Los bancos se reservan dividendos para sortear Covid-19

Al tercer trimestre de 2020, los bancos que operan en México siguen creando reservas prudenciales y casi todos han aplicado las recomendaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de no repartir dividendos a accionistas, como medidas de contención ante el impacto económico que prevalece por la pandemia del Covid-19.

"Durante el tercer trimestre de 2020 no se realizó decreto ni pago alguno de los dividendos aprobados para distribución por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente a las utilidades del ejercicio 2019.

"Lo anterior de acuerdo con la recomendación de la CNBV de no realizar el pago de dividendos, así como abstenerse de ejecutar cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales", explica Grupo Financiero BBVA México en su reporte financiero julio-septiembre de 2020.

El 31 de marzo, la CNBV recomendó a los bancos evitar el pago de dividendos, recompra de acciones y otros beneficios a accionistas de instituciones bancarias con el fin de contar con recursos para enfrentar el impacto por la crisis del coronavirus.

"El objetivo de esas recomendaciones es encauzar esos recursos al fortalecimiento de las instituciones bancarias, a fin de que estén en mejor posición de absorber las potenciales pérdidas que pudieran presentarse como resultado de la pandemia, y cuenten con mayores recursos para apoyar a la economía", dijo entonces el regulador financiero.

Así, en sus reportes trimestrales de la semana pasada, Santander, CitiBanamex, Banorte, HSBC e Inbursa muestran que tampoco han aplicado el pago de dividendos y en algunos casos, han incrementado las provisiones para enfrentar en los próximos meses deterioros en sus carteras ante la disminución en la capacidad de pago de clientes ante menores ingresos o desempleo.

Músculo financiero

En conjunto, BBVA, Banorte, Santander, CitiBanamex y HSBC tienen provisiones acumuladas de enero a septiembre por un monto superior a 83 mil 554 millones de pesos, de acuerdo con sus reportes financieros al tercer trimestre de 2020.

Solamente en el tercer trimestre del año, BBVA México generó reservas prudencias por 7 mil millones de pesos. En el acumulado de nueve meses de 2020, el principal grupo financiero que opera en el país alcanzó 30 mil 858 millones de pesos, 17.1% más respecto del mismo periodo de 2019.

"Para ver el impacto total en los balances de los bancos habrá que esperar mucho más tiempo. Probablemente habrá que ver todo 2021 en términos del deterioro total del portafolio que es un efecto que siempre hemos visto sobre las crisis anteriores. Lo que estamos viendo es mucha voluntad de clientes de acercarse a los bancos", dijo en la presentación de resultados, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna.

En contraste, Banorte consideró no realizar provisiones adicionales para el tercer trimestre del año, luego de que en abril, mayo y junio la firma generara por este concepto 4 mil 800 millones de pesos. Para analistas, estos montos resultarían suficientes.

"Ya estamos funcionando normal, haciendo las provisiones normales. Ahorita es cuando están despertando las carteras y las vamos a empezar a usar. Sentimos que le pegamos al clavo con las reservas que se hicieron y no creemos que tengamos necesidad de hacer reservas preventivas, sino del negocio del día a día como todos los años anteriores", explicó el director general de Santander, Marcos Ramirez.

En CitiBanamex, al tercer trimestre del año acumula provisiones por 6 mil 100 millones de pesos que tomó contra utilidades.

"No me sorprendería que en el tercer o cuarto trimestres hubiera otro monto de provisiones", dijo el director general de CitiBanamex, Manuel Romo.