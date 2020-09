México recuperará su nivel de producción hasta 2027: AmCham

La economía mexicana registra debilidad y una perspectiva negativa para el 2020, que no se evitará sin un programa de apoyo y ante tal hecho la recuperación de los niveles de producción no se verá hasta el 2027, dijo el asesor económico de la American Chamber Commerce México (AmCham), Luis Foncerrada.

En medio de los impactos que tiene el Covid-19 en la economía mexicana la recuperación estadounidense impulsó en cierta medida a México, pero solamente con apoyos a la actividad productiva se podrá evitar el -11% que se espera de caída del PIB en 2020. Pero "México no podrá recuperar su nivel de producción del 2018 sino hasta el 2027, y esto, si tuviera un crecimiento de 3% en el 2021 y luego creciera al 2% en promedio, lo que parece difícil dados los muy bajos niveles de inversión actuales", expuso.

Durante su presentación en Economex, el asesor económico de AmCham afirmó que "la política de recuperación económica de Estados Unidos y las medidas contra cíclicas del Sistema de la Reserva Federal (FED) para el combate a la pandemia, que ha incluido el apoyo a familias, empresas y la creación de empleos, permitió una menor caída en la actividad económica de Estados Unidos, y una rápida recuperación que, aunque no es completa, incidió en la economía de México". El mayor efecto se vio a través de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos que aumentaron 75% en junio respecto a mayo, lo que favoreció la recuperación de la actividad industrial.

No obstante "el mercado mexicano sigue debilitado y nuestra expectativa es que haya una caída de más de 11% para el año completo. Solo un programa de reactivación que incluya un ejercicio efectivo del gasto público, acompañado por una importante inversión de las empresas, podría evitar una caída de esta dimensión".