Marcelo Ebrard asegura avance en revisión del T-MEC

CUERNAVACA, Mor., diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el país norteamericano atraviesa una etapa de ausencias públicas, denominada "hearing", y la mayoría de las voces consideran que EU debe continuar con el tratado comercial.

"Hasta hoy no tengo, hasta este momento, ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante, o sea no te comentaría otra cosa más que eso, están los hearings funcionando. Aquí tengo el reporte de lo que se dijo hoy, quién dijo qué y me parece que el escenario que vamos a tener pues estamos en la ruta", afirmó Ebrard en conferencia de prensa.

Al concluir la inauguración del Innovafest Latam 2025 y el STS Forum, el secretario de Estado informó que en México también existe el consenso para continuar con el tratado comercial, y adelantó que en enero de 2026 entregarán un reporte con todas las aportaciones, y sólo falta la contribución del Senado de la república como resultado de su foro.

"Qué te puedo adelantar, pues no se, el 90% de las ponencias que se presentaron, son de que se mantenga en tratado, no encontré a nadie que diga que no quiere que se mantenga el tratado", precisó.

En ese reporte hay varios casos, pero yo diría que hay un consenso en México, respecto a que debemos continuar, sostuvo.

Trump ahora decidirá lo que su país va a hacer, asegura Ebrard

También precisó que la mayoría percibe que los aranceles van en contra del tratado, no son compatibles.

En el texto que entregarán, resaltó, se le recomienda al gobierno de México adoptar una serie de medidas, dependiendo el sector, pero por ejemplo el sector comercio quiere más apertura, el sector productivo quiere más proteccionismo, y así sucesivamente.

"Mi última conversación, fue hace la semana pasada con mis interlocutores, en Washington, y yo veo que vamos en camino a la revisión del tratado. Ahora es el presidente (Donald Trump), el puede decidir lo que su país va a hacer", dijo Ebrard con relación a su declaración del miércoles en el sentido de sugerir que termine el periodo del T-MEC y elaborar otro con ventajas para Estados Unidos.

Yo respeto mucho el espacio de las declaraciones del presidente, no me corresponde discutir con él nada, expresó el secretario de Economía.

Sin embargo, observó que el avance de las negociaciones es sustancial y "creo que te podría decir que hoy por hoy la relación que tenemos nosotros con comercio, es no bueno sino lo que le sigue, con todo y que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero hemos demostramos argumentos y casi cada semana estamos ahí. Yo creo que vamos a lograr cosas buenas pronto, no puedo dar detalles porque puedo echar a perderlo", afirmó.