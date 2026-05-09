México suma otros 231,527 empleos

Ciudad de México.- México acumuló 231.527 puestos de trabajo formales en los primeros cuatro meses de 2026, tras crear 23.923 empleos formales solo en abril, informó este viernes el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con este avance, la afiliación total llegó a 22.748.603 puestos de trabajo, "la tercera cifra máxima desde que se tenga registro" y la más alta para un mes de abril, según el comunicado difundido por el instituto. Del total, el 86,9 % corresponde a empleos permanentes y el 13,1 % a eventuales.

De acuerdo con el IMSS, los puestos permanentes sumaron 19,76 millones, también la mayor afiliación registrada para un abril.

Los 23.923 puestos de trabajo creados en abril contrastan con la pérdida de 47.442 plazas reportadas en el mismo mes de 2025, lo que deja una diferencia de 71.365 puestos más.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De ese avance, 19.964 correspondieron a puestos tradicionales y 3.959 a empleos asociados a plataformas digitales.

Por sectores, los mayores crecimientos anuales se registraron en comunicaciones y transportes, con 10,9 %; comercio, con 3,1 %, y servicios para empresas, con 2,1%. En contraste, el sector agropecuario cayó 3,4 % y la industria de transformación retrocedió 1,7 %.

El salario base de cotización promedio alcanzó en abril los 664,5 pesos diarios, , "el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro", detalló el IMSS.