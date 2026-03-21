Mercados cierran con números rojos

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó este viernes un 1,63 % para cerrar la tercera semana de marzo con una pérdida acumulada del 2,31 % y llevar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a las 64.134,9 unidades.

Con la pérdida semanal, el mercado mexicano encadenó cinco semanas con cierres en rojo y en las tres últimas acumuló una baja del 10,5 %.

En la sesión, el peso mexicano se depreció un 1,18 % frente al dólar, cotizando en 17,95 unidades por billete verde, frente a los 17,74 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.

Por su parte, Wall Street cerró en rojo, terminando una semana de volatilidad en la que los inversores han seguido de cerca la guerra en O. Medio y sus efectos sobre el precio del petróleo.

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 0,96 %, hasta 45.577 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,51 %, hasta 6.506 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 2,01 %, hasta 21.647 enteros.

En su caso, el Nasdaq y el Dow estuvieron a punto de entrar en territorio de corrección, como se suele denominar a una caída de al menos el 10 % por debajo del máximo más reciente.

En el cómputo semanal, los tres indicadores han perdido alrededor de un 2 %. La caída acumulada de los índices tiene lugar tras otra semana de combates en Oriente Medio, el último de ellos la noche de este jueves.

La refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, sufrió daños ayer tras el último ataque con misiles lanzados desde Irán, según varios medios locales.