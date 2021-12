México iniciará disputa comercial contra EU por autos eléctricos: Clouthier

La Secretaría de Economía aseguró que México iniciará un panel de controversia bajo el T-MEC y la Organización Mundial del Comercio (OMC), e incluso impondrá represalias si el Senado de Estados Unidos aprueba la iniciativa por la cual se darán incentivos a la producción de autos eléctricos en territorio estadounidense, al ser violatoria y contraria a los compromisos multilaterales y bilaterales.

La titular de la dependencia, Tatiana Clouthier, afirmó que esta propuesta que se discute en el Senado estadounidense no sólo va contra acuerdos y tratados, sino que también impulsará la migración a Estados Unidos.

Aunque por ahora es iniciativa, "en caso de que la propuesta se apruebe e instrumentos de créditos fiscales por parte de Estados Unidos, México recurrirá a instrumentos legales a su disposición para hacer valer nuestros derechos".

Lo que se intenta votar es dar incentivos a quienes fabriquen en Estados Unidos autos eléctricos , con baterías y celdas hechas en ese país, que operen con trabajadores sindicalizados, con 50% de contenido doméstico.

Todo ello son condiciones que están prohibidas ante la Organización Mundial del Comercio, y van contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

---Propuesta es discriminatoria

"Esta propuesta es discriminatoria o sería discriminatoria de las exportaciones mexicanas de vehículos eléctricos y las pondría en desventaja ante los vehículos producidos en Estados Unidos. Un tema que de entrada contraviene el propósito mismo del T-MEC", dijo en conferencia.

Además de que va contra la competitividad de la región e "incrementa de manera exorbitante" la migración porque los trabajadores buscarán la posibilidad de tener mejores horizontes en Estados Unidos, no estamos hablando de población.

La ahora iniciativa afectará a 1 millón de trabajadores, porque aunque se prevé que se haga efectiva hasta el 2027, se fomenta que las empresas se establezcan en Estados Unidos.

Los senadores estadounidenses la discutirán hasta el 13 de diciembre, por lo que antes de que eso ocurra se hablará con todos los legisladores de dicho país para exponerles que la propuesta es violatoria de los compromisos firmados ante la OMC y el T-MEC.

Añadió que la propuesta incluye un incentivo de 13 mil dólares por unidad, algo que afectaría a la industria mexicana.

"No se vale, no se vale, que estemos jugando a que somos socios, cuando me conviene, y cuando no, la aplico por la vía obscura, porque estamos hablando que la medida entraría en vigor en 2027", por eso, advirtió que si la aprueban iniciaran un conflicto comercial contra dicho país y hasta impondrán aranceles, como represalias comerciales.

El iniciar el mecanismo del T-MEC implica que se pedirá comenzar con la etapa de consultas y, de no haber respuesta, se conformará un panel, al igual que se hizo con reglas de origen de autos contra Estados Unidos.

Por su parte, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, dijo que es un tema que se evalúa con "Canadá, Japón, Corea del Sur, Unión Europea, porque es una medida que podría llegar a resultar contraria en la Organización Mundial del Comercio".

Porque el tipo de crédito fiscal de 13 mil dólares se condiciona a que el auto contenga 50% de contenido doméstico, que se ensamble en Estados Unidos, entre otras cosas que están prohibidas ante la OMC.