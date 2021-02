México debe buscar autosuficiencia en materia energética: AMLO

Al manifestar que se debe de buscar la autosuficiencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, además del mal tiempo, uno de los causantes del apagón que se registró ayer lunes en diversos estados del norte del país, se debe a que México no es autosuficiente en este combustible y tiene que comprarlo a Estados Unidos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal detalló que el precio del gas aumentó en un 5 mil por ciento, puesto que pasó de venderse de tres dólares a 200 dólares por unidad.

"Hay que buscar siempre la autosuficiencia, producir en México lo que consumimos, los alimentos, los energéticos; en efecto, lo de ayer, lo del apagón, ¿Por qué se produce? Porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas, y con el mal tiempo, con las nevadas se afectaron los gasoductos, y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de tres dólares por unidad a 200 dólares, 5 mil% el incremento en el gas.", dijo.

"Aquí vendría la pregunta, bueno, ¿y qué nosotros no tenemos gas en México? Se apostó a comprar el gas, hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche. El negocio era comprar el gas, porque ahí estaba "el moche", ahí estaba la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que por estos negocios, gobiernos anteriores buscaron que se comprara el gas al país del norte.

"Se pensaba -por eso era el plan de los gasoductos- de que era mejor traer el gas de Estados Unidos por los buenos precios, y pues nos preguntábamos, ¿se va a mantener así? La respuesta era sí "por el fracking, porque prácticamente no cuesta sacar el gas y se va a mantener así", también porque va a ser mucho más la producción que la demanda. En los últimos tiempos, en le periodo neoliberal, busquen un plan para extraer el gas en México ... no van a encontrar nada".

"No había una política para eso, porque se apostó en comprarlo. Ahora estamos sintiendo que debemos de ser autosuficientes", agregó.