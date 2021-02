Mexicanos bajaron su consumo de carne por pandemia: Industria

La caída de ingresos, los nuevos hábitos de consumo, la pandemia, entre otros factores, provocaron que el consumo por persona de pollo, res, cerdo y carnes frías se redujera en 700 gramos, de acuerdo con el presidente entrante del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), Ernesto Hermosillo Seyffert.

Por ello, plantea como uno de sus objetivos comunicar el valor de la proteína cárnica en la población, para que el consumo per cápita vaya al alza, porque mientras más proteína coma una persona el cerebro se nutrirá mejor, comentó a EL UNIVERSAL.

Expone que 2020 fue un año de ajustes, de entender la pandemia, revisar la cadena de valor de los productos, de colaborar e integrarse, además de que se observó como la falta de empleos, la caída de ingresos y la menor actividad afectaron el consumo.

La pandemia provocó algunos cambios en la demanda de cárnicos en México, por ejemplo, bajó el consumo de puerco, res y carnes frías; subió el pollo, aumentaron las entregas a domicilio, lanzamiento de nuevos empaques y reformulaciones, dijo Hermosillo Seyffert, a quien se eligió hoy para presidir el Comecarne.

De acuerdo con estimaciones preliminares, el consumo por persona de pollo del 2019 al 2020 creció de 33.9 kilos a 34.1 kilos, es decir, subió 300 gramos. Mientras que el de consumo nacional de porcino bajó de 19.6 kilos a 18.9 kilos por persona, es decir, 700 gramos menos, se observó un crecimiento de las exportaciones con alzas de 47%.

En el caso del consumo por persona de carne de res bajó 200 gramos de 15.3 kilos a 15.1 kilos. Para carnes frías la reducción fue de 300 gramos de 8 kilos por persona al año bajó a 7.7 kilos.

De acuerdo a las cifras de Comecarne, en el 2019 el consumo de pollo, res, cerdo y carnes frías fue de 68.8 kilos por persona, pero el estimado para 2020 es de 68.1 kilos, es decir 700 gramos menos.

Por la pandemia se registraron aumentos de precios, la cadena de abasto se vio afectada, y por ejemplo en estos primeros meses del 2021 se observan aumentos de precios del pollo lo que tiene que ver con alzas en los alimentos para aves, algo relacionado con el cambio climático.

--Preocupa aumento de precios

Para el también director de Modelo de Gestión en Grupo Bafar, "en la medida que no consideremos el medio ambiente, nos vamos a enfrentar a reveses y cambio climático, se han perdido cosechas y granos, esos granos se dan como insumo res, cerdo y ave y viene a repercutir en una situación como esta" de aumento de precios, algo que "espero sea estacional".

Hay que realizar inversiones en infraestructura y en tener mejores apoyos para desarrollar nuestra propia cadena nacional de insumos, porque actualmente la capacidad de producción de granos no es suficiente y hay que comprarle a Estados Unidos.

Al referirse a la reciente decisión de la autoridad sanitaria estadounidense de eliminar a ciertos estados la certificación de libre de tuberculosis bovina, explicó que se pronuncian por basarse en criterios técnicos para "solventar lo que haya que solventar y demostrar lo que se pueda", pero ante todo es momento de dialogar.