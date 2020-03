México tiene cubiertas sus necesidades de financiamiento externo: Arturo Herrera

La actual coyuntura no tomará desprevenido al gobierno federal, porque independientemente de lo que suceda, México tiene cubiertas sus necesidades de financiamiento externo para este año, destacó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

"No importa lo que pase en los mercados, México tiene cubierta la totalidad de los requerimientos", enfatizó durante su discurso en la ceremonia de clausura de la 83 Convención Bancaria.

Recordó que en los primeros meses del presente año realizaron varias operaciones y emisiones en los mercados financieros para poder tener la totalidad de sus necesidades.

Ante el presiente Andrés Manuel López Obrador, destacó la importancia de que el 78% la deuda pública está denominada en pesos a tasa fija y a largo plazo.

Lo anterior se complementa con el blindaje financiero con que cuenta México con las reservas internacionales por 185 mil millones de dólares y el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEI), que tiene un saldo de 158 mil 500 millones de pesos.

Por eso, dijo que no se tomarán decisiones precipitadas y actuarán de manera oportuna, con medidas adecuadas.

Anunció que se hará un barrido para pagar los adeudos del sector público para liquidarlos y proveer de liquidez a los proveedores del gobierno federal.

Herrera consideró importante aprovechar la coyuntura de la ratificación del T-Mec por parte del parlamento canadiense, algo positivo en medio de un mundo de incertidumbre.

Pidió dejar que la secretaría de Salud, sea la que marque la pauta y el tono para actuar en este marco del coronavirus.