAR, 149 , PRIMER PISO , POLANCO CHAPULTEPEC 11560 MIGUEL HIDALGO
295 GALERIAS POLANCO
EDGAR ALLAN POE, 30 , 0 , POLANCO 11560 MIGUEL HIDALGO
296 SEDENA
INDUSTRIA MILITAR , ENTRADA 7 LOMAS DE SOTELO 11200 MIGUEL HIDALGO
297 MASARIK
PRESIDENTE MASARYK, 433 , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
298 PLAZA TOREO
RÍO SAN JOAQUÍN, 5 , FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SOTELO 11220 MIGUEL HIDALGO
299 PLAZA MIYANA CIUDAD MOLIERE
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 769 , AMPLIACIÓN GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
300 BODEGA COMERCIAL MEXICANA
CALZADA MÉXICO-TACUBA, 911 , SAN DIEGO OCOYOACAC 11290 MIGUEL HIDALGO
301 EDIFICIO VYVE
BAHÍA SANTA BÁRBARA, 369 , 1 , ANÁHUAC 11320 MIGUEL HIDALGO
302 PLAZA CENTRAL
CENTRAL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 1635 , CENTRAL DE ABASTO 9040 MIGUEL HIDALGO
303 PLAZA DURAZNOS
BOSQUE DE DURAZNOS, 61 , 8 , BOSQUES DE LAS LOMAS 11700 MIGUEL HIDALGO
304 VENTANA POLANCO
LAGO ZÚRICH, 168. PB TORRE B, AMPLIACIÓN GRANADA 11520 MIGUEL HIDALGO
305 SUPERAMA POLANCO
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 380 , IRRIGACIÓN 11500 MIGUEL HIDALGO
306 POLANCO
EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO, 1112 , LOS MORALES 11510 MIGUEL HIDALGO
307 PLAZA ODEON
PASEO DE LAS PALMAS, 530 , LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MIGUEL HIDALGO
308 PLAZA MUSSET
ALFREDO DE MUSSET, 3 , POLANCO REFORMA 11550 MIGUEL HIDALGO
309 PLAZA INDUSTRIAL TLAHUAC
TLÁHUAC, 5504 , LOS OLIVOS 13210 TLÁHUAC
310 PASEO ACOXPA
ACOXPA, 430 , 15, B, EX HACIENDA COAPA 14300 TLALPAN
311 CENTRO COMERCIAL GALERÍAS CO
DEL HUESO, 519 , FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ACOXP 14070 TLALPAN
312 PEDREGAL DEL LAGO
FUENTE DE LOS MOLINOS, 13 , NIVEL 1, 5 , PEDREGAL DEL LAGO 14110 TLALPAN
313 PLAZA PABELLÓN ESMERALDA
DEL HUESO, 921 , GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN
314 PLAZA PICACHO
AJUSCO BOULEVARD PICACHO AJUSCO, 175 , 61 , HÉROES DE PADIERNA 14200 TLALPAN
315 PABELLÓN CUEMANCO
CAÑAVERALES, 222, SA01 GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN
316 BAZAR PERICOAPA
1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 3155 , VERGEL COPAPA 14320 TLALPAN
317 PLAZA LA GUIA
ALFALFARES, 10 , GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN
318 PLAZA LA JOYA
DE TLALPAN, 5057 SN, LA JOYA 14090 TLALPAN
319 PLAZA CUICUILCO
NINGUNO, 0, SN ISIDRO FABELA 14030 TLALPAN
320 MIRACOAPA
1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 7620 , VILLA COAPA 14390 TLALPAN
321 PABELLÓN CUEMANCO
CAÑAVERALES, 222, SA01 GRANJAS COAPA 14330 TLALPAN
322 PARQUE LORETO Y PEÑA POBRE
SAN FERNANDO, 765 , ISIDRO FABELA 14030 TLALPAN
323 MARKET PLACE
ESCUELA, 0, SN EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS 14387 TLALPAN
324 PLAZA COMERCIAL SEDENA
NINGUNO, 15 , HEROICO COLEGIO MILITAR 14653 TLALPAN
325 PLAZA TLALPAN
DE TLALPAN, 4456 , PLANTA BAJA , TORIELLO GUERRA TLALPAN
326 COAPLAZA
1 ORIENTE (AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES), 3280 , VILLA COAPA 14390 TLALPAN
327 PLAZA PABELLÓN ESMERALDA
CALZADA DEL HUESO 921 TLALPAN
328 S/N COMERCIAL
PICACHO AJUSCO 140 TLALPAN
329 PASEO ACOXPA
ACOXPA 430 TLALPAN
330 PLAZA SAVONA
CANAL DE MIRAMONTES 3268 TLALPAN
331 PABELLÓN CUEMANCO
CAÑAVERALES 222 TLALPAN
332 GRAN TERRAZA
COAPA ACOXPA 610 TLALPAN
333 PATIO TLALPAN
INSURGENTES SUR 4177 TLALPAN
334 S/N COMERCIAL
TENORIOS 36 TLALPAN
335 PLAZA CAFETALES
CAFETALES 39 TLALPAN
336 S/N COMERCIAL
CARRETERA XOCHIMILCO 200 XOCHIMILCO
337 ARENAL
CALZADA ARENAL 651 XOCHIMILCO
338 S/N COMERCIAL
AQUILES SERDÁN 360