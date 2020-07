México se enfila a perder grado de inversión en 2021: Bank of America

Ante un deterioro fiscal y la débil recuperación de la economía, así como un aumento de la deuda que puede alcanzar hasta 60% al cierre del año, México se enfila a perder su grado de inversión en 2021, dijo Bank of America.

"México tiene un problema fiscal estructural con ingresos sistemáticamente por debajo de los gastos. Creemos que el problema probablemente se amplificará por la pandemia, que deteriorará rápidamente las finanzas públicas dado el aumento continuo del gasto y la caída de los ingresos", dijo la firma.

Para Bank of America, aunado a una caída en los ingresos del gobierno, se espera que la política actual de gasto del gobierno mexicano impulse el saldo primario este año a -3.6% del PIB desde 1.1% hace un año y la medida más integral de deuda, que incluye a Pemex a 60 % del PIB desde el 45% anterior.

"Creemos que México podría tomar varias medidas para evitar perder el grado de inversión. Del lado de los ingresos, el gobierno podría implementar una reforma que aumente los ingresos. Estimamos que México necesita aproximadamente un 3% del PIB en ingresos fiscales adicionales por año para regresar a los superávit primarios por encima del 1% del PIB y estabilizar la deuda. El gobierno puede considerar intentar tal reforma después de las elecciones intermedias en 2021, pero la pandemia es un shock negativo grande y persistente que hace que la aprobación de dicha reforma sea una tarea compleja, dada la debilidad de la economía", añadió.

Con datos a mayo pasado, el gasto del sector público consolidado del gobierno federal, Pemex, CFE, así como banca de desarrollo ha aumentado 4.6% en términos reales con datos hasta mayo. A la par, en la medida que el PIB ha caído este año, el gasto público como porcentaje del PIB está aumentando, dijo el banco.

La firma recordó que según las previsiones de la Secretaría de Hacienda presentadas en abril, el gasto aumentará 0.7% en términos reales este año.

"Pero con el 40% del gasto presupuestado ya gastado en los primeros cuatro meses del año, el gasto crecerá más de lo que indican las directrices. Para lograr un crecimiento de 0.7% para el año, el gobierno tendría que contraer significativamente el gasto en la segunda mitad del año, lo que podría afectar aún más el crecimiento económico", añadió.

En opinión de Bank of America, la clave para resolver la compensación desfavorable que enfrenta el gobierno mexicano es gastar de manera productiva, con el desarrollo de políticas para ayudar a individuos y empresas a hacer frente al impacto económico de la pandemia o en proyectos que aumenten la productividad de México, lo cual podría inducir una recuperación económica más fuerte que ayudaría a la dinámica de la deuda.