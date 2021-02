"México meterá reversa con la aprobación de la reforma eléctrica"

La aprobación de la reforma eléctrica significará un retroceso para México en materia de energías limpias, además de que provocará conflictos legales por violación a tratados.

Durante la mesa de análisis "Descifrando los desafíos", del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el economista senior de Finamex, Casa de Bolsa, Víctor Gómez, explicó que se intenta cambiar a un modelo de generación de energías fósiles, cuando en el mundo se avanza a mayor uso de energías limpias.

"Cuando nosotros vamos de reversa no solo vamos en contra de un objetivo de bienestar social, nos vamos contra todo el mundo", dijo Gómez.

Expuso que para que inicien los conflictos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se tiene que validar en la Constitución la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Sin embargo, "si se valida constitucionalmente (la reforma eléctrica), las represalias en su caso serían indemnizaciones millonarias a favor de las empresas por parte del Estado mexicano o aranceles unilaterales", comentó.

En la mesa que moderó la directora general del IMCO, Valeria Moy, la excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y experta en temas energéticos, Montserrat Ramírez, dijo que las empresas afectadas por la reforma deberán ampararse.

"Instantáneamente después de que se vote, por responsabilidad fiduciaria van a tener que ampararse frente a esto y se va a ir a un litigio que tiene que llegar a la Suprema Corte, donde se tendrán que pronunciar", lo que tomará no menos de seis meses o un año, expuso.

Recordó que la segunda sala de la Suprema Corte ya se pronunció sobre el tema y le dio la razón a las empresas en torno a que la política energética que promueve el actual gobierno es inconstitucional.

Por otra parte, dijo que seguramente se incrementará los costos de generación con el uso de combustibles fósiles, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha hecho inversiones en energías limpias, además de que este plan es congruente con el plan de refinación, ya que tienen excedente en combustóleo, el cual ya no se usa internacionalmente.

Para el analista de energía y coordinador de proyectos de energía del IMCO, Oscar Ocampo, la reforma de la administración actual desincentiva nuevas inversiones para utilizar energías renovables y para obtener Certificados de Energías Limpias.

Hay tres afectaciones: Incertidumbre jurídica para los inversionistas, cambio retroactivo a la ley y violaciones al T-MEC.

Lo anterior resultará porque el esquema de autoabasto desaparecerá cuando expiren los permisos y porque se faculta a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimientos si los considera "fraudulentos", aún y cuando no se tengan claras las razones, entre otras cosas.