Mayoría de patrones consideran que pandemia afecta productividad de empleados

En México, el 64% de los empleadores piensa que la pandemia de Covid-19 tendrá un impacto negativo en la productividad de los empleados y el 80% en su bienestar (salud física y emocional, relaciones sociales y bienestar financiero), siendo el estrés el principal problema que enfrentan los trabajadores, de acuerdo a la Encuesta de Diagnóstico de Bienestar 2021, elaborada a nivel mundial por Willis Towers Watson.

Indica, además, que más de la mitad de los empleadores considera que la salud mental, física y la falta de ejercicio se han convertido en los principales retos de su fuerza laboral, aunado al bienestar financiero, el problema más grave durante los últimos seis años.

Durante la pandemia actual, el 68% de los empleados considera que los programas de bienestar en sus organizaciones han sido eficientes y se incrementa al 80% si se llegase a presentar una nueva en los próximos años; aunque 2 de cada 5 empleadores piensa que su respuesta a la coyuntura actual o preparación a una futura, impactará en su enfoque y actividades de bienestar.

El estudio también señala que el 36% de las empresas ofrece varios programas de bienestar, pero no ha articulado formalmente una estrategia; para el 38% se comunicó de manera efectiva la estrategia y la propuesta de valor, detrás del programa de bienestar.

Sólo el 9% de las empresas adoptó y articuló una estrategia de bienestar con objetivos y metas establecidas para cada programa.

Del 2015 a la fecha, el interés de las compañías en la salud y el bienestar de los empleados y sus familias se incrementó en 24%, al pasar del 54% al 78%, siendo el bienestar físico (91%) y emocional (97%) de los empleados la máxima prioridad para los empleadores durante los próximos tres años.

De igual manera con la salud mental, donde el porcentaje de implemento de una estrategia o plan de acción para los empleados aumentó del 24% en 2015 al 43% en 2021.

Respecto al bienestar social (promover un sentido de participación en temas de salud y financieros entre los empleados, las familias y la comunidad), se prevé que sea del 78% y del 73% el financiero.

La encuesta destaca que entre las acciones específicas que están realizando los empleadores para mejorar el bienestar físico de los empleados se encuentran, ofrecer: chequeos médicos con exámenes biométricos en un 60%; programas de gestión de riesgos relacionados con el estilo de vida (por ejemplo, programas de nutrición, actividad física, tabaquismo, sueño, etc.) en un 49%; y evaluaciones de riesgos para la salud en un 45%.

En pro del bienestar emocional, los empleadores están buscando oportunidades para desarrollar la resiliencia de los empleados; por ejemplo: a través del entrenamiento en resiliencia, en un 47%; promover soluciones de atención virtual para afecciones de salud mental, en un 45%; y ofrecer programas para apoyar las condiciones crónicas de salud mental (por ejemplo, depresión, ansiedad, etc.) en un 43%.

Es importante mencionar que el uso, por parte de las empresas, de una estrategia o un plan de acción de salud mental ha aumentado en los últimos seis años, al pasar del 24% en 2015, al 43% en 2021.

Como lo mencionamos anteriormente, el aspecto financiero es un problema grave que preocupa a los empleados, por lo que: el 37% de las organizaciones ofrece seminarios web que brindan educación financiera; el 31% ofrece asesoramiento financiero personalizado a corto plazo (por ejemplo, en persona, virtual o telefónicamente); y el 28% ofrece y promueve apoyo personalizado para la toma de decisiones financieras para gastar, pedir prestado y ahorrar.