Marca Pemex pierde valor

Ciudad de México.- En esta administración federal, la marca Pemex perdió 38.4% de su valor en el mercado energético internacional y dejó de estar entre las 10 petroleras más importantes a escala global.

Los malos resultados financieros y operativos obtenidos del año 2018 a julio de este año provocaron que descendiera seis lugares del ranking de marcas petroleras más valiosas.

En 2017, Pemex fue incluida en el índice de la firma inglesa Brand Finance, dedicada a analizar miles de marcas al año para determinar cuáles son las más valiosas y las más fuertes. En ese momento la empresa estaba en el selecto grupo de las 10 marcas petroleras más valiosas:

La angloneerlandesa Shell estaba valuada en 36 mil 783 mdd; Sinopec, 29 mil 555 millones; Petrochina, 29 mil 3 millones; Chevron, 22 mil 58 millones; ExxonMobil, 20 mil 736 millones; BP, 18 mil 857 millones; Total, 18 mil 514 millones; ENI, 11 mil 278 millones; Petronas, 10 mil 596 mdd, y Pemex, 8 mil 477 millones.

Para el año 2019, y a pesar de aumentar el valor de su marca a 9 mil 10 millones de dólares, Pemex se ubicó en el lugar 11 y dejó el top ten. Su lugar lo ocupó la noruega Equinor, cuya marca costaba 9 mil 245 millones de dólares en ese año.

A partir de entonces, Pemex experimentó la debacle: en 2020 el valor de su marca se redujo a 6 mil 65 millones de dólares y, para junio de este año, ya cuesta 5 mil 549 millones.

La información de Brand Finance en su reporte Oil and Gas 50 2021, The Anual Report Most Valuable and Strongest Oil and Gas Brands, dice que entre 2019 y julio de este año, la marca Pemex perdió 38.4% de su valor.

Si bien, las petroleras se vieron afectadas por la pandemia provocada por el Covid-19, para enero de 2020, en plena pandemia, siete de las 10 principales marcas de empresas de este segmento lograron incrementar su valor, de acuerdo con los registros de la firma londinense.

Shell lo aumentó en 12.4%; Petochina, 3.3%; BO, 2.6%; Chevron, 4.7%; ExxonMobil, 16.1%; Petronas, 14.2%, y ADNOC, 28.5%.

En ese año, la marca Pemex sufrió una reducción de 23.5%.

La pérdida también se vio reflejada a escala local: tras mantenerse como la marca más valiosa de México, en 2020 la cervecera Corona la desplazó.

Pemex cerró 2020 con una pérdida neta de 481 mil millones de pesos; una caída en sus ingresos de 21.9% y una deuda de 113.2 mil millones de dólares.

En el último reporte de 2021, el índice alertó que el valor de la marca Pemex volvió a descender a 5 mil 549 millones de dólares, una reducción de 19.5%.