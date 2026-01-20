Mala educación financiera dispara deudas en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- La mala administración de las finanzas personales se ha convertido en el principal factor que explica el elevado nivel de endeudamiento con el que una parte significativa de la población enfrenta la cuesta de enero, de acuerdo con el estudio Perfil del Deudor Mexicano 2025, elaborado por Bravo.

El análisis, basado en más de 30 mil clientes activos al cierre de 2025, muestra un incremento en la deuda promedio y una caída en el ingreso, lo que acentúa la presión financiera de los hogares.

Según el sondeo, 72% de los encuestados reporta que sus gastos mensuales superan sus ingresos, una situación atribuida principalmente al desconocimiento y a la falta de educación financiera.

Explicó que dicho desbalance se refleja en una deuda promedio general de 193 mil 198 pesos, lo que representa un aumento de 6.3% frente a los 181 mil 751 pesos registrados en el reporte previo.

En contraste, enfatizó, el ingreso promedio cayó a 24 mil 426 pesos mensuales, desde los 25 mil 166 pesos observados en 2024.

El estudio muestra que el endeudamiento se concentra en edades productivas. El grupo de 31 a 35 años representa 21% del total de deudores, con una deuda promedio de 175 mil 192 pesos. Le sigue el segmento de 36 a 40 años, que concentra 16% de los casos y presenta una deuda promedio de 205 mil 392 pesos, lo que evidencia una acumulación de compromisos financieros en etapas de mayor actividad laboral.

La situación se vuelve más pronunciada conforme avanza la edad. Entre los deudores de 41 a 45 años, la deuda promedio asciende a 221 mil 620 pesos y continúa incrementándose hasta alcanzar 292 mil 090 pesos en el grupo de mayores de 66 años. De acuerdo con el análisis, este fenómeno refleja tanto la acumulación de obligaciones a lo largo del tiempo como el acceso a financiamiento asociado a compromisos de mayor plazo.

En el extremo opuesto, la población más joven también comienza a mostrar señales de endeudamiento temprano. El segmento de 21 a 25 años representa 4% de los clientes analizados, con una deuda promedio de 79 mil 283 pesos, lo que evidencia una incorporación temprana al sistema crediticio y la relevancia de fortalecer la educación financiera desde edades iniciales.

Javier Salmerón, codirector de Bravo en México, señaló que los resultados confirman la importancia de una gestión financiera consciente, basada en la comprensión clara de los ingresos, la planeación presupuestaria y hábitos de consumo responsables, para evitar escenarios que comprometan la estabilidad económica.

Ante este contexto, la firma destacó la necesidad de complementar la solución de deudas con estrategias de acompañamiento y educación financiera, con el objetivo de que las personas recuperen el control de sus finanzas y construyan una estabilidad económica de largo plazo.