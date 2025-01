"Mexicana de Aviación tiene larga vida", asegura Sheinbaum

Luego de que Mexicana de Aviación canceló ocho rutas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la aerolínea "tiene larga vida" y "es del pueblo", y acusó que sus adversarios están diciendo que "ya tronó".

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo

"¡Están los adversarios, la oposición así de ´ya tronó Mexicana, que la presidenta dé un informe de los recursos públicos, no hay aviones, ya se acabó`!". ¡Pues no, Mexicana tiene larga vida! Mexicana de aviación es la línea aérea del pueblo de México", expresó la Presidenta.

Ante la cancelación de las rutas, Sheinbaum Pardo mencionó que hay una "reevaluación" porque se acabó una parte del contrato de renta: "Entonces se está haciendo un proceso de evaluación en lo que llegan las nuevas aeronaves".

Señaló que lo que la oposición quiere es que se olvide que en gobiernos pasados se vendió y hubo fraude, además que dejaron en el desamparo a los trabajadores.

"Quien recupera, le da una alternativa a los trabajadores de Mexicana de aviación es el presidente López Obrador, se crea una empresa que está en la Secretaría de la Defensa Nacional y la empresa está bien", señaló. A los pasajeros que tenían vuelos programados, les pidió no preocuparse por el reembolso.

Destacó también que el Tren Maya tuvo "venta récord" en el pasado periodo vacacional.