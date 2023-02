Los escándalos de los ejecutivos del FMI, BM y BID

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Escándalos por casos de corrupción, nepotismo, acoso sexual, falsedad, malversación de fondos y malas prácticas o simplemente negar el cambio climático son algunas de las razones que están alrededor de la salida de diversos presidentes de organismos multilaterales en los últimos años.

Ayer miércoles 15 de febrero, el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, anunció que dejará el cargo en junio próximo.

No se revelaron las verdaderas razones por las cuales el norteamericano, quien fue nombrado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirarse cuando su periodo concluye hasta 2024.

Malpass sólo expresó que desea "perseguir nuevos desafíos", pero en el trasfondo ya se hablaba que tenía que dejar de ser el presidente del BM por negar el cambio climático.

---La polémica por no contestar

En septiembre del año pasado el presidente del BM participó en una mesa de análisis organizada por un diario norteamericano.

Todo iba bien hasta que el moderador le preguntó si aceptaba el consenso científico de que el uso de energías fósiles eran una causa del calentamiento del planeta, a lo que se rehusó a responder.

Lo anterior, fue motivo para que las organizaciones ambientalistas dudaran sobre su permanencia como presidente del BM que ha pugnado por la lucha contra el cambio climático.

Cinco meses después, David Malpass anunció que se retiraba anticipadamente para seguir otros proyectos.

---Nepotismo

En junio de 2007, Paul Wolfowitz, quien fue presidente del BM de 2005 a 2007, fue obligado a dimitir tras un escándalo de nepotismo.

Se descubrió que el poderoso político, matemático y ex subsecretario de la Defensa de EU, aprobó importantes aumentos de sueldo a su novia que también trabajaba en el BM, y que tenía un conflicto de interés porque antes ella había trabajado en una empresa privada que asesoraba al Pentágono previo a la guerra en Irak.

Acoso sexual

Otro que tuvo que renunciar fue el francés, Dominique Strauss-Kahn quien fue director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2007 a 2011.

Con un largo historial de acoso sexual, cayó al ser denunciado por una empleada de un hotel en Nueva York que lo obligó a renunciar al FMI.

Así, terminaron las aspiraciones del político, pues se sabía que tenía intenciones por contender por la presidencia de Francia. Su caso fue tan sonado que hasta la plataforma Netflix sacó una serie documental titulada "Habitación 2806: La Acusación".

---Malas prácticas

El caso más reciente fue el de Mauricio Claver-Carone quien tras una denuncia anónima de empleados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue investigado y después destituido.

El abogado norteamericano de origen cubano y criado en España tuvo que dejar de ser presidente del BID, luego de ser asesor de Donald Trump quien lo impulsó por coincidir con su línea dura contra los regímenes de Cuba y Venezuela.

Fue elegido en 2020 por 5 años, pero cometió el mismo error que los otros: mantener una relación amorosa con una subordinada en el BID.

---Las mujeres no se salvan

En este recuento, las mujeres tampoco se salvan. Los motivos por los cuales algunas han estado en el ojo del huracán, no han sido los mismos que sus colegas varones.

A ellas las han acusado por otras razones como malas prácticas o malversación de fondos, y lograron mantener en los cargos.

La actual directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, fue señalada en el 2021 por presuntas malas prácticas cuando era funcionaria en el Banco Mundial.

Se le acusaba de manipular datos para mejorar la clasificación de China en el emblemático informe conocido como Doing Business.

Después de una investigación, la economista búlgara recibió el apoyo del directorio del FMI, y actualmente sigue siendo la número uno en el organismo.

A su antecesora, Christine Lagarde le sucedió algo parecido. En 2013, cuando todavía era directora gerente del Fondo Monetario, fue acusada de uso indebido de fondos cuando era ministra de Finanzas en Francia.

Justo cuando iniciaba su segundo periodo al frente del FMI, la francesa tuvo que enfrentar los señalamientos al ser declarada culpable; aunque se declaró inocente, logró salir sin cargos.

También fue respaldada por el organismo multilateral para que siguiera como gerente hasta que decidió irse para ser la presidenta del Banco Central Europeo.