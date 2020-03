Manpower prevé estancamiento en generación de empleos por coronavirus

Para el primer semestre del año se podrían generar 300 mil nuevos empleos formales en México, cifra similar a la reportada en 2019, considerando el impacto económico del coronavirus, estimó Héctor Márquez, director de desarrollo comercial y relaciones institucionales de Manpower.

Los empleadores en México anticipan un ritmo de contratación moderado durante el periodo de abril a junio del 2020, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup.

De los 4 mil 818 empleadores encuestados, 15% espeta incrementar su fuerza laboral, 5% predice disminuirla, 78% se queda sin cambios y 2% no sabe.

De esta forma, la perspectiva neta de empleo para el segundo trimestre de 2020 se ubica en 9% con ajuste estacional. Las proyecciones de contratación se quedan relativamente estables en comparación trimestral, sin embargo cabe destacar que esta encuesta se llevó a cabo hace mes y medio, cuando el problema del coronavirus todavía no era un problema tan grave.

"Por segundo trimestre consecutivo, las expectativas de empleo para México son cautelosos pero estables. Los empleadores en las regiones Noreste y Noroeste predicen el ritmo de contratación más activo. Las personas que buscan empleo encontrarán oportunidades, pero deben prepararse a medida que los roles tradicionales en los trabajos continúen cambiando. La empleabilidad depende más de lo que puede aprender y no de lo que ya sabe", comentó Héctor Marques.