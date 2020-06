México no perderá el grado de inversión: Banorte

Contrario a bancos estadounidenses como JP Morgan, Bank of America o Morgan Stanley que prevén la inminente pérdida del grado de inversión de México entre 2021 y 2022, Grupo Financiero Banorte estima que el país se mantendrá esa posición dentro de los países emergentes.

"Pues yo tengo otros datos. Eso no va a pasar", dijo el economista en jefe de Banorte, Gabriel Casillas.

En el podcast semanal de la firma, el director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados, Alejandro Padilla, explicó que si los participantes de los mercados realmente estuvieran pensando que México va a perder el grado de inversión, el tipo de cambio no estaría en niveles mínimos de hace tres meses.

"No se ve que estemos tan cerca de perder el grado de inversión. Fitch, que es la que nos tiene más cerca de perderlo, nos coloca en perspectiva estable, y para Standard and Poor's y Moody´s, que nos tienen en perspectiva negativa, estamos dos o tres escalones arriba del grado de inversión", dijo Casillas.

En ese sentido, los especialistas recordaron que la calificación sobre México de Fitch Ratings es BBB- (la más baja de las tres calificadoras), está un escalón por encima del grado de inversión.

Por su parte, Standard and Poor's S&P asigna a la deuda del gobierno mexicano la calificación BBB, es decir, dos peldaños arriba del grado de inversión.

Finalmente, la nota de Moody's es Baa1, tres niveles por encima del terreno especulativo.

Así, los analistas compararon la situación de México con la de Brasil, que perdió el grado de inversión en 2015.

Cuando esto sucedió, su nivel de deuda era mucho más alto, equivalente al 73 por ciento de su PIB, frente al 50 por ciento al que actualmente equivale la deuda de México.

En ese sentido, explicaron que existen tres aspectos por los cuales no se espera la reducción del grado de inversión.

En primer lugar, la calificación de riesgo de México no está en el límite del grado de inversión, por lo que aún hay espacio para algunas disminuciones.

"Aunque algunos expertos consideran que sería más conveniente incrementar la deuda de México para atajar mejor la emergencia sanitaria del Covid-19, la decisión del Gobierno ha sido no aumentar la deuda. Esto puede ayudar a mantener el grado de inversión", explicó Banorte.

En tanto, dijo que varios países están aumentando su deuda de manera significativa y México no, lo que podrá dejar al país en una situación de relativa fortaleza comparativa a partir de 2021.

"En verdad no creo que perdamos grado de inversión este año ni el próximo. El año clave será 2022, cuando veamos cómo queda el mundo post-Covid, las vulnerabilidades de las diferentes economías, que tanto ayudaron los paquetes de estímulo fiscal y qué tan endeudados quedaron esos países", dijo Casillas.

En ese sentido, Alejandro Padilla añadió que existe la oportunidad de hacer una reforma fiscal en México que fortalezca las finanzas públicas, sobre todo después de las elecciones intermedias de 2021.