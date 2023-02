Los premios más grandes del mundo: Por qué las loterías de EE. UU. crecen tanto

Hace años que las loterías de Estados Unidos no pasan desapercibidas: con premios que superan ya los mil millones, se han coronado como las loterías más grandes del mundo. Pero, ¿por qué crecen tanto sus premios?

Premios billonarios que rompen récords

Los números no fallan: si miramos las estadísticas de los mayores premios mundiales de la lotería, el top 10 (y más) lo encabezan por completo las loterías de Estados Unidos. Y con cifras que rompen los ojos: desde el año 2016, entre las loterías Powerball y Mega Millions ya se han sorteado 6 premios que superan el billón de dólares (más de mil millones).

Las últimas noticias, además, han puesto a las dos loterías más populares de Estados Unidos en el foco de atención, incluso por fuera de sus fronteras. El 7 de noviembre del pasado 2022 por ejemplo, el mundo estuvo expectante al sorteo del premio histórico de Powerball, que anunciaba una cifra récord: ¡2.04 mil millones de dólares! El afortunado ganador, puede estar contento de haberse llevado el mayor premio jamás sorteado por una lotería. Y, recientemente, otro premio de Mega Millions también se robó el protagonismo, con un valor de 1.348 mil millones de dólares, el segundo más grande de esta lotería y el cuarto a nivel mundial.

Pero, ¿qué es lo que hace que estas loterías sean tan populares?, ¿por qué las loterías de EE. UU. crecen tanto en comparación al resto?, ¿por qué sus premios son tan grandes?

Por qué las loterías de Estados Unidos crecen tanto

Hay varias explicaciones para esto. La más obvia, es que, a diferencia de otras loterías también muy famosas como la popular Euromillones en Europa, los premios de Powerball y Mega Millions no tienen tope en su valor. Esto quiere decir que pueden crecer ilimitadamente hasta que alguien acierte los números ganadores. Técnicamente, ambas loterías pueden crecer ilimitadamente.

Pero esta regla de Powerball y Mega Millions, también es aplicada en otras muchas loterías, incluídas la mayoría del resto de loterías de Estados Unidos, que no llegan a alcanzar la popularidad de esas dos. ¿Qué es, entonces, lo que las distingue del resto?

La unión hace la fuerza

Lo cierto es que tanto Powerball como Mega Millions son dos loterías muy recientes: el primer sorteo de Powerball sucedió en 1992, mientras que el primero de Mega Millions fue en el año 1996. Antes de su creación, lo habitual en Estados Unidos era que cada estado regentara su propia lotería local. Sin embargo, esto perjudicaba a algunos estados, especialmente los menos poblados, ya que muchos de sus residentes preferían comprar billetes en otro estado limítrofe que tuviera un premio más atractivo.

Sin embargo, con la creación de loterías como Powerball o Mega Millions, que son interestatales y que pueden ser jugadas a la vez en todo Estados Unidos, se terminó la competencia entre los diferentes estados, lo que permitió que mucha gente jugara a la vez la misma lotería, incrementando las ventas y, por lo tanto, la recaudación para el premio.

Probabilidades de ganar

Un punto de inflexión en estas loterías, fue el cambio introducido en sus modalidades de juego en los últimos años, que han aumentado la cantidad de combinaciones posibles para ganar.

Por ejemplo, en el 2017, Mega Millions realizó un cambio en el rango de números a acertar para ganar. Antes de esta fecha, para ganar el primer premio debías acertar cinco números del 1 al 75 más un Mega Ball (el número adicional) del 1 al 15. Sin embargo, luego del cambio del 2017 fue necesario acertar cinco números del 1 al 70 más un Mega Ball del 1 al 25.

Aunque pueda parecer un cambio insignificante, porque aún se mantiene la proporción de números (5+1), lo cierto es que, reducir el rango de números para los 5 primeros números, y aumentar el rango para el Mega Ball, hace que sea mucho más fácil ganar los premios más pequeños (por ejemplo, el segundo premio se gana solo con los 5 primeros números), pero mucho más difícil ganar el primer premio.

Por lo tanto, con el reparto de más premios menores, pero dificultando las probabilidades de ganar el premio mayor, no solo se mantiene más motivados a los jugadores, sino que, además, se permite que el jackpot crezca mucho más. Como reflexionaba Jonathan Cohen, autor del libro For a Dollar and a Dream: State Lotteries in Modern America, "La gente no distingue entre una probabilidad de ganar entre cuatro millones, una entre 40 millones o una entre 400 millones, pero sí entre un premio de 4 millones, 40 millones o 400 millones".

Porcentajes de los premios

Otro de los factores determinantes del crecimiento de los premios de estas loterías, es el porcentaje de recaudación destinados a los primeros premios. Ambas loterías destinan la mayor parte de su recaudación a aumentar el pozo del primer premio, ofreciendo segundos premios más pequeños.

Por ejemplo, Mientras que antes de 2017 Mega Millions destinaba el 68% de la recaudación al jackpot, a partir de los cambios de ese año pasó a destinar un 75%. Esto le permite garantizar un aumento mínimo del premio de 5 millones de dólares sorteo a sorteo.

Expansión internacional

Otro fenómeno más reciente, pero que de igual forma está incidiendo cada vez más en el crecimiento de los premios de Powerball y Mega Millions, es su expansión internacional.

Con la aparición de la venta de loterías online en sitios web como Lottofy, hoy en día es posible comprar billetes para loterías de prácticamente cualquier parte del mundo, también desde México. Y, claramente, los premios tan grandes de Estados Unidos han comenzado a captar cada vez más atención internacional, aumentando el mercado de jugadores por fuera de las fronteras del país.

Las loterías de EE. UU. son cada vez más jugadas por los mexicanos

Sin duda, si se comparan los juegos de lotería de EEUU como Megamillions o Powerball con algunas de sus competidoras en Latinoamérica, se puede ver claramente que las cifras no dejan lugar a dudas. Aunque en México la afición por las loterías locales es muy fuerte, lo cierto es que los premios nacionales, aunque ofrecen mejores probabilidades de ganar, no alcanzan premios tan grandes. El mayor premio ganado en una lotería Mexicana corresponde al sorteo Melate, y alcanzó los 639,5 millones de pesos (unos 32 millones de dólares), una cifra bastante por debajo de los récords de las loterías estadounidenses.

Sabemos que, en materia de jugadores de lotería, podemos encontrar dos tipos de jugadores: los que prefieren tener más chances de ganar, aunque sea un premio más pequeño, y los que prefieren ir por los premios más grandes, aunque sean más difíciles de ganar. Para este último grupo de jugadores mexicanos, sin duda las loterías como Powerball o Mega Millions parecen una alternativa más atractiva, y esto se ha demostrado en la creciente tendencia de jugar a estas loterías desde México.