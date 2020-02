México no puede descartar impacto a exportaciones por coronavirus: SE

La decisión de China, de bajar la actividad productiva en la provincia de Wuhan, provocó afectaciones al suministro de insumos necesarios para las exportaciones de México, sobre todo en las cadenas de producción de la industria automotriz, dijo la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora.

Hay empresas mexicanas que pueden tener afectaciones de no recibir importaciones de China por las determinaciones que tomó el gobierno chino para prevenir los efectos del coronavirus.

Ello porque China es el segundo socio comercial de México, aún y cuando no tienen un tratado comercial en común. Los chinos son proveedores de bienes por un monto de 80 mil millones de dólares y la mayoría son partes y componentes.

En respuesta a si hay afectaciones en el país por el impacto que tiene la producción en Wuhan, la funcionaria expuso: "Sí, efectivamente hay algunas empresas que pueden tener una afectación, sobre todo porque Wuhan es una provincia que sí tiene participación en cadenas de producción automotriz".

Sin embargo, matizó que hasta "este momento todavía no vemos los efectos, pero no podemos descartar que podríamos tener algún efecto sobre la cadena y eso nos obliga a pensar qué alternativa podríamos tener en México".

Por lo tanto, si el coronavirus sigue con los impactos a la producción de esa provincia, "podría llegar a tener alguna incidencia sobre la producción" del país, sobre todo a los sectores que ocupan más insumos chinos como son: automotor, eléctrico, electrónico y metalmecánico; en general a la industria manufacturera.