México pide a EU quitar cobros a paneles solares

El gobierno federal anunció que va a activar el mecanismo de solución de diferencias bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al solicitar un diálogo con la titular de la oficina de Representación Comercial de la Unión Americana, por la decisión de ese país de mantener el cobro de salvaguardias contra las células y módulos fotovoltaicos.

Advirtió que, de no eliminarse la resolución por la cual se extiende el cobro de salvaguardias por cuatro años, México pedirá el inicio de un panel de controversia comercial y, de ser necesario, impondrá represalias comerciales. Este es otro caso que se suma a la lista de diferencias que México tiene con Estados Unidos por aspectos comerciales y que pueden llevar a una disputa para resolverse en un panel de controversias.

Desde 2018, la Unión Americana aplicó aranceles de protección conocidos como salvaguardias a los paneles solares o células fotovoltaicas. Hace cuatro años, la salvaguardia fue de 30% para el primer año, 25% para el segundo, 20% para el tercero y quedó en 15%.

En agosto de 2021, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos inició un procedimiento para extenderlas por cuatro años más. Ante esto, la Secretaría de Economía, a cargo de Tatiana Clouthier, anunció que iniciará un diálogo con la Representación Comercial de Estados Unidos, que es la primera etapa para resolver un conflicto.

De no llegar a un arreglo, se puede iniciar un panel de controversia, cuya resolución ya sea bajo el T-MEC o vía la Organización Mundial del Comercio (OMC), puede terminar en la imposición de suspensión de concesiones o compensaciones, a través de aranceles que impondría México a productos de importación estadounidense para compensar el daño.

En un comunicado, la Secretaría de Economía afirmó: "El gobierno de México reitera su apertura al diálogo y evalúa, paralelamente, la posibilidad de tomar medidas conforme al T-MEC y la Organización Mundial del Comercio, incluidos los derechos de exclusión y compensación, suspensión de concesiones".



Diferencias

Desde que entró en vigor el T-MEC, en julio de 2020, los países socios registran diferencias en diversos temas. Estados Unidos activó el mecanismo de respuesta rápida porque encontró denegación de derechos laborales en plantas exportadores ubicadas en México como la de General Motors, lo que se logró solucionar antes de conformar un panel de expertos.

A mediados de 2021, Canadá inició consultas contra los estadounidenses por el tema de paneles solares, como México lo hace ahora. El año pasado, el gobierno mexicano activó el mecanismo de solución de diferencias comerciales por diferencias de interpretación de reglas de origen para autos, pero al no haber un arreglo, el mes pasado pidió que se conforme un panel que resuelva el tema bajo las reglas del T-MEC.