Mercado laboral se mantiene débil

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo financiero BBVA señaló que el mercado laboral mexicano mantuvo un desempeño débil en 2025, con una creación limitada de empleo formal, en un entorno marcado por la pérdida de confianza empresarial y el bajo dinamismo de la inversión.

En un análisis, recordó que de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empleo formal cerró el año con un crecimiento anual de 1.3%, equivalente a 213 mil trabajadores afiliados, aunque este dato incluye la incorporación de trabajadores de plataformas digitales que no implicó la creación de nuevas plazas.

El grupo financiero más grande que opera en México explicó que, al descontar el efecto de los trabajadores de plataformas digitales, la dinámica subyacente del empleo formal fue considerablemente más débil.

Precisó que en 2025 se incorporaron 206 mil trabajadores de este tipo y que, al excluirlos, el crecimiento anual del empleo se reduce a 0.3%, lo que representa la generación neta de apenas 72 mil nuevos puestos de trabajo. Este desempeño, es el más bajo desde 2010, con excepción de 2020, y confirma el bajo dinamismo de la economía mexicana.

La institución financiera indicó que la debilidad del empleo formal está estrechamente vinculada a la contracción de la inversión productiva. Detalló que, con base en la información más reciente disponible a octubre, la formación bruta de capital fijo registró una caída anual de 5.8% en términos reales, mientras que el componente de maquinaria y equipo presentó una contracción de 10.3%, reflejando un entorno de cautela del sector privado.

BBVA agregó que esta situación se refleja en los indicadores de confianza empresarial que publica el INEGI, donde el componente "Momento adecuado para invertir" del Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza se ubicó en 35.8 puntos, por debajo del umbral de 50 puntos y con 151 meses consecutivos en terreno pesimista, mientras que el componente "Situación económica presente del país" se situó en 46.4 puntos, acumulando 11 meses por debajo de ese nivel.

En su evaluación sectorial, BBVA indicó que la debilidad del empleo formal se explicó por la destrucción de puestos de trabajo en sectores clave. Detalló que el sector agropecuario acumuló 28 meses consecutivos con tasas anuales negativas y cerró 2025 con una contracción de 3.9%.

En el caso de la manufactura, principal motor del empleo formal, señaló que registró tasas anuales negativas durante todo el año y concluyó con una caída de 2.1% en el empleo.

La firma financiera añadió que el sector de la construcción profundizó su deterioro.