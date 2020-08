México necesita mejorar inversión para no perder crecimiento: Grupo Financiero Bx+

Si bien el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será una herramienta importante para detonar las inversiones, se requiere mejorar el clima de negocios, advirtió el Grupo Financiero Bx+. Por ello, urgió a encender el motor de desarrollo que representan las inversiones, porque de lo contrario se perderá el potencial de crecimiento del 2.4% que la economía ha presentado en los últimos años.

"Para que esto sea una realidad y no una oportunidad, naturalmente necesitamos generar condiciones en el país que sean benévolas para atraer la inversión con confianza, certeza legal, respeto a los contratos, seguridad física y una política económica creíble", afirmó el economista en jefe, Alejandro Saldaña. Durante el webinar, "T-MEC: Una ventana de oportunidades", advirtió que los beneficios no se verán en el corto plazo, pero el nuevo acuerdo comercial servirá para capitalizarlas. Sin embargo, insistió en que se requiere generar las condiciones favorables y mejorar el clima de negocios que se han visto afectados. "Este es un punto importante para aprovechar estas oportunidades", manifestó.

Explicó que la inversión es un componente importante para retomar el crecimiento de la economía, no sólo para este año, sino de los próximos. "Si la inversión no se recupera, el potencial de largo plazo de 2.4% del PIB podría ser cada vez menor e incluso por debajo de ese nivel", alertó. Lo anterior hará más vulnerable a la economía a distintos eventos en los próximos años en generación de empleos, crecimiento y bienestar, ponderó el economista.

Además, agregó, será un foco de preocupación en términos de recaudación y estabilidad en las finanzas públicas.



Impacto en empresas

El director de análisis y estrategia, Juan F. Rich, dijo que hay empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que podrían tener un impacto positivo con el T-MEC, como las relacionadas con el sector textil que producen nylon y poliéster. De igual manera, el sector automotriz y de fibras industriales por la disrupción de cadenas productivas.



Remesas

Respecto al efecto de las elecciones presidenciales sobre las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos, Alejandro Saldaña indicó que estarán atadas a la recuperación del mercado laboral. Destacó que el estímulo fiscal proporcionado por el gobierno norteamericano para enfrentar el shock económico de la pandemia, ha ayudado a que no se interrumpan estos flujos hacia México.

Sin embargo, existe la posibilidad que ese efecto se irá diluyendo a medida que se vaya retirando el estímulo fiscal, aseveró. Además, descartó que las remesas se vayan a convertir en "un dolor de cabeza" en el marco de las elecciones, porque el actual presidente de Estados Unidos se dio cuenta que no era viable en términos legales poner impuestos o aranceles como lo prometió en campaña. Por lo que consideró que las remesas tendrán mayor estabilidad que la propia inversión extranjera, ya que se requiere mayor confianza para captar más divisas por ese lado.