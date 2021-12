"Mexicanos se preocuparon por su situación financiera en pandemia"

En los días del gran confinamiento a causa de la pandemia de Covid-19, hubo mayor consciencia por parte de los mexicanos por cuidar su situación financiera y estar al tanto de su historial crediticio, dijo el director general del Buró de Crédito, Mauricio Gamboa.

"Sí estuvieron más conscientes porque mucho de nuestra vida se volvió digital. Si dejabas de pagar una tarjeta y realizabas alguna compra en línea o contratabas un servicio, y si no tenías tarjeta estabas incomunicado. Mucha gente cuidaba más su crédito que en otras épocas", dijo el directivo.

De acuerdo con Gamboa, al pasar un mayor tiempo en casa parte de la población se acercó a conocer con mayor detalle su historial, con lo que estuvo mucho más al tanto de su desempeño en momentos complicados para la economía.

"La gente al estar en su casa tenía mucho más tiempo para entender el reporte de crédito. En concreto, la gente sí se preocupó más por su crédito", dijo.

Debido a que las autoridades financieras mexicanas permitieron criterios especiales a los bancos para la contabilidad de créditos que cayeron en impago en los días más complicados de la pandemia de Covid-19, no representó un problema grave para las instituciones financieras, además de que se reestructuraron créditos y se realizaron reservas para evitar un golpe mayor ante la caída de la actividad económica.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran que el Índice de Cartera Vencida (IMOR) de la cartera de crédito al consumo se ubicó en 3.39%, esto es, una reducción anual de 0.62 puntos base. En detalle, la morosidad de la cartera de tarjetas de crédito se ubicó en 3.6%, 1.28 puntos porcentuales menos que el año anterior.

El director general del Buró de Crédito recordó que la población puede solicitar una vez al año de forma gratuita un reporte de su historial crediticio para conocer el desempeño del pago se sus compromisos financieros, además de que se tienen otros productos con los que el usuario puede recibir alertas de cambios en su historial, entre otros servicios.

"No tuvimos un incremento sustancial en el número de reportes. Sí vimos un incremento en el número de alertas que avisan cuando se tiene un cambio en el reporte de crédito", dijo.

El directivo detalló que actualmente, el Buró de Crédito tiene una base de datos con 353 millones de créditos que tienen contratados con las instituciones financieras y otro tipo de empresas que ofrecen crédito y servicios en el país.