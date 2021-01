México no puede endeudarse como EU: Arturo Herrera

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, consideró que el acuerdo al que llegó el gobierno de la Ciudad de México con los restauranteros es muy complejo porque prácticamente todos los sectores de la economía, con excepción de algunos, han sido afectados por la pandemia y México no tiene el espacio y aprobación legal para endeudarse para dar apoyos como lo hace Estados Unidos.

Esgrimió que debido a que México no puede endeudarse más de lo aprobado por el Congreso, como lo han hecho otros países para dar estímulos económicos, la mejor respuesta para la pandemia son las vacunas. "La mejor medicina para la economía es justamente las vacunas", afirmó en entrevista en Radio Fórmula. Estableció que si se logra aumentar la velocidad del despliegue de las vacunas, los contagios disminuirán.

"Lo que estamos haciendo correctamente no sólo es garantizar las vacunas que ya tenemos, sino convenios adicionales, si estos fructifican y me siento razonablemente optimista, vamos a tener millones de vacunas adicionales en las próximas semanas", reiteró. Herrera afirmó que eso es lo que realmente va a permitir que abramos la economía en todos los sectores. Pidió tener en mente que se trata de una crisis generada por la pandemia y la mejor forma de salir es someterla.

"No hay mucho espacio".

Reconoció que hay algunas entidades en donde la situación es preocupante y por ello hay reuniones con la jefa de gobierno de la CDMX, con el equipo de epidemiólogos del IMSS y la secretaría de Salud dos o tres veces a la semana con el fin de evaluar la situación y el despliegue de las vacunas.

Explicó que en comparación a otros países que han implementado paquetes de estímulos fiscales como Estados Unidos para enfrentar la crisis económica provocada por las medidas sanitarias por Covid-19, nosotros estamos impedidos para hacerlo. "No podemos endeudarnos más de lo que autoriza el Congreso de la Unión. No nos podemos endeudar ni un peso más ni uno menos", recalcó.

Mencionó que los analistas no sabían que la restricción está en la Constitución, prácticamente "escrita en piedra". A diferencia de lo que hoy anunció el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, donde se va a endeudar para pagar salarios para que las personas se queden en su casa, pagándoles mil 400 dólares, eso está explícitamente prohibido en México, puntualizó.

Estados Unidos anunció hoy un paquete de 1.9 billones de dólares más los 900 mil millones de dólares que se aprobaron en diciembre, y de los 2.2 billones de dólares en marzo del 2020, refirió. Sin embargo, hizo ver que no es lo mismo endeudarse cuando la tasa de interés es de cero o casi cero como sucede en Estados Unidos. "Es decir, no les cuesta pagar esa deuda como en México, que si emitimos un bono a 10 años, nos cuesta casi 6%", expuso.