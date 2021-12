México en riesgo de estancarse con crecimientos de 1%: Canacintra

La recuperación económica en México corre el riesgo de estancarse y de tomar la línea de la raíz cuadrada, es decir, estancarse en 1% anual durante cinco años, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos.

En 2021 "la recuperación del PIB iba a estar alrededor del 5% y las recientes disminuciones del crecimiento de México validan que no todo es miel sobre hojuelas y hay riesgos ocultos", advirtió.

Para 2022 se espera un crecimiento de 2%, e incluso puede estar en 1.5% o llegar a 2.5%, pero no tendremos crecimiento en "v", porque hay muchos factores de los que depende la recuperación.

"La recuperación económica depende de otros factores, más bien lo que tenemos es la línea de la raíz cuadrada en donde lo triste para México sería que nos estancáramos en crecimientos menores".

"Primero, que no hayamos alcanzado lo que estábamos produciendo del Producto Interno Bruto al cierre de 2019, que esto no lo haremos hasta finales de 2023, y el riesgo es que nos mantengamos en un estancamiento de crecimiento cercanos al 1% durante al menos cinco años más", dijo.

---Se recuperaron empleos, pero son menos de los que se tuvo en 2019

Comentó que hay incertidumbre en cuanto a lo que sucederá en 2022, porque si bien en octubre se recuperaron un millón 200 mil empleos, éstos son con menores percepciones que lo que se tuvo en 2019.

En cuanto a los factores que hay que tomar en cuenta dijo que está la inflación que es "una sombra amenazante en todo el mundo", la reactivación de los países es desigual, puede haber tensiones comerciales por las reglas de contenido regional que están imponiendo al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Tenemos problemas en las cadenas de suministro, en las cadenas logísticas, aumentos exorbitantes en el costo, por ejemplo, traer un TEU, que es la unidad de medida de traer un contenedor de Asia a América. Cuando antes de la pandemia estábamos pagando alrededor de 4 mil dólares, hoy estamos pagando más de 20 mil dólares, se ha aumentado más de 500%", añadió.

Enoch Castellanos afirmó que "para 2022, se ve un año en donde se pueda seguir recuperando la demanda por parte de los consumidores, sin embargo, vamos a seguir teniendo problemas en cadenas logísticas y en proveeduría concreta de materias primas, aumento de precios en commodities y una inflación que pudiera frenar la recuperación".

Además de la falta de semiconductores y chips que provocaron disrupciones en la industria automotriz al afectar la producción de medio millón de unidades.

A pesar de ello dijo que se abren oportunidades en algunas cadenas como en la industria mueblera que incrementó sus exportaciones a Estados Unidos, sobre todo de muebles de oficina, cocinas, salas y comedores.