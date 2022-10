México tiene oportunidad para fabricar semiconductores: expertos

A-AA+

Dada la integración de las cadenas de suministro en América del Norte, México tiene oportunidad de atraer inversiones para la fabricación de semiconductores en ciertos estados.

La producción de semiconductores en la región forma parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos para no depender de China en la proveeduría de ciertos insumos esenciales.

Recientemente, la administración del presidente estadounidense Joe Biden aprobó un acta en la que se destinan 50 mil millones de dólares para promoción de la fabricación de semiconductores en la región.

En este contexto, México tiene la oportunidad de atraer inversiones para participar en ciertos procesos que forman parte del proceso de manufactura de los semiconductores.

Mónica Duhem, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, expuso que en el país ya existe un ecosistema de fabricación de semiconductores en algunos eslabones de la cadena.

Lo anterior, representa un mercado potencial de 60 mil millones de dólares de ensamble de semiconductores que se hace en Asia, pero que se podría trasladar a México.

"Si ya tenemos capacidades de ensamblaje vamos a atraernos esa parte del eslabón a México y Estados Unidos está a bordo de traerlo al país porque hace sentido", dijo Duhem en el foro ¿Está México listo para fabricar semiconductores?, organizado por EL UNIVERSAL y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.

"Hay muchos millones de dólares en testeo (pruebas). Hoy el chip va y viene de Estados Unidos a Asia para hacer esta parte dentro de la cadena de proveeduría, lo cual ya no hace sentido", agregó.

Oportunidad en diseño de chips

Además de ensamblaje y pruebas, México también puede participar en alguna parte del diseño de los semiconductores, ya que la demanda de chips va desde los sensores más sencillos dentro de un auto hasta los más sofisticados.

Juan Carlos Baker, director general y socio fundador de Consultores Internacionales ANSLEY, destacó que el T-MEC es la mayor ventaja competitiva que tiene México frente a otro país para participar en la fabricación de semiconductores en América del Norte. "Hay ya una gran industria del sector eléctrico y electrónico en Guadalajara, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, que puede fácilmente reconvertirse o las nuevas actividades relacionadas con esto pueden montarse en esa infraestructura", comentó.

Sin embargo, hay una serie de condiciones que las empresas que fabrican semiconductores necesitan para decidir dónde instalarse.

México puede apoyar a la producción local en circuitos impresos y equipo médico

Por su parte, Sergio Gómez Lora, CEO de la oficina del Consejo Coordinador Empresarial en Washington, dijo que hay 50 cadenas de proveeduría estratégicas para Estados Unidos en donde están tratando de depender menos de China.

"Podemos apoyar a Estados Unidos en la preocupación que trae sobre la red eléctrica, transformadores, energía hidroeléctrica y eólica, maquinaria, forja, transporte, semiconductores, dispositivos médicos, etc.", indicó.

Y dentro de esas cadenas, México puede apoyar a la producción local en dos sectores: circuitos impresos y equipo médico.

En el caso de circuitos impresos, como parte de la cadena más amplia de semiconductores, hay una posibilidad de que México "juegue" en los circuitos más sencillos para plantear la manufactura del componente o de la tarjeta del circuito impreso en México, agregó Gómez Lora.

Esto atraería inversión de Taiwán donde la Asociación de Circuitos Impresos de Taiwán está interesada en trabajar en México, ya que quieren trasladar la manufactura de China al sudeste asiático o hacia México.

Mientras que, en equipo médico, empresas como GE y 3M están interesadas en desarrollar proveedores mexicanos y, en invitar a sus proveedores extranjeros para avanzar en la manufactura en el país.