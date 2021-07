Lo que debes hacer en caso de ser víctima de los "montachoques"

¿Cómo y en dónde operan?. Un conductor captó el momento en que un presunto grupo de "montachoques" intentó impactarlo en la alcaldía de Iztacalco. El chofer compartió el video en redes sociales para alertar sobre la situación a otras personas, pues estos grupos provocan accidentes para extorsionar a automovilistas con diversas amenazas.

En las imágenes se observa el momento en que el conductor que graba evade un primer intento de un automovilista, a bordo de un Chevy, que busca provocar un accidente.

En un segundo momento, los supuestos extorsionadores vuelven a intentarlo para ser chocados por la parte trasera de su auto.

Como el conductor que graba a los "montachoques" da vuelta en una calle pequeña para salir del paso, el automovilista del Chevy lo sigue otra vez. Aunque el conductor que denuncia a los supuestos extorsionadores los deja pasar, siete personas (dos de ellas menores de edad y una mujer) bajan del otro vehículo y patean el auto de quien grabó el video.

Finalmente, el conductor logra echarse de reversa y huir de los "montachoques".

¿Qué hacer en caso de ser víctima?

Se recomienda a los automovilistas que en caso de ser impactados por estos grupos:

1. Conservar la calma y no caer en provocaciones de estos grupos.

2. No bajar del auto.

3. Orillarse cerca de un policía o cámaras de vigilancia particulares o de Policía.

4. En caso de que no haya un elemento de seguridad cerca, llamar al 911 o contactar a una corporación.

5. Llamar a la aseguradora en caso de que el accidente se haya dado, pues en muchas ocasiones los "montachoques" sólo simulan haber sido impactados.