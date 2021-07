México, sin capacidad para aumentar producción de petróleo crudo

México no tiene capacidad para aumentar su producción de petróleo crudo a partir de agosto de este año como lo acordó la Organización de Países Productores de Petróleo e independientes (OPEP+).

Al concluir la XIX reunión ministerial del organismo e independientes, los países productores decidieron empezar a elevar la producción en 400 mil barriles diarios mensuales a partir de agosto de este año y eliminar el recorte que se habían autoimpuesto de 5.8 millones en diciembre para estabilizar el mercado.

De los 20 países que integran la OPEP+, 15 mantendrán sus cuotas de producción, entre ellos México con un millón 753 mil barriles diarios, volumen que estima se mantendrá hasta mayo del 2022.

A través de videoconferencia los ministros de los principales países productores de petróleo hablaron del fortalecimiento continuo de los fundamentos del mercado, con la demanda de petróleo mostrando claros signos de mejora y la caída de las existencias de la OCDE, a medida que la recuperación económica continuaba en la mayor parte del mundo con la ayuda de la aceleración de los programas de vacunación.

La reunión recibió con beneplácito el desempeño positivo de los países participantes en la Declaración de Cooperación.

La conformidad general con los ajustes de producción fue del 113% en junio (incluido México), lo que refuerza la tendencia de alta conformidad de los países participantes.

Por ello, la OPEP+ decidió:

-Reafirmar el marco de la declaración de cooperación, firmado el 10 de diciembre de 2016 y refrendado en reuniones posteriores, incluido el 12 de abril de 2020.

-Prorrogar la decisión de la Décima Reunión Ministerial OPEP y no OPEP (abril de 2020) hasta el 31 de diciembre de 2022.

-Ajustar al alza su producción general en 400 mil barriles diarios mensualmente a partir de agosto de 2021 hasta eliminar gradualmente el ajuste de producción de 5.8 millones de barriles diarios, y en diciembre de 2021 evaluar la evolución del mercado y el desempeño de los países participantes.

-Continuar adhiriéndose al mecanismo para celebrar Reuniones Ministeriales de la OPEP y no OPEP mensuales durante toda la duración de la Declaración de Cooperación, para evaluar las condiciones del mercado y decidir sobre los ajustes del nivel de producción para el mes siguiente, esforzándose por finalizar los ajustes de producción para fines de septiembre de 2022, sujeto a condiciones de mercado.

-Ajustar, a partir del 1 de mayo de 2022, la línea base para los cálculos de los ajustes de producción.

-Reiterar la importancia crítica de adherirse a la plena conformidad y aprovechar la extensión del período de compensación hasta finales de septiembre de 2021. Los planes de compensación deben presentarse de acuerdo con la declaración de la 15ª Reunión Ministerial OPEP y no OPEP.

La próxima reunión está prevista para el 1 de septiembre de 2021.

El acuerdo de los países productores de petróleo revela que México no podrá elevar su producción por lo menos hasta mayo del 2022.

El volumen comprometido por nuestro país pone en duda las estimaciones sobre el nivel de extracción de crudo que el gobierno federal fijo en los Pre Criterios de Política Económica de cierre de 2021 y 2022, al situarse 41 mil barriles menos hacia el final de este año y 114 mil barriles diarios menos respecto de que se propone producir el próximo año (un millón 867 mil barriles diarios).

Los números se verán reflejados en el Paquete Presupuestal que serán presentados a más tardar el 8 de septiembre de este año.

Hasta mayo de este año, nuestro país produjo un millón 682.8 mil barriles diarios, incluidas las asignaciones entregadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y los contratos adjudicados en las pasadas rondas de licitación a empresas privadas y empresas productivas de Estado.