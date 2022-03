"Mercado de turbosina sin condiciones de competencia": Cofece

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- En el mercado de producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, expendio y servicios relacionados de la turbosina para aviones no existen condiciones de competencia efectiva, lo que tiene que ver con la actual regulación, advirtió la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En el dictamen preliminar que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Autoridad Investigadora expuso que hay barreras a la competencia y libre concurrencia ligadas a las regulaciones que se imponen en el mercado de turbosina, lo cual afecta a los transportistas aéreos de pasajeros y de carga.

Por lo que emplazan a todo aquel que tenga interés jurídico en el tema a que presente sus argumentos ante la Comisión, para que en un proceso posterior el pleno de la Cofece resuelva sobre el tema y emita su dictamen final.

Por ejemplo, en este dictamen preliminar, la Autoridad Investigadora encontró que el régimen de permisos previos de importación, en los hechos, limitan y restringen la entrada y permanencia de nuevos competidores en la importación y comercialización.

No se permite que empresas tengan acceso a la infraestructura de almacenamiento externo de turbosina, aún y cuando hay pocas instalaciones de este tipo, ello provoca que se inhiba la capacidad de competir entre los participantes actuales y los potenciales.

Pemex TRI es la que concentra gran parte de la capacidad de almacenamiento externo, además de que no existen límites máximos a su reserva de capacidad lo que limita y restringe la entrada de competidores.

El mercado de turbosina está integrado verticalmente en comercialización secundaria, almacenamiento interno y expendio de turbosina lo que restringe la competencia.

Además de que las empresas o personas físicas que tienen aeronaves tienen que comprar a un solo proveedor porque los títulos de concesión para operar y administrar aeropuertos tienen cláusulas de exclusividad en favor de ASA para el almacenamiento interno y expendio de turbosina, lo que no genera competencia.

Entre las resoluciones de la Autoridad Investigadora está el que se notifique a la Comisión Reguladora de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía y Secretaría de la Función Pública para que hagan los ajustes necesarios a las regulaciones, a fin de generar mayor competencia en el mercado de turbosina.