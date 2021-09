México quiere reciprocidad en producción de semiconductores: Tatiana Clouthier

La próxima instalación de una planta en México, que producirá algunos componentes de semiconductores, tendrá un "ingrediente" nuevo porque tendrá que dar la empresa un porcentaje del producto final, dijo la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, además que se planteó que en territorio mexicano se haga una pieza que se integre a otra, como parte de la cadena de producción.

El gobierno de México planteó que quiere reciprocidad y un porcentaje de participación del producto final y evitar que solamente se diga que cooperó en este proyecto.

"Hemos planteado dos cosas: Hacer una pieza importante y vincularla con la cadena de producción en Estados Unidos y, por otra lado, la parte de programación, una parte en Jalisco y otra parte en Baja California.

"Con un ingrediente, que es lo que hemos dicho, es ver si nosotros le vamos a meter, cuál va a ser el compromiso, que en el producto final me vas a dar tanto porcentaje, para que no quede con que yo lo hice y al final nomás cooperamos y no estamos viendo que haya una reciprocidad en este sentido, esto es muy importante", explicó Clouthier.

Lo que se sabe es que la implementación del proceso completo de fabricación no es tan rápida, por "la economía que se requiere y el dinero que se requiere es enorme", así que México puede hacer solamente una pieza e incorporarla a la cadena de producción de los semiconductores.

Dijo que en su visita a Washington, en Estados Unidos, se reunirá el martes por la noche, el miércoles, jueves y viernes con empresas del sector de semiconductores.

"Veremos y estamos viendo a empresas muy concretas el miércoles jueves y viernes, el martes sólo un rato por la tarde-noche, sin embargo tenemos citas con empresas que están en ese sector (semiconductores) con una agenda muy concreta con las empresas que estamos trabajando diferentes cosas en cadenas de suministro, capacitación en posibles inversiones ya para el país", señaló.

El gobierno mexicano trabajará de "manera agresiva" para captar más proyectos de inversión y aprovechar así los tratados comerciales y la estabilidad macroeconómica que hay en el país".

Dijo que México es "un país estable, tenemos una macroeconomía estable, con elementos para impulsar la inversión y el crecimiento, y yo estoy segura que juntos de la mano podremos dejar atrás los rezagos que se han ido presentando por la pandemia".

Durante su ponencia en Expansión Summit, afirmó: "Seremos y seguiremos trabajando de una manera agresiva para atraer más inversiones para consolidar la participación de nuestros tratados de libre comercio internacionales, defenderemos nuestros productos en el extranjero, seguiremos fortaleciendo y soportando a las Pymes (pequeñas y medianas empresas".

Sobre la diferencia de interpretación que tienen con los estadounidenses en torno a las reglas de origen del sector automotriz del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo que espera se resuelva con diálogo, pero de ser necesario entrar a un panel ya se tiene el mecanismo para conformarlo.

"Creo que normalmente nos asustamos mucho, la gente oye, tenemos que ir a encontrar soluciones a nuestras problemáticas y la gente se asusta y cree que eso es un problema. El diálogo para resolver problemas es eso, un diálogo para resolver cosas en las que no estamos entendiéndonos de la misma manera, y a mí no me asusta el diálogo, a mi no me asusta que tengamos diferencias.

"Me asusta que no tengamos mecanismos para dialogar, pero aquí los tenemos en el T-MEC", expuso.

Añadió que está convencida de que durante los 75 días que dura el espacio de las llamadas "consultas" se van a dirimir las diferencias con los estadounidenses.