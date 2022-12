Los quesos que regresaron al mercado tras corregir etiquetado

A-AA+

Tras detectar que diversas marcas de quesos no cumplieron con la normatividad o que no decían que eran imitación de otros quesos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los nombres de los quesos que ya corrigieron sus etiquetas y se venden actualmente bajo lo que pide la norma.

Entre los quesos que ya corrigieron están:

-Precissimo, tipo americano de 140 gramos; no declaraba si era queso o "imitación", solamente decía tipo americano y ahora ya dice que es "imitación".

-Aurrerá, "imitación queso tipo americano", ya tiene las letras más grandes que marcan que es "imitación'', ya que anteriormente las letras eran más pequeñas que la palabra queso.

-Del Rancho americano, preparación alimenticia, tipo queso americano de 126 gramos, no decían que era "preparación alimenticia", es decir, que la proteína es muy baja ya que contiene sólo sólidos de leche hasta el cuarto lugar de sus ingredientes.

-Le Castell, ahora ya dice que es "preparación alimenticia tipo queso americano", es decir, que no se puede llamar queso.

En noviembre del 2020 la Profeco publicó un estudio donde expuso que había quesos tipo americano que no cumplían ni con la norma de etiquetado ni con las características necesarias para denominarse tipo americano.

En el rubro de quesos panela, entre las marcas que también corrigieron sus etiquetas está:

Flor de Alfalfa, queso panela, de 500 gramos, que ahora ya indica el porcentaje mínimo de grasa butírica, proteína y el máximo de humedad, lo que antes no decía en la etiqueta.

El estudio de calidad de quesos panela lo elaboró la Profeco en diciembre del 2021 y advertía de quesos que no podían denominarse quesos o que tenían mal el etiquetado.