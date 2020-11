México se mantiene como un mercado atractivo para los capitales: empresarios

Ante el potencial de desarrollo de infraestructura, energía, impulsado con por la cercanía con Estados Unidos, México se mantiene como un mercado atractivo para los capitales, donde a pesar de la visión del gobierno sobre la participación del sector privado, se puede hacer dinero de forma honrada, consideraron empresarios.

"Haciendo las cosas bien en este país es muy factible hacer dinero honradamente", dijo el director de Nexus Capital, Arturo Saval.

Al participar en el Foro Negocios 2020 organizado por Forbes, el empresario consideró que hay una visión autoinflingida de corrupción en el país, y se ha descuidado hablar de las oportunidades y aspectos positivos que ofrece México.

En ese sentido, el director de Iskali Capital Group, Gabriel España, consideró que el mensaje hacia el exterior ha provocado que no llegue la mejor inversión al país, además de que se tiene una elevada percepción de riesgo.

"Estamos viendo tensiones entre la política pública y los intereses del sector privado. Ha habido muchas señales a los inversionistas debilitando la certidumbre jurídica, Para el inversionista, en muchos casos termina ahuyentando a muchos y termina atrayendo a otros que compran mucho más barato, porque la percepción de riesgo es mucho más alta y termina llegando no la inversión de calidad que quisieras", dijo.

Sobre el tema, Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno, explicó que existen grandes fondos de inversión internacionales que buscan mercados emergentes como México; sin embargo, se deben de generar las condiciones que aseguren su inversión.

"México está en la gloria de los mercados emergentes, no nos comparemos aún con los países desarrollados, por lo que creo que aquellos grandes fondos que estén buscando oportunidades verán a al país de muy buena manera, aún con esto es importante que hagamos todo para traer esas inversiones, toca planchar el mantel para que lleguen", comentó el directivo.

Los empresarios destacaron que particularmente el sector energético México tiene requerimientos de inversión ante el crecimiento poblacional y desarrollo de alternativas limpias.

"Un ejemplo muy claro es el energético, donde no sólo hay oportunidades sino también necesidades muy grandes, porque el país el país está claramente corto en energía pero al mismo tiempo está registrando un crecimiento poblacional que está modificando las cosas", dijo Saval.