México "responderá" a amagos de EU contra exportaciones agrícolas

Ante las amenazas de Estados Unidos de que se podrían implementar acciones como la estacionalidad para frenar exportaciones agrícolas mexicanas, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, expresó su rechazo a cualquier acción que no se sustente en el T-MEC ni en legislaciones nacionales.

Explicó que las exportaciones mexicanas de moras, fresas, uva, pepino, espárrago, pimiento, calabacitas y berenjenas, corren peligro de frenarse por estacionalidad ante el uso político que se dará al tema comercial, rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"Nosotros debemos de defender nuestros intereses en todo momento y el interés de nuestros exportadores, deben entender que no son amenazas (las exportaciones mexicanas) sino complemento sano y saludable al mercado estadounidense", afirmó.

Durante la videoconferencia que organizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), "Trabajo Forzoso e infantil en el agro", la subsecretaria dijo que "no es admisible" la idea de que se frenen las exportaciones mexicanas por estaciones del año, y añadió que hay un "rechazo contundente y completo a medidas no sustentadas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ni en la legislación nacional", por diversas cuestiones técnicas.

"Efectivamente hay una presión política y, efectivamente, hay acciones que ha tomado la Representación Comercial de Estados Unidos en el sentido de utilizar su propia legislación nacional para cumplirle a los legisladores de Florida y Georgia con respecto a un plan de 60 días posteriores a la entrada en vigor del T-MEC para proteger a sus sectores productivos", lo que se trata de presiones políticas rumbo al proceso electoral.

Por ello, la misma autoridad estadounidense ya anunció que iniciarán con una compilación de evidencia y evaluación de impacto; audiencias públicas en Florida y Georgia, monitoreo de importaciones e inicio de investigaciones bajo la legislación nacional.

"Buscamos evitar que la estacionalidad y apoyo político de ambos estados se convierta en un conflicto comercial que no necesitamos", por lo que se rechazarán estas medidas.

El subsecretario de Agricultura, Miguel Garcia Winder, dijo: "Las presiones de estacionalidad tienen un gran contenido político en estos momentos porque se nos está dando en un momento de elecciones, en una administración republicana muy compleja donde los estados que están queriendo hacer esta propuesta de estacionalidad tienen un gran peso a favor del partido del poder y podrían proporcionarle al candidato del partido republicano votos importantes".

Afirmó que las presiones por las que se dejarían de exportar ciertas hortalizas en determinadas estaciones del año, desplazarían a México como principal proveedor de Estados Unidos, ya que esos ocho productos representan entre 5 mil y 6 mil millones de dólares, anules de exportaciones.

Expuso que tienen actualmente dos preocupaciones: "Las inspecciones en los embarques, la gran asimetría entre la agricultura y los apoyos que reciben en ese país 16 mil millones de dólares en este año".

En su turno, el vicepresidente hortofrutícola del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Sergio Esquer Peiro, expuso: "Es fundamental que Estados Unidos tenga claro que de iniciarse la estacionalidad, México responderá de manera tajante, en estricta proporción a la afectación causada, aplicando medidas espejo a sus productos agrícolas".

Mediante la estacionalidad se iniciarán investigaciones antidumping y sobre subsidios de manera fast track para evaluar los daños en periodos cortos de tiempo para demostrar falsamente que hay márgenes de dumping, es decir, que las exportaciones mexicanas se vendieron por debajo del precio real.

Lo anterior provocaría "la imposición de diversas cuotas compensatorias para un mismo producto en diferentes regiones a lo largo del año", con lo que se frenarían exportaciones en ciertos períodos, a lo que se llama estacionalidad.