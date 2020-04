México, ante reto de almacenar petróleo

La estrepitosa caída del West Texas Intermediate (WTI) agrava los riesgos que representa la falta de capacidad de almacenamiento nacional y la intención de Petróleos Mexicanos (Pemex) de no reducir su producción ante el nuevo escenario internacional, alertaron especialistas.

Ese desplome sin precedentes no es meramente un reflejo de la baja demanda del crudo en los mercados internacionales, sino un problema operativo para almacenar los futuros del WTI de mayo en Cushing, Oklahoma, coincidieron expertos consultados.

"Prefieren pagar para que se lleven el petróleo en vez de cobrarlo", porque no hay dónde guardarlo, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al cierre de la sesión del lunes, los futuros del WTI cotizaron en -37.63 dólares por barril. Acercarse al límite de la capacidad de almacenamiento orilló a operadores a deshacerse de contratos que tenían vigencia hasta este 21 de abril.

Esto supone un nuevo desafío a la producción nacional de cara al corto plazo. En México hay capacidad de almacenamiento de 11 millones de barriles, cuyo límite está ocupado a la mitad.

"Nos rehusamos a recortar producción, o por lo menos en los niveles requeridos por la OPEP, pero si Estados Unidos se quedó corto en almacenamiento, México no tiene capacidad alguna, porque casi siempre nuestra producción va comprometida con ese país", apuntó Miriam Grunstein, analista energética de la firma Brilliant Energy Consulting.

La caída del WTI también se explica en malas perspectivas de los precios de los futuros de mayo.

Pese a la revisión a la baja del estimado de los precios de la mezcla mexicana de 49 a 24 dólares por barril hechos por Hacienda, el mercado ha vuelto a sorprender a las autoridades y hoy el crudo nacional de exportación cotiza en 8.53 dólares por barril, uno de sus precios más bajos en la historia.

Los nuevos bajos precios de la mezcla colocan a Pemex en la apremiante situación de cumplir con los designios del presidente Andrés Manuel López Obrador en un escenario en el que los precios del crudo nacional se desplomarán.

Esta encrucijada pondrá a Pemex a tener que decidir entre endeudarse o requerir inyecciones de recursos del gobierno federal.

Sin bajas en producción. Dentro del plan de negocios de la empresa productiva del Estado se contempla aumentar la producción.

La posición de Pemex es contraria a la del resto de empresas en el mundo que han recortado gastos de operación para sobrellevar la baja demanda del petróleo, explicó su director.

En el pacto petrolero de la OPEP se acordó que México sólo reduciría en 100 mil de 400 mil barriles y Estados Unidos aceptó recortar el resto. "Pemex debería ajustar su producción a la capacidad de colocación de su producto, como cualquier otra empresa razonable", dijo Grunstein.