Luz no subirá más que la inflación: Nahle

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador las tarifas de la luz no aumentarán más allá de inflación.

"En esta reforma que estamos trabajando con el Presidente, que hasta la fecha las tarifas no van arriba de la inflación y así va a quedar en la ley, viene dentro de la reforma y así va a quedar".

Nahle fue entrevistada al término de una reunión que encabezó el titular de Ejecutivo con los gobernadores de Campeche y Nayarit, en Palacio Nacional.

En tanto que, en entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, aseguró que con la reforma eléctrica se contempla la participación del sector privado, sin caer en monopolios, y se otorgarán tarifas "mucho más bajas".

Mientras que el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, advirtió que la reforma no es viable porque, según dijo, promueve la estatización, habrá apagones, incrementará el costo de la luz y Comisión Federal de Electricidad (CFE) no podrá producir en un día todo lo que produce el sector privado.

Al respecto, Rocío Nahle afirmó que la empresa del Estado mexicano tiene la capacidad y recordó que CFE tiene plantas subutilizadas, "pero ya ustedes escucharon la propuesta es 54% CFE y 46% privado".

Recordó que en los últimos 50 años CFE es quien ha electrificado a México, por lo que, agregó, hay que trabajar con la Comisión.

"Creo que eso será tema de discusión entre los legisladores yo lo respeto, pero es una reforma muy completa y muy puntual".

Al preguntarle si tiene alguna aspiración presidencial, la titular de Energía dijo que no hablaría de ese tema. "Yo tengo mucho trabajo y tengo que terminar una refinería para empezar".