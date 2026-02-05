México proyecta histórica derrama económica por Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- La realización del Mundial de Futbol 2026 en México podría dejar una derrama económica en el país por 2 mil 730 millones de dólares, equivalente apenas a 0.14% del Producto Interno Bruto (PIB), estimó la consultora Deloitte.

En la presentación del estudio "Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para para la economía y los negocios", Deloitte detalló que el deportivo beneficiaría a la economía, llevando al PIB de 1.3 a 1.4% de crecimiento al cierre de año, con lo que se podrían generar al menos 112 mil 200 millones de empleos temporales, 0.19% del empleo total en el país.

Según las estimaciones de la firma, el gasto por turista oscilará entre 900 a dos mil dólares.

El economista en jefe para Latinoamérica de Deloitte, Daniel Zaga, detalló que el sector gastronómico tendrá el mayor impacto económico, con una derrama de 728 millones de dólares, con un pico en la demanda los días de la justa deportiva de 29.1% y al cierre del año de 5.8 por ciento.

En segundo sitio, el alojamiento tendría una demanda estimada de 614 millones de dólares, un crecimiento de 27.1% durante junio y julio de este año.

En tercer sitio, el sector de consumo minorista, con una derrama económica de 395 millones de dólares, un alza de 14.3% durante los días del Mundial.

La consultora estimó la llegada de unos 836 mil turistas al país; sin embargo, aún no se mide en su totalidad la demanda de vuelos que se tendrá para visitantes que busquen vivir la experiencia mundialista en nuestro país.

Los datos de Deloitte muestran que, en ediciones pasadas del Mundial de Fútbol, Brasil, por ejemplo, tuvo un total de 4 millones de visitantes extranjeros, mientras que Rusia registró 5.7 millones y Qatar 1.3 millones de paseantes foráneos.

La firma destacó que, si se considera la asistencia a fan fest en diversas ciudades del país, se podría tener registro de 4.2 millones de visitantes a las diversas actividades que se realicen en México relacionadas con el evento deportivo.

Para el especialista de Deloitte, el reto es que las empresas se preparan para enfrentar la alta demanda que se prevé en los días del Mundial, ya que debido al pico en la actividad que se estima, es posible que haya retrasos en entrega de suministros, además de considerar factores como el tráfico, con lo cual, si se tiene la planeación adecuada, pueden obtenerse beneficios a largo plazo.

Impactos en consumo por Mundial 2026

De acuerdo con las perspectivas de Deloitte, el principal motor de este efecto sería el consumo asociado al evento, que por sí solo alcanzaría un valor aproximado de 2 mil 250 millones de dólares, con la creación de alrededor de 62 mil empleos directos.

Desde una perspectiva territorial, la derrama económica se concentraría principalmente en las entidades sede. La Ciudad de México captaría cerca de 847 millones de dólares y alrededor de 33 mil 280 empleos, posicionándose como el principal polo de impacto. Le seguirían Jalisco, con 385 millones de dólares y 15 mil 100 empleos, y Nuevo León, con 350 millones de dólares y 13 mil 870 empleos.

Ven retos en sistema de pagos

Ante el elevado uso de efectivo en México y la falta de adopción de medios de pago digitales, la directora comercial de Adyen México, Anna Aguilar, dijo que ante la tecnología disponible en el sistema financiero mexicano, las empresas deben prepararse con anticipación para enfrentar la alta demanda de pagos que se realizará durante el Mundial de 2026, ya que visitantes extranjeros esperarán tener la misma experiencia que en otros países al usar medios de pagos electrónicos y tener un uso reducido de efectivo.

En su opinión, ante la disponibilidad de herramientas tecnológicas, las empresas, grandes o pymes, deben acercarse con los proveedores de servicios y realizar desde ahora la integración en sus sistemas, pues en el caso de grandes negocios, este ajuste puede demorar hasta 2 meses.