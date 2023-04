Los principales retos por sortear al emprender un negocio

A-AA+

Es cada vez más común que una persona decida dejar su trabajo para convertirse en emprendedor. México no es la excepción, tras la recuperación de la pandemia de Covid-19, aunque los retos globales y locales siguen presentes.

Para aquellos interesados en iniciar un negocio, WeWork y la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) recopilaron los tres principales retos del sector emprendedor, así como algunas recomendaciones para hacerles frente, en el marco del Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra este 16 de abril.

De acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México 2021 de la ASEM, el principal obstáculo que el sector empresarial enfrenta hoy es la falta de acceso a financiamiento, situación que ha empeorado en estos últimos dos años a causa de la crisis económica global, que ha provocado una gran inflación, aumentando las tasas de interés y la falta de liquidez, impactando directamente en el crecimiento y la expansión de proyectos y empresas.

El segundo reto más importante que enfrentan los emprendedores en México es la falta de políticas públicas, especialmente desde el entorno regulatorio y fiscal, que incentiven la creación de nuevas empresas.

"Esto, además de hacer más eficiente la gestión interna, le permitiría a las empresas de nueva creación competir en una mayor igualdad de condiciones frente a las grandes compañías, quienes al tener mayores recursos pueden tener un equipo dedicado a este tipo de aspectos", destacaron las empresas en su análisis.

El tercer reto es la gestión financiera, pues una de cada tres empresas fracasa debido a deficiencias en su gestión administrativa.

En este rubro, los tres principales aspectos que más afectan a los emprendedores son una mala planificación financiera integral, mala administración de sus finanzas diarias y poca preparación ante desafíos financieros inesperados.

De acuerdo con el recién publicado estudio ´Gestión financiera de las empresas en México´ de la ASEM, 37% de las empresas mexicanas carecen de una planificación financiera debido a que no saben cómo hacerla, no encontraron algún beneficio en esta actividad, no tienen tiempo o no cuentan con personal especializado.

¿Cómo enfrentar los retos?

Para superar estos obstáculos, los emprendedores necesitan una serie de herramientas y recursos para hacer crecer sus negocios. Una de las soluciones a estos desafíos es contar con procesos claros y herramientas (como software) que ayuden en la correcta administración del negocio y generen ahorros.

De igual forma, la contratación de servicios en la nube puede ayudar a las empresas a reducir costos y aumentar la eficiencia operativa.

Además, la implementación de tecnologías de automatización e inteligencia artificial puede ser útil para reducir tiempos y costos de los procesos de negocio.

"Si algo nos dejó la contingencia sanitaria por Covid-19, es que una de las soft skills necesarias al decidir emprender, es la resiliencia. En un entorno empresarial incierto y cambiante, es importante ser capaz de adaptarse rápidamente y de forma efectiva a los cambios y nuevas necesidades que presenta el mercado", dijeron WeWork y la ASEM.

"Además, la capacidad de recuperarse rápidamente de los errores y de los fracasos es esencial para el éxito empresarial".

Otro de los desafíos que enfrentan las y los emprendedores en México es el retraso de pago de las facturas por parte de sus clientes, que muchas veces llega a ser de 120 días o más, lo que pone en riesgo las finanzas y la supervivencia de sus empresas, por lo que resulta necesario impulsar iniciativas para que las personas emprendedoras puedan cobrar sus facturas en menor tiempo.