Lo que sabemos del derrumbe al valor de Bitcoin

En los últimos días, Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha registrado una fuerte caída debido a dos factores: los dichos de Elon Musk y las advertencias lanzadas por las autoridades bancarias de China.

En los últimos años, los cibernautas e inversionistas han impulsado al mercado de las criptomonedas, el cual es bastante lucrativo, pero también volátil, por lo que los expertos han recomendado ser cautelosos antes de invertir en monedas digitales.

Cabe mencionar que las criptomonedas suelen registrar rápidas pérdidas y ganancias en cortos periodos de tiempo, por ejemplo, a finales de 2020 una Bitcoin valía alrededor de $30,000 dólares, mientras que en abril de 2021 tenía un valor de $65,000 dólares. Sin embargo, tras los dichos de Elon Musk y las autoridades bancarias en China, el precio de la moneda digital cayó un 29%.

Elon Musk le da la espalda a Bitcoin

Hace un par de días, Elon Musk anunció que Tesla ya no aceptaría la criptomoneda Bitcoin como forma de pago, debido a que está es muy contaminante. Debido a esto, el precio cayó por debajo de los $50,000 dólares.

Según Musk, le preocupa el incremento en el uso de combustibles fósiles que se utilizan durante el proceso de minar Bitcoins y durante las transacciones. Por otro lado, el dueño de Tesla señaló que aunque las criptomonedas son una muy buena idea, estas han tenido un impacto importante en el medio ambiente. El excéntrico billonario anunció que la compañía venderá todas los Bitcoin que posee.

Antes de las sorpresivas declaraciones hechas por Musk, el empresario se había mostrado muy entusiasmado sobre el mercado de las monedas digitales y en febrero de 2021 anunció que Tesla aceptaría el Bitcoin como forma de pago, aunque poco tiempo después se retractó.

Aunque el revés a las criptomonedas fue sorpresivo, cabe recordar que Elon Musk ha mostrado un gran interés por las energías limpias y el medio ambiente. Un estudio publicado en 2019 por la Universidad Técnica de Múnich y el MIT (Massachusetts Institute of Technology) concluyó que para finales de 2018, la red de Bitcoin había emitido alrededor de 22.9 millones de toneladas de CO? al año, una cantidad similar a la que emiten grandes ciudades o países en desarrollo.

China vs. Bitcoin

Hace unas horas se registró otra caída en el precio del Bitcoin, luego de que registrara ciertos avances. Esto se debió a las advertencias de la Asociación Bancaria de China (Chinese Banking Association) sobre las criptomonedas. Dichas autoridades declararon que las criptomonedas "no son verdaderas divisas" y también advirtieron sobre el riesgo que implica la especulación. Sin embargo, China es uno de los países que está próximo a lanzar su propia moneda digital.

Este 19 de mayo, la Asociación Bancaria de China publicó un comunicado en el que insta a las instituciones financieras a evitar brindar servicios monedas digitales debido a la volatilidad de estas. Después de que el documento comenzó a circular por internet, la mayoría de las criptomonedas registraron importantes caídas.

Hasta el momento, la agencia AP reporta una caída de más del 7% en el precio del Bitcoin; mientras que otras criptomonedas registraron caídas de entre el 7% y el 22%.

¿Qué es la minería de criptomonedas?

De acuerdo con el portal eToro, la minería es "la práctica de asignar potencia de cálculo para realizar transacciones en la red y recibir tokens como recompensa. Cada transacción se cifra mediante una ecuación y su proceso requiere una significativa potencia de cálculo. Los mineros que resuelven primero la ecuación y, por tanto, permiten que se realice la transacción, son recompensados con una pequeña comisión".