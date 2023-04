Mexicanos ahorran menos en Banamex

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- A un año del proceso de venta de Citibanamex, el banco registra un descenso en la captación que recibe de sus clientes, además de una disminución en su número de clientes en productos de depósitos.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de febrero pasado Citibanamex registró una captación total de 917 mil 822 millones de pesos, con lo que se ubica en el cuarto lugar, detrás de BBVA México, Santander y Banorte, con el 12.24% de participación de mercado.

En febrero de 2022, un mes después del anuncio de venta, Citibanamex ocupaba el segundo lugar en captación del sistema, detrás de BBVA, con 913 mil 638 millones de pesos, equivalente a 13% de participación.

Los datos de la CNBV muestran que al cierre de 2022, Citibanamex tenía un total de 10 millones 546 mil 524 clientes, una disminución de 2 millones 475 mil 773 usuarios contra el año previo, principalmente en productos de captación.

En el detalle, la mayor pérdida de clientes se observa en depósitos a través de comisionistas nacionales, con una disminución de un millón 382 mil 800 usuarios, mientras que en la categoría de depósitos en general se tuvo una reducción de 953 mil 486 clientes.

El pasado 11 de enero se cumplió un año de que el gigante estadounidense Citi anunció la venta de su negocio minorista en México, encabezado por Banamex, el cual incluye el Banco Nacional de México, la marca, la Afore aseguradora y el acervo cultural con el que cuenta la institución.

Apenas el 14 de abril, la directora global de Citi, Jane Fraser, informó que el proceso sigue en marcha y que se sigue contemplando tanto la venta directa como una posible colocación en bolsa.

"Continuamos siguiendo un camino dual, tanto la venta como una oferta pública inicial, por lo que tendremos una estrategia de salida de cualquier manera y donde tomaremos el camino que es el mejor interés de nuestros accionistas", dijo la directiva.



Estado financiero de Citibanamex

En conferencia con analistas, con motivo de sus resultados financieros al primer trimestre de 2023, Fraser dijo que el contexto económico en México no ha incidido en el proceso de venta y destacó que Banamex es una buena franquicia donde el país se está beneficiando de las nuevas dinámicas en las cadenas de suministro en la región.

"La economía mexicana actual realmente no tiene tanto impacto en nuestra toma de decisiones", aseveró.

Sobre la posibilidad de vender Banamex a través de una oferta pública en bolsa, el director de finanzas de Citi, Mark Mason, explicó que sería el proceso más largo para colocar su negocio minorista.

"Tanto para una venta privada como para una oferta pública inicial, elegiremos el mejor camino para los accionistas. Y la oferta pública inicial tomaría más tiempo, ya que nos gustaría tener un conjunto completo de estados financieros auditados, etc.", explicó el directivo.

Actualmente, Citibanamex es el cuarto banco más grande que opera en México, perdiendo participación de mercado en medio de la fuerte competencia que representan BBVA México, Santander y Banorte.