México defenderá tema de estacionalidad en importaciones de EU: Márquez Colín

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, anunció que México prepara una defensa ante la intención del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, de limitar las importaciones de ese país de productos del campo mexicano en ciertas estaciones del año.

Durante la reunión que mantuvo este lunes con empresarios y senadores, Márquez Colín retomó el llamado del presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, para advertir que la medida no forma parte del T-MEC y por ello no cederán a que el país vecino la imponga.

"Estamos viendo cómo utilizar los propios mecanismos de defensa del tratado para acompañar los temas de estacionalidad. Sabemos que el tema de estacionalidad no era un asunto que formaba parte del tratado y no se incorporó, ni en el tratado, ni en el acuerdo modificatorio que le siguió.

"Tenemos los instrumentos para presentar esta postura firme sobre la estacionalidad. Estamos viendo la posibilidad de una defensa no sólo al amparo del tratado, sino a los instrumentos de la Organización Mundial del Comercio y de una posible respuesta arancelaria que pudiéramos tener, sólo de manera preventiva", señaló.

Dijo que, próximamente, se reunirá con el Consejo Nacional Agropecuario para tener la lista la respuesta en caso de que la medida se materializara. También señaló que espera que las conversaciones que mantienen en Washington puedan avanzar.

Además, la secretaria de economía aseguró que esta semana quedarán resueltas algunas cuestiones pendientes sobre el T-MEC, desde el gobierno federal, como la promulgación del tratado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.