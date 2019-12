Mantén tus finanzas sanas en este Guadalupe- Reyes

El maratón Guadalupe-Reyes arrancó, siendo la época en la que las invitaciones a reuniones, posadas y cenas no se hacen esperar para festejar la Navidad y el inicio de un nuevo año. Esta es una temporada que requiere un gran esfuerzo de las personas para sacar todos los gastos adelante; sin embargo, los recursos a la mano no siempre alcanzan para celebrar como se debe.

Si hay algo que siempre se va a necesitar durante las festividades decembrinas es el dinero, ya que en la mayoría de los casos este tipo de celebraciones salen de imprevisto y la delgada línea entre tener una buena salud financiera y entrar al terreno del endeudamiento es casi imperceptible.

En diciembre, los gastos son muchos, pues además de los preparativos para la cena de Navidad, es común que las personas participen en intercambios, compren regalos o salgan de vacaciones, lo que genera un desequilibrio en las finanzas personales.

La salud financiera de las personas se ve afectada cuando los egresos son mayores que los ingresos. En otras palabras, gastar más de lo que se tiene o realizar compras a crédito ponen en riesgo la vida económica de los mexicanos antes de iniciar el año, señalan expertos de la empresa de financiamiento AlphaCredit.

Mantener las finanzas sanas en esta época es tan sencillo como reducir los gastos de acuerdo con los ingresos que se tengan. A pesar de ello, es probable que muchas personas carguen con deudas acumuladas o tengas que hacer un gran desembolso que vacíe por completo la cartera y arruine sus fiestas.

Si este es el caso, está más que claro que la administración del dinero no es la correcta, pero aún existen opciones para mejorar la salud financiera. Por ello, la firma especializada en soluciones de tecnología financiera brinda algunas recomendaciones para festejar al máximo el maratón Guadalupe-Reyes de este año.

Gasta en función de lo que ganas: La clave de todo está en elaborar un presupuesto antes de pensar en cualquier compra. Destina cantidades específicas para cada uno de los gastos, así lograrás saber qué, cómo, cuándo y dónde lo gastas. El desarrollo de la tecnología está de tu lado, pues actualmente existen aplicaciones de administración financiera disponibles para iOS y Android que te pueden ayudar.

Prioriza tus gastos: Identificar los gastos prioritarios te ayudará a tener en mente los que debes atacar lo más pronto posible. No hay prisa, enlista los gastos secundarios para más adelante.

Ahorra: En esta o en cualquier época del año los imprevistos, accidentes y enfermedades no se hacen esperar. Llenar el cochinito es la mejor opción para prevenir un knockout a tus finanzas.

Cuida tu historial: Esta será la diferencia entre brillar o pasar a la lista negra que demuestra una pésima salud financiera. Contar con un buen historial, aparte de mostrar que eres solvente, puede abrirte muchas puertas en el futuro en caso de que lo necesites.