Mexicanos ven 2023 más complicado y anticipan compras: BBVA

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Las previsiones de un escenario complejo en 2023 favorecieron las ventas de El Buen Fin 2022, donde las cifras preliminares de los bancos muestran crecimiento en las compras con tarjetas.

De acuerdo con el director general de BBVA México, Eduardo Osuna, los clientes están anticipando compras, además de que se han registrado buenos desempeños en los salarios de la población.

"Es consistente con lo que hemos visto todo el año en consumo y uso de tarjetas. Hay un componente de cómo los clientes están anticipando compras, relacionado con el efecto de inflación y el efecto de altas tasas. Es un comportamiento racional, pero también tiene que ver con que la masa salarial sí está mejor y sí está avanzando", explicó el directivo.

---Aumenta uso de tarjetas

En ese sentido, BBVA México reportó en sus primeras cifras un crecimiento de 20% en la facturación de compras con tarjeta, sin mayores imprevistos que los clientes que no tenían crédito y buscaban adquirir algún producto.

"Ha sido muy bueno y lo mejor es que no tuvimos problemas en rechazos más allá del típico que trata de comprar y no tiene dinero. Fue un extraordinario Buen Fin sin problemas sistémicos", detalló el director general de soluciones al cliente de BBVA México, Hugo Nájera.

Las cifras son consistentes entre los jugadores del sistema de pagos en México. La firma Prosa reporta un crecimiento de 19% en pagos con tarjetas en cifras anuales, tanto en tiendas físicas como en línea, con lo que la edición 2022 de El Buen Fin se perfila a tener un buen desempeño en medio de un escenario inflacionario y de incertidumbre económica de cara a 2023.

De acuerdo con el director general de BBVA, a lo largo del año ha habido un buen comportamiento en el uso del crédito al consumo, además que la morosidad se mantiene baja y no se prevé deterioro de las carteras de crédito.

"Somos un gran termómetro de la actividad en el país, no solo por el tamaño sino porque estamos presentes en todos los segmentos y en todas las geografías", dijo el directivo.