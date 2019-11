Mexicanos no cuentan con un plan funerario

Seis de cada 10 mexicanos no cuentan con un plan de previsión funerario que evite a sus familias tener que vaciar el cochinito en el momento de un fallecimiento, de acuerdo con una encuesta del portal Yotepresto.com.

La cantidad de fallecimientos en México crece de 3% a 4% anual, de acuerdo con Carlos Lukac, director general de Grupo Gayosso. Sin embargo, alrededor de 60% de los encuestados por el portal que no han adquirido un plan funerario refirieron que las razones son porque no les interesa o porque no poseen suficiente información al respecto.

De ese mismo segmento, 19% externó que encuentran los planes muy caros, en tanto que casi 4% aseguró que no sabían de su existencia, mientras que 17% mencionó múltiples factores que les impiden contratar uno.

Los planes funerarios son vistos como gastos, pues sus beneficios se verán reflejados en el largo plazo. Sin embargo, fomentar la cultura de la prevención es indispensable en México, dijo Luis Rubén Chávez, gerente de Yotepresto.com.

Además, el uso de estos planes, que pueden contratarse hasta para una familia completa, previene de caer en abusos y estafas. Como informó EL UNIVERSAL, funerarias informales y "coyotes" se han aprovechado de la situación para ofrecer servicios engañosos y estafar a las personas a costa del dolor por la pérdida de un ser querido.

Se detectó que no existe un plan de financiamiento certero en caso de que se presente una muerte, pues aproximadamente 40% de encuestados están seguros de que los gastos los cubrirá su familia con ahorros, 18% indicó que con su sueldo, 17% tendría que recurrir a un préstamo, el mismo porcentaje confía en que otra persona le cederá su plan funerario, y 7% espera que empeñen o vendan un bien.

Un fallecimiento implica que una familia se vea comprometida a cubrir los gastos que se necesitan y esto, muchas veces, lleva a recurrir a los ahorros o pedir préstamos exprés que a la larga hacen más grande una deuda, señaló Chávez.

Respecto a las personas que sí tienen contratado un plan funerario, casi cuatro de cada 10 desembolsaron menos de 20 mil pesos por él, tres de cada 10 gastaron entre 20 mil y 50 mil pesos, uno de cada 10 dijeron no recordar el valor, mientras que el resto pagó más de 50 mil pesos.

Los planes funerarios se pueden ajustar al bolsillo de cualquier persona y tienen la opción de ser pagados en mensualidades en plazos de uno a cuatro años aproximadamente.

La industria funeraria en México cobra relevancia por su constante crecimiento conforme aumenta la densidad poblacional y el envejecimiento demográfico del país, destaca Gayosso.

De acuerdo a cifras de Grupo Gayosso, se registraron 694 mil 100 servicios funerarios de necesidad inmediata al cierre del 2018, de los cuales sólo 23 mil servicios se realizaron a través de un Plan de Previsión de forma anticipada.

Ello representa el 3.31%, cifra muy baja en comparación con otros países como España, con un 55%; Francia, con un 20%; Estados Unidos, con un 17%; y el Reino Unido, con un 7%.