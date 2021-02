México enviará 132 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl LV

Cómo cada año que se acerca el Super Bowl, el aguacate se vuelve punto medular para pasar el domingo.

No es extraño pensar que sea un producto de alta demanda en el mundo, principalmente en Estados Unidos, donde en el guacamole, se ha convertido en una de las botanas más solicitadas en aquel país. Solo para el próximo gran evento el Super Bowl LV, a celebrarse este próximo 7 de febrero entre Kansas City y Tampa Bay, México enviará aproximadamente 132 mil toneladas de aguacate, un 4% más con respecto al 2020.

El origen?Todavía existen algunas teorías que discrepan sobre el verdadero origen del aguacate, lo cierto es que después de la conquista española, el aguacate viajó de México a Europa y de ahí al mundo entero. En la actualidad se conocen más de 20 diferentes especies, destacando el aguacate Hass como uno de los más populares.

Recetas?Para algunos, este popular fruto es el sustituto ideal de la mantequilla gracias a sus increíbles aportes nutritivos. Su alto contenido en fibra, potasio vitamina E y B, lo convierte en un manjar para aquellos preocupados por su salud.

Es rico en minerales, como el hierro, el fósforo y el magnesio, además que aporta también ácido fólico, niacina y biotina. No contiene sodio y regula el colesterol malo en la sangre.

Asimismo, sus bondades no sólo se utilizan en la cocina, la dermatología ha incorporado con gran éxito este potente fruto gracias a su alta concentración de vitamina E que ayuda a hidratar la piel y el cabello.