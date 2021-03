Más de 25 millones de mujeres se encuentran sin empleo en AL: OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó sobre la tasa de desocupación regional de las mujeres durante el 2020, indicó que, en total, cerca de 25 millones de mujeres están desempleadas o salieron de la fuerza de trabajo por cuenta de la pandemia del Covid-19.

Al respecto, Pedro Furtado de Oliveira, director de la Oficina de la OIT para México y Cuba, dijo que la tasa de desocupación aumentó de 10.3% a 12.1%, por encima del promedio de desocupación general, que subió 10.6%, según el último informe de la organización, lo cual significó que, aproximadamente 1.1 millones de mujeres se incorporará a las cifras del desempleo femenino.

"La sobrecarga de tareas resultante del trabajo en casa puede afectar su salud psicosocial y su desempeño laboral, dificultando aún más su desarrollo profesional", agregó Furtado de Oliveira.

Durante la presentación del informe, la OIT agregó que, las mujeres además han sido afectadas en el mercado de trabajo por su mayor presencia en sectores económicos fuertemente afectados por esta crisis como, los servicios, donde se desempeña cerca de 50% de la fuerza laboral femenina, y de comercio, con 26%.

Otro factor que ha afectado y que puede condicionar las perspectivas de recuperación del empleo de las mujeres son las crecientes dificultades de conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares, en un contexto en donde los servicios educativos y de cuidado se han visto profundamente alterados de la mano de las medidas sanitarias para el distanciamiento y reducción de la movilidad de las personas.

"La pandemia, por un lado, puso en evidencia la importancia vital de estas tareas. Por otro lado, agudizó aún más las tensiones en materia de conciliación entre el trabajo para el mercado y las responsabilidades familiares. A todo esto hay que sumar el aumento del teletrabajo y del trabajo en el domicilio en un contexto de cierre o suspensión de los espacios de cuidado asociado con las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico", explicó la especialista regional de empleo de OIT, Roxana Maurizio.

Según la OIT las consecuencias pueden extenderse más allá de la crisis sanitaria si no se genera el debido soporte de los sistemas públicos de cuidados y el sistema escolar presencial, que faciliten el retorno de las mujeres al mercado laboral.

"No sólo se requieren políticas que incluyan a las mujeres, sino políticas de recuperación del empleo y los mercados laborales que desde su diseño e implementación tengan una perspectiva de género de modo tal de no reproducir las dificultades que ellas enfrentan para insertarse y permanecer en el mercado de trabajo", comentó Maurizio.

En este sentido, la OIT hizo un llamado a que los planes de recuperación del mundo del trabajo tras la pandemia de Covid-19 en América Latina y el Caribe incluyan medidas especiales para favorecer la reincorporación laboral de las mujeres, que fueron especialmente golpeadas por una crisis causante de fuertes salidas de la fuerza de trabajo, desempleo y grandes demandas de cuidados no remunerados.