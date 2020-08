México debe modificar esquemas de pensiones con privilegios: Fundef

Ante el reto que enfrenta el país por la carga fiscal que representan las pensiones se deben modificar, los esquemas con privilegios en trabajadores del gobierno federal y en los estados, dijo la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

En el documento "temas selectos de pensiones. Tendencias, reformas recientes y otros aspectos relevantes", Fundef explica que entre los problemas que debe afrontar el sistema de pensiones en México, es la falta de sostenibilidad fiscal, donde la principal característica es la presencia de gran subsidio donde los beneficios son significativamente mayores a las contribuciones.

"El segundo problema es que un grupo de la sociedad se está llevando un beneficio por el que otros pagan generando inequidad entre segmentos de la población. A este tipo de arreglos no se les puede calificar como justo.

Dos ejemplos de este tipo de sistemas que no son sostenibles y que son un privilegio para unos cuantos son el de trabajadores de Pemex y el de trabajadores propios del IMSS. En estos casos, que los trabajadores perciben remuneraciones adecuadas por su trabajo y además tienen una alta pensión se considera un beneficio no proporcional ya que otros trabajadores en México no tienen ese beneficio", explica Fundef.

En ese sentido, el documento reconoce que salir de esquemas de alto privilegio genera mucha resistencia, lo cual ya se ha observado en México y en otros países como Francia.

"Cuesta mucho trabajo adoptar modalidades para moverse a un justo medio en el que se da un balance entre lo fiscal y lo justo", dijo.

En el caso mexicano, Fundef enlista varios retos para el sistema de pensiones, donde destaca un esquema de componentes cuyo pilar básico es la pensión de adultos mayores, el cual debe ajustarse para hacerlo más justo y sostenible.

Fundef detalla que regresar a un modelo como el de la Ley de 1973 no es viable ya que no tiene un equilibrio actuarial razonable e implica un costo fiscal importante.

"Mantener el esquema actual de contribución definida "Afores) como está tampoco es opción porque es insuficiente", añadió.